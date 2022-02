Faulovaný Leibl o zákroku Jeřábka: Jasný úmysl, jasná červená

„Měli trestný kop, stáli jsme na šestnáctce v zóně, probíhalo tam nějaké strkání, které k tomu patří. Najednou jsem cítil, jak se po mně ohnal. Nevím, jestli mě zasáhl loktem, nebo pěstí, ale cítil jsem tam jasný úmysl, proto za mě jasná červená,“ popsal hradecký obránce okamžiky, které výrazně ovlivnily druhé prvoligové derby této sezony mezi Pardubicemi a Hradcem.

Stalo se tak krátce po půlhodině zápasu a jeho průběh to výrazně ovlivnilo. V Praze na Bohemians, kde Pardubice hrají svá domácí ligová utkání, totiž právě ony přišly o gól, který po několika vteřinách od výše popsaného střetu vstřelily.

A aby toho nebylo v jejich neprospěch málo, po zásahu videorozhodčího musel pardubický kapitán navíc ještě předčasně do sprch. Hostujícímu Hradci tak zmíněný střet přinesl i hodinu trvající početní výhodu.

Leibl podle svých slov podobný verdikt sudího očekával: „Byl jsem si jistý, že pokud rozhodčí bude celou situaci kontrolovat na videu, že ho odvolá, protože to tam bude všechno vidět.“

Výhoda, jež pro Hradec vznikla, k vítězství nevedla. Dokonce to vypadalo tak, že se Hradci proti dobře bránícímu soupeři hrálo od té chvíle hůř, než když proti sobě měl kompletní jedenáctku. Výsledek? Nejenže Hradečtí přesilovku gólově nevyužili, ale během ní si nevypracovali jedinou vyloženou brankovou příležitost.

Jan Jeřábek

„Víc nám sedělo, když Pardubice byly v plném počtu. Po vyloučení už jsme měli jen takové pološance,“ poznamenal Leibl s tím, že tým do poslední chvíle věřil, že rozhodující branku vstřelí, „cítili jsme se dobře po pohárovém zápase, psychika byla na naší straně, navíc Pardubice pořádně dva týdny netrénovaly a my jsme doufali, že jim budou docházet síly.“

Hradečtí se ale nedočkali. „Bohužel se tak nestalo a odvážíme si jen bod, který ale bereme.“

Podle Leibla i proto, že se jim po přestávce nedařilo naplnit taktiku, s níž do druhé části šli: „V poločase jsme si říkali, že budou do soupeřova vápna létat centry na Vašulína a Rybičku, který ho pro druhý poločas doplnil. Ale nelétaly tam, my jsme tam na ně míč nedostali, v prvním poločase to bylo lepší.“

Taktiku podle hradeckého obránce či záložníka spoluurčoval i stav trávníku pražského stadionu: „Dostává pořádně zabrat, hrají na něm dva ligové týmy. V perfektním stavu, aby se na něm dal hrát kombinační fotbal, určitě nebyl, ale nechceme se na to vymlouvat, oba týmy to měly stejné.“

Derby bylo v podání Hradce už šestým ligovým zápasem v řadě, ve kterém nevyhrál. Naposledy porazil na konci listopadu Karvinou, od té doby získal tři body za tři remízy. „Jedeme veverčí metodu, sbíráme to po bodu. Nyní máme plus jedna, oni minus dva, důležité je, že jsme si Pardubice nepustili na bližší distanc,“ uvedl trenér Hradce Miroslav Koubek.