Se Spartou o třetí místo? Malý zázrak, libuje si kapitán Slovácka Kadlec

V úterní dohrávce s Pardubicemi je potkal první zádrhel při nečekané jarní jízdě do evropských pohárů.

„Bylo to klopýtnutí, které se snad nebude opakovat,“ věří kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec, že druhou prohru z posledních 15 utkání odčiní už v neděli na Spartě v přímé bitvě o třetí místo. Slovácko na ligového rekordmana ztrácí jeden bod.

Jak se změnila atmosféra v mužstvu po překvapivé prohře 1:3 s nováčkem?

Po dlouhé době jsme nejeli z venkovního zápasu v takové náladě, na jakou jsme zvyklí. Doufám, že si to každý uvědomil. Naštvání bylo veliké. Byla to naprosto zbytečná porážka. A s ohledem na boj o umístění ve špici tabulky je to škoda. Ale každý má právo si vybrat slabší chvilku. Doufejme, že jsme si ji vybrali právě v tomhle zápase a zase navážeme na výkony, které jsme předváděli předtím.

Sparta - Slovácko Online od 18.30 hodin

Jste rádi, že to byla poslední dohrávka kvůli covidovým odkladům, viďte?

Ano. Program byl pro nás náročný. Zápasů bylo hodně, navíc nám chybělo hodně hráčů kvůli zranění, nemocem, kartám. Bylo složité poskládat sestavu. Poprali jsme se s tím. Nemyslím si, že bychom s Pardubicemi byli unavení a nemohli. Spíše to bylo v hlavách. Teď jsme měli konečně více dnů na odpočinek.

Cítíte, že vám při nahuštěném programu a úzkém kádru dochází energie?

Těžko říct. Po zápase můžeme říct, že to bylo především o psychice. Do zápasu jsme vstoupili dobře. Byli jsme aktivní. Pak jsme dostali dva góly, které málokdy dostanete – trestňák z dálky, vlastní. Hlavy trochu vypnuly, což se nesmí stát. Ale už je to minulost. Je dobře, že jsme se tím nebabrali celý týden. Zápasy jdou rychle za sebou a teď stejně očekáváme jiné utkání. Soustředíme se na Spartu.

Vy jste hráli v úterý, Sparta prohrála v Jablonci ve středu. Může hrát roli každý den odpočinku navíc?

O tom se můžeme bavit po zápase, jak dopadne. Problém jsou utkání jenom po dvou dnech volna. Tři, čtyři dny už takový rozdíl nepředstavují.

Poslední duel na Spartě jste na podzim roku 2019 vyhráli. Je to pro vás inspirace před nedělí?

Nejen zápas, který jsme tam tenkrát vyhráli. I těžké zápasy, které jsme na jaře zvládli v Ostravě, v Jablonci. Za týden hrajeme v Plzni. V kabině jsem říkal, že by bylo fajn zopakovat loňský podzim, kdy jsme vyhráli na Spartě i v Plzni. To by se nám moc líbilo. Jedeme na Spartu s cílem bodovat.

Že budete hrát se Spartou o třetí místo, to byste před sezonou asi neřekli, že?

To ne. (úsměv) Pro někoho je to horší, pro někoho lepší. Pro Spartu je to horší. Pro nás je to malý zázrak. Na Spartě to rádi neslyší. Je neskutečné, jen když se to vysloví. Navíc v jaké fázi sezony jsme. Není to desáté kolo. Pro nás je dárek, že se můžeme o to poprat. Každý z nás by si měl uvědomit, že už se to nemusí v brzké době opakovat.

S novým trenérem Pavlem Vrbou se Sparta zvedala, ale poslední dva zápasy prohrála. Bude zranitelnější?

Hráli dvě těžká utkání. Na Slavii, v Jablonci, kde to není jednoduché. Stane se, že tam prohrajete. Jablonec má svoji kvalitu. Tyhle dvě porážky bych nepřeceňoval. Předtím hráli výborně. Jsme v podobné situaci. Oba jsme prohráli, každý to chce ve vzájemném zápase napravit.