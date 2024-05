Kadlecovi ukápla při rozlučce slza: Ani jsem nedoufal, že toho tolik dokážu

„Možná jsem čekal, že budu z konce více zdrcený. Řekl jsem si, že něco končí a něco jiného začíná. Život rychle běží,“ říká Kadlec, jemuž závěr košaté a úspěšné kariéry pokazilo zranění achilovky.

Mrzí vás, že jste nenaskočil alespoň na minutku, jak bylo v plánu?

Ano i ne. Platí, že nikdo není více než klub. Měli jsme dost času ještě něco s výsledkem udělat. Byl jsem připravený na taktické střídání minutu, dvě před koncem. Achilovka není dobrá. Snažil jsem se ji dát dohromady, ale tři měsíce jsem nic nedělal. Šel jsem na předzápasovou rozcvičku, ale jen jsem tak pobíhal. Achilovka při každé zátěži reaguje. Potřebuje čas, aby se dala dohromady. Ptali se mě v 85. minutě, jestli můžu jít. Ale pro mě to bylo brzo. Raději se loučit takhle než nějakou minelou. Mrzí mě to, ale už jsem se s tím v hlavě smířil.

Chystáte se i na poslední zápas do Ostravy?

V sobotu jedu do Berlína na finále německého poháru. Věřím, že vyhrajeme a popereme se o Evropu. Tým i trenér by si to zasloužili. Být v první šestce je úspěch, i když po povedeném podzimu a s náskokem na čtvrtém místě to mohlo být lepší. Ale to už je za námi. Pokud zápas v Ostravě nestihnu, podívám se v televizi jako na každý jiný. Není to příjemné, chtěl bych pomoct na hřišti. Ale achilovka potřebuje klid a terapie a ne běhání. Hlavně bych tam byl k ničemu. Proti Slavii by to byla symbolická minuta na hřišti.

Přitom větší zranění se vám celkem vyhýbala, že?

Tohle není také vážné, bohužel přišlo v době, kdy se s tím moc nedalo dělat. Věk nezastavíš, táhne mi na čtyřicet. Regenerace tkání je pomalejší. Nedalo se to dohromady tak rychle, jsem si přál. Nelituji. Jsem rád, že mi lidi z klubu a fanoušci přichystali rozloučení. Moc si toho vážím a děkuji jim. Je to ocenění práce, kterou jsem pro klub odvedl. Možná i pro český fotbal, pro sebe, pro rodinu.

Byl jste dojatý?

Emoce se nedají plánovat, přijdou a někdy ani nevíš jak. Bylo emotivní, jak mi kluci v kabině děkovali. Slzička ukápla. S trenérem jsme mančaft a vedení pozvali na večeři.

Euforie na Slovácku. Klub z Uherského Hradiště poprvé v historii vyhrál národní pohár, v popředí slaví kapitán Michal Kadlec.

Kdy jste se rozhodl seknout s kariérou?

Přemýšlel jsem o tom v průběhu sezony. Nejbližší už na podzim věděli, že jsem plánoval rozlučkový zápas. Bohužel jsem ho musel zrušit. Když přišla achilovka, věděl jsem, že je to definitivní. Bylo by složité se znovu vracet. Je čas se dívat dopředu. Užít si život bez fotbalu. Uvolnit místo mladším. Přispělo k tomu také odchode trenéra Svědíka. Minulou sezonu jsme přemýšlel o konci, pak jsem si řekl, že dám ještě jednu. Ale stačí. Fotbalisté končí mnohem dříve. Jsem rád, že tělo nějak vydrželo a až teď mi to dává trošku sežrat.

Měl jste dostatek času přemýšlet, co dál. Zůstanete u fotbalu, v klubu?

Nemám žádný plán. Kdo chce, číslo si na mě sežene. Jsem otevřený všemu, když mi to bude dávat smysl. S tím, kdo bude mít nápad, co bych mohl dělat, si rád sednu. Těším se na odpočinek. Konečně nebudu v červenci běhat v Kunovickém lese a budu se moct jít vykoupat, užít si léto. Posledních pětadvacet let jsem měl volno na konci května nebo v červnu, červenec a srpen mě totálně míjely. Na jaře nebo na podzim můžeme zaletět k moři, když jsou prázdniny nebo svátky, které pro nás neexistovaly.

Zahálet ale nebudete, ne?

Nejsem typ, který by sedl na gauč. Potřebuji něco dělat. Baví mě cyklistika a golf, začnu více trénovat.

Jak vidíte budoucnost Slovácka? Končíte vy, trenér. Nemáte obavy, co bude?

Můžu hodnotit, co bylo. Strach, nestrach... I v minulých zápasech šlo vidět, že se Slovácko zase zvedá. Když jsem dělal rozlučkové video, měl jsem prosbu i k fanouškům. Ať podporují tým a fandí tak dobře, i kdyby se třeba dařilo méně. Je na vedení, aby sestavilo co možná nejsilnější kádr s co možná nejlepším trenérem, který se pro Slovácko hodí. Budu mu nadále fandit. Doufám, že přijdou další úspěchy.

Jaká bude vaše vzpomínka na Martina Svědíka?

Jen ta nejlepší. Celé Slovácko pozvedl, pobláznil. Hráči tady byli podobní jako za trenéra Korduly, ale ze všech i ze mě dokázal vymáčknout maximum, které v nás bylo. Vygradovalo to vítězstvím v domácím poháru, pak evropskými poháry. Já a asi ani trenér, když přicházel, jsme v to asi nedoufali. Zažili jsme nejúspěšnější éru v historii klubu. Jsem rád, že jsem přispěl a zanechal tady stopu, což jsem si vždycky přál. Když jsem ve Slovácku začínal, přál jsem si, abych tady kariéru také ukončil.

Vypíchnete i další momenty z vaší kariéry?

Když jsem sem přišel, neměl jsem to s jménem Kadlec jednoduché. Táta byl mým vzorem. Hodně lidí mně nedávalo moc šancí. Že je to protekce. Když jsem se prosadil v áčku, šel do Sparty, hrál za nároďák, lidi to přehodnotili. Úspěchy přicházely postupně. Chtěl jsem se prosadit v mužském fotbale, zahrát si za reprezentaci, dostat do zahraničí, nejlépe do Německa, což se mi také splnilo. Trofeje, titul jsou navíc. Těžké vypíchnout jeden úspěch, nejvíce si pamatujete ten nejčerstvější, takže vítězství v poháru. Ale nechci zapomenout na ostatní, na zápasy v Lize mistrů, v Německu, za reprezentaci, je toho hodně. Když jsem začínal, ani jsem nedoufal, že toho tolik dokážu.

Co syn? Půjde ve vašich stopách? Prý více tíhne k hokeji.

Jsem rád, že byl na zápase. I kvůli němu jsme kariéru prodlužoval. Vím, jaké to bylo, když jsem se chodil dívat na tátu. Aby pochytil atmosféru. A fotbal? Bude mít teprve pět. Byl bych rád, ale vím, jak je to těžké. Přípravka začíná od šesti, má čas. Vedu ho ke sportu, hokeji, fotbalu, chtěl bych, aby zkusil golf, aby se pohyboval. Uvidíme, co si vybere. Hlavně ať je zdravý a vyjde mu život. Budu ho maximálně podporovat ve všem a vést správným směrem, aby byl dobrým člověkem.