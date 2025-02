Kubala je pracovitý, góly začne dávat, říká Kohút. Začátek v Baníku si pochvaluje

„Je to povedený vstup do nového angažmá, ale i celého mužstva do jara. Šest bodů. Lepší start jsem si ani přát nemohl,“ řekl Kohút, který po příchodu ze Slovácka pomohl Baníku k výhrám v Liberci a v neděli doma s Olomoucí 1:0.

Vše, jak má být?

Je to podle představ. Přišel jsem do velkého klubu. Těším se na další zápasy a všechno kolem.

Váš přestup se dlouho táhl. Nebyl jste z toho nervózní?

Snažil jsem se to nevnímat. Řekl jsem agentovi, že bych chtěl změnit klub a on všechno řešil. Když jsem byl ve Slovácku, tak jsem bez ohledu na to, zda někam odejdu, na sobě pracoval a stejné to je i nyní v Baníku.

V Baníku byste měl hrávat na pozici středopolaře Matěje Šína. Po zranění už byl na lavici.

Jo, Matěj Šín předváděl dobré výkony, byl i kapitán. Bude těžké se přes něj dostat. Teď jsem měl trochu štěstí, že doléčuje zranění. Musím šanci chytit a podávat dobré výkony, abychom se o to místo přetahovali.

Jak náročný byl duel se Sigmou?

Těžký, ale to jsme věděli. Měli jsme v týmu i nějakou nemoc, takže to pro nás nebylo jednoduché, sestava byla trochu obměněná proti tomu, jak vypadala v týdnu. Ale výhra se počítá a za tři kola se nikdo nezeptá, jak jsme k tomu výsledku došli. Ty tři body jsou hlavní.

Takže vzhledem k marodce to bylo pořádně vydřené vítězství?

Na to se nechceme vymlouvat. Máme kvalitní a široký kádr, takže i tak byla sestava silná. Vydřené vítězství to ale je, Sigma hrála dobře, jenže tři body máme my.

Ostravský útočník Filip Kubala (vlevo) si zpracovává míč před Jakubem Pokorným z Olomouce.

Nahrával jste na první gól Davidu Buchtovi, ale mohl jste mít tři asistence, kdyby Filip Kubala ve druhém poločase proměnil dvě velké šance. Nemrzí vás to?

Je mi ho líto, protože na tréninku takové věci dává, hodně se na to soustředí, připravuje se, takže mě mrzí, že mu to v zápase nepadne. Ale on je tak pracovitý, že začne góly dávat.

Při druhé šanci jste Kubalovi nahrával doprava před odkrytou branku. Měl jste hned jasno, že mu míč pošlete?

Nejprve jsem si myslel, že vystřelím, ale pak jsem periferně viděl, že je tam sám a dobře si na mě křikl, tak jsem mu balon poslal. Jen škoda, že to nebyl gól. Ale věřím, že jich dá ještě spoustu.

A jak jste viděl svůj centr na tu rozhodující Buchtovu branku?

Odskočil jsem si na pravou stranu, dal jsem si míč do středu na silnější levou nohu a věděl jsem, že Kubala je ve vápně a ještě ho doplňoval Buchta. Byl z toho gól.