Zlín si to uhrál zkušeně, uznal po baráži vyškovský kapitán Klesa

Na hlavě měl čepici s hrdým nápisem VICEMISTR a na tváři střídavě úsměvy i výrazy dojetí.

Fanoušci Vyškova rozvinuli Michalu Klesovi děkovný transparent. Veterán, který byl u jejich mužstva pár dnů ke konci sezony i zaskakujícím trenérem, jim z hřiště naposled zamával.

„Určitě na to budu vzpomínat jen v dobrém. Ve finále je to krásná rozlučka. Kdo by před sezonou řekl, že budeme ještě 4. června hrát do poslední minuty se Zlínem o ligu?“ položil pražský rodák řečnickou otázku.

Boj to nakonec úspěšný nebyl, po výsledcích 0:1 venku a 0:0 v Drnovicích končí Vyškov před ligovými branami. Kazí vám to náladu?

Nehodnotí se to dobře, veleúspěšná sezona má na konci kaňku. Časem všichni oceníme druhé místo ve druhé lize, bohužel jsme to dnes nezvládli. Možná se víc ukázala větší taktická připravenost a kvalita Zlína, který s vědomím jednobrankového náskoku z domácího zápasu zvolil taktiku, která nám tady dlouhodobě nesedí. Celé dva roky ve druhé lize jsme se potýkali s tím, když nám soupeř sleze takhle nízko a my musíme hrát do plných a ne na brejky. Jak se naši kluci nemůžou rozběhnout za obranu, tak s tím máme problémy. Ve druhé lize jsme si s tím většinou poradili, v baráži byla kvalita Zlína o něco vyšší a u nás si uhrál, co potřeboval.

Lámal se dvojzápas už ve Zlíně?

Tam to bylo spíš na remízu. My jsme šance měli, Zlín je měl taky. Jednu z mála chyb, kterou jsme tam udělali, Zlín svojí kvalitou potrestal, a k nám si přinesl výsledek, který potřeboval. Pokud by byla výchozím bodem do odvety remíza, mohl být Zlín stejně nervózní jako doma a možná by měl ještě větší problémy. My jsme se do ničeho moc nedostali, soupeř si to pohlídal zkušeně.

Vy teď můžete bilancovat, loučíte se s kariérou.

Musím poděkovat fanouškům, jak se se mnou rozloučili, na těch skoro pět let ve Vyškově budu vzpomínat jen v dobrém.

Co bude dál?

Fotbal si asi někde ještě kopnu. Na profesionální úrovni to nebude, to určitě. Budu to řešit až teď, dosud jsem se soustředil na konec sezony.

Je možné, že byste pokračoval jako funkcionář ve Vyškově?

Klub by to asi chtěl. Budeme to řešit. Ke klubu jsem si udělal vztah. Jestli mi to bude dávat smysl a uvidím, že jsem platný a mám klubu co dát, tak pomůžu a zůstanu.

V jaké roli?

V minulosti jsem říkal, že mě neláká trenéřina. Tady jsem si ji po odvolání trenéra Trousila na pár dnů vyzkoušel a viděl jsem, že to není špatné. Pořád se v tom ale úplně nevidím. Bavila by mě asi ta funkcionařina.