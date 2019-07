Kadlec přijde o Spartu i potřetí, ale těší se na Petrželu

Sparta vs. Slovácko Online reportáž v neděli od 19 hodin

„Je to asi začarovaný soupeř. Je to škoda, chtěl jsem tam hrát, ale nejspíš to tak má být,“ povzdechl si Kadlec, který finální část letní přípravy vynechal kvůli zranění kotníku po faulu v duelu se Skalicí.

„Vyvážel jsem balon a soupeř mi skočil zezadu a z boku na kotník, trošku jsem si jej podvrtnul. Trvalo skoro dva týdny, než se dal kotník dohromady. Na to, že šlo o přípravu, to byl zbytečný faul. Ale už je to za mnou, snad bude všechno dobré.“

V týdnu už čtyřiatřicetiletý Kadlec trénoval s mužstvem. „Kotník drží, postupně musím přidávat zátěž. Když všechno půjde dobře, chci být nachystaný na domácí zápas proti Budějovicím,“ přeje si. „A se Spartou už si snad zahraju aspoň pak doma,“ zmínil Kadlec zápas, který se bude hrát příští rok na konci dubna.

Jeden bývalý hráč Sparty ale za Slovácko v neděli hrát bude. Na návratu záložníka Milana Petržely z Plzně, který před třinácti lety odešel ze Slovácka právě do pražského klubu, měl přitom Kadlec coby jeho někdejší spoluhráč svůj podíl. „O tom ať řekne někdo jiný, jak to bylo,“ mávl rukou Kadlec.

„Spolu se Šumim (sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski - pozn. red.) mi hodně volali. Tahali mě do Hradiště, jak je všechno skvělé. Znáte to: když ptáčka lapají, hezky mu zpívají,“ pronesl Petržela v nadsázce.

Kadlec se na spolupráci s ním těší. „Odcházeli jsme do Sparty v podobné době. Těším se na něj, jsme dlouholetí kámoši, při reprezentačních srazech jsme spolu byli na pokoji,“ připomněl. „Jako hráč nám pomůže, pořád má lize co nabídnout. I když je ještě starší než já, což je pro mě dobře, že už nejsem v týmu nejstarší,“ smál se Kadlec.