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Byl to hrozně zvláštní zápas, komentoval Kohút utkání plné zásahů VAR

Jiří Seidl
  22:38
Michal Kohút se raduje z branky proti Artisu.

Michal Kohút se raduje z branky proti Artisu. | foto: Pry?ek Vladim?rČTK

Nákop Dominika Preislera.
Kapitán Artisu Dominik Plechatý brání míč před útočícím Dantayem Gilbertem
Adam Carlén stíhá Abdallaha Gninga,
Trenér Baníku Roman Skuhravý sleduje zápas proti Artisu Brno.
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V Hradci Králové vydržel na hřišti 45 minut. Nyní proti Artisu Brno šedesát. A ještě k tomu už v osmé minutě vstřelil vítězný gól fotbalistů Baníku Ostrava. Záložník Michal Kohút je po vleklém zranění, po operaci tříselné kýly, zpátky ve hře.

„Je to jenom o kondici, ale tu úplně nenaberete v tréninku. Musím projít zápasy, takže doufám, že můj čas na hřišti se bude zvyšovat,“ prohlásil po utkání Kohút.

Jak jste viděl ze hřiště utkání s Artisem Brno, které váš trenér Roman Skuhravý označil za ošklivé?
Byl to hrozně zvláštní zápas. Nemohli jsme se dostat do tempa, do nějaké souvislejší kombinace. A když už jsme se tomu blížili, z ničeho nic rozhodčí něco řešili, nebo někdo ležel, někoho lékaři ošetřovali. A pořád dokola. Deset nastavených minut v prvním poločase si za celou kariéru nepamatuju...

Pokud jde o verdikty videoasistentů, byly většinou ve váš prospěch – odvolané dva góly i penalta proti vám.
To ano, ale druhému neuznanému gólu Artisu předcházel faul na Frýďu (Michala Frydrycha), po něm šel soupeř sám na gólmana. Písknout to hned, nemusíme na nic čekat. Ale je to, jak to je. Za výhrou jsme si šli, dřeli jsme, napadali, snažili se být aktivní.

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Také váš vítězný gól řešili videoasistenti. Věděl jste, oč jde?
Rozhodčí říkal, že zkoumají ofsajd. Nevím, jestli Abua (Gninga), nebo Dantayae (Gilberta). Je to nepříjemné, když dáte gól, oslavíte ho a najednou se zkoumá, zda bylo vše podle pravidel. Naštěstí pro nás platil.

V první půli jste kopal přímý kop z 18 metrů a trefil jste zeď. Byl jste na sebe hodně naštvaný?
No hrozně! Blbě jsem to trefil. Bohužel.

Dohrávali jste bez vyloučeného Vlasije Sinjavského. Překvapilo vás to vyloučení, protože se zdálo, že do souboje s protihráčem nešel nějak intenzivně a nohu stáhl?
Na lavičce jsem byl překvapený. Hned jsme se Sinji ptal, protože ani on tomu nechtěl věřit. Říkal, že se protihráče skoro ani nedotkl. Ale když jsem to viděli v kabině, tak... nevypadalo to hezky. Stahoval sice nohu, ale šel tam podrážkou napřed.

Váš trenér říkal, že máte svázané hlavy. Je to tak?
Nevím. Nechci si něco takového připouštět. Možná po minulé sezoně máme v hlavě, že doma musíme vyhrávat, ale něčím se svazovat nám nepomůže. Kdyby to bylo po hezkém fotbale tři nula, tak jsme šťastní, ale bylo to jedna nula a fotbal moc pěkný nebyl. Máme ale tři body a za týden si nikdo už nepamatuje, jakým způsobem jsme vyhráli.

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A Roman Skuhravý mluvil i o tom, že vám chybí sebevědomí.
Nevím, jestli nám chybí sebevědomí. Ze tří předchozích zápasů jsme měli tři body, takže je to možné, že ten tlak na výsledek tam je. Ale do utkání jsme šli nastaveni správně, ale tím, že jsme se nedokázali dostat do tempa, že utkání bylo pořád přerušované, jsme se nedostali do nějaké souvislejší kombinace, do většího tlaku. Věděli jsme, jak Artis bude hrát, byli jsme na to dobře připravení, ale nedokázali jsme se dostat do hry. Nemyslím si, že bychom byli úplně bez sebevědomí.

A nebyli jste pod tlakem, že musíte vyhrát, jelikož soupeř je nováček ligy a mohli byste se na něm chytit?
My jsme Baník Ostrava. My musíme vyhrávat doma každý zápas, takže... Jestli někdo neumí pracovat s takovým tlakem, tak potom podle mě nemůže hrát fotbal.

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2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 5:3 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
7. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
11. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
13. SK Artis BrnoArtis Brno 4 0 1 3 4:8 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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