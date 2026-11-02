Pořád nejsme tam, kde bychom chtěli být, řekl Kohút po debaklu s Plzní

„Dostaneme první gól a úplně se sesypeme,“ komentoval děsivý vstup do druhého poločasu. „Za devět minut dostaneme tři góly a je po zápase. Blbé je to v tom, že nedokážeme zareagovat na gól, který dostaneme, že nepokračujeme ve hře z prvního poločasu a utkání třeba neotočíme. Nevím, čím si to vysvětlit, že jsme se takhle jako tým sesypali.“
Ukazuje se, že pořád nejste v dobré psychické kondici, když najednou takto propadnete?
Výsledkově to s Plzní propad byl. Prohrát doma 0:4 je nepřijatelné. To určitě není Baník. Pořád nejsme tam, kde bychom si přáli být. Zase jsme doma nedali gól. Ale rozhodující je, že dostaneme takový gól na začátku poločasu a naše reakce je taková... Hodně špatná. A je z toho takový výsledek.
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Byl mezi vámi a Plzni tak velký rozdíl, jak ukazuje skóre?
Nemyslím si, že to byl zápas na 0:4. V prvním poločase byly šance na obou stranách. První třicet minut jsme měli více ze hry. Chtěli jsme na to navázat ve druhé půli, ale dostaneme takový gól hned na jeho začátku a nevysvětlitelně se sesypeme.
Blesklo vám hlavou, že kdybyste v páté minutě prostřelil hráče před sebou a dal gól, mohlo být utkání úplně jiné?
Nám víc svědčí, když jdeme do vedení. A šancí nebo náznaků jsme v prvním poločase měli víc. Měl jsem tam ještě jednu střelu, měl bych to proměňovat. Pak dostaneme gól a vypadá to, jak to vypadá.
Střelecká bilance Baníku v lize je hodně tristní, ve dvanácti zápasech jste dali jen sedm gólů. Čím to je?
Řešíme to pořád. Kdybychom věděli, čemu to přičíst, tak to změníme a góly dáváme. Nevím. Tlačíme se do střel, v tréninku neděláme pomalu nic jiného, než se věnujeme zakončení, zkoušíme různé ofenzivní věci, ale zatím nám to tam nepadá. Musíme v tom pokračovat, dostávat se do šancí, do zakončení. Snad se to otočí.
Hodně branek také dostáváte, už dvaadvacet. Jak se jako jeden ze zkušenějších hráčů díváte na to, že protihráče nedostupujete, necháváte jim hodně prostoru při zakončování?
Je to složité, nedokážu to vysvětlit. První poločas nám vše funguje, a zničehonic uletíme. Nevím. Adu se šikovně otočí, to se může stát, ale horší je, že se pak blbě zajistíme a dostaneme takové góly. A pak jsme už všude daleko. Snažili jsme se stav otočit, ale třeba strany jsme nechávali moc otevřené.
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Neříkali jste si po tom, co jste zvládli dva duely se Spartou, že už bude vaše hra fungovat?
Tak přáli jsme si to, chtěli jsme na ta utkání navázat. První poločas tak i vypadal, byl to sebevědomý výkon hodný Baníku. Ale po přestávce na to nenavážeme a úplně všechno shodíme.
Čeká vás jako v minulé sezoně boj o záchranu?
Ne, ne, takhle to neřešíme. Já si nepřipouštím, že by se měl Baník dvě sezony v řadě zachraňovat. Baník patří úplně jinam, než je teď, a je jenom na nás, abychom ho tam tvrdou prací dostali. Musíme navázat na výkony se Spartou a tvrdě dřít dál. Pořád věřím, že se to otočí a budeme vyhrávat.