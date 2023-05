Den volna mi stačí, pořád mám chuť něčeho dosáhnout, hlásí veterán Kadlec

„Je důležité, abychom neprohráli. To by byla velká komplikace, protože ještě hrajeme se Spartou a Slavií a ztrátu čtyř bodů bychom složitě dotahovali,“ uvědomuje si někdejší český reprezentant.

S Bohemians jste ale prohráli oba duely v lize, vypadli z MOL Cupu. Čím vám nesedí?

Každý zápas byl jiný. Na podzim jsme měli hodně utkání, moc bych ho nechtěl hodnotit. V poháru jsme se trochu šetřili, nedokázali jsme dát branky, i když jsme měli dost šancí. Na Bohemce to pak bylo o jedné chybě, o jednom gólu, který jsme dostali my. Předtím jsme měli dobrou bilanci. Soustředíme se na sebe, abychom došli k cíli, který máme.

Bohemians - Slovácko online v neděli od 18:00

Tím je 4. místo, které zajišťuje účast v předkole Konferenční ligy. Bylo by velké zklamání, kdyby to neklaplo?

Bylo, ale nic zásadního by se nestalo. Pořád je to pro Slovácko skvělé období. Hrajeme znovu ve skupině o titul. Ať to dopadne jakkoliv, sezona je pro klub výjimečná. Jsem pyšný, jak jsme ji zvládli, přestože jsme neměli tak široký kádr jako třeba Bohemka. Je důležité, že čtvrté místo máme pořád ve své moci.

Překvapuje vás, že zrovna Bohemians jsou vašimi největšími konkurenty?

Před sezonou bych řekl ano. Ale vzhledem k jejímu průběhu je to zasloužené. Je to nepříjemný soupeř, s rychlostními hráči, dávají hodně gólů, ale také jich hodně dostávají. Teď prohráli vysoko se Slavií. Všichni na konci sezony sbíráme poslední zbytky sil.

Vrcholí i boj o titul mezi pražskými S, do kterého se ve vzájemných zápasech zapojíte. Tipnete si, kdo získá titul?

Tím, že budeme s oběma hrát, netipuji. Jako bývalý sparťan přeji Spartě, ale když přijede k nám, budu ji chtít porazit. Po sobotním derby budeme chytřejší. Oba ho berou jako zápas sezony.

Portálem iSport.cz proběhla zvěst o možném odchodu trenéra Martina Svědíka do Plzně. Co na to říkáte?

Vnímáme to. Ale kdyby se něco dělo, trenér je férový a řekl by nám to. Bereme to jako spekulace, i když možná k nějakému oťukávání došlo. Je o něj pochopitelně zájem. Pokud se má v Česku posunout, tak přichází v úvahu jen tři top kluby. Pozice ve Slavii a Spartě jsou obsazené, volná bude v Plzni. My to ale stejně neovlivníme, leda bychom ho vyhnali. (úsměv)

Ke spekulacím vám něco řekl?

Nic. Byli bychom mezi prvními, komu by to řekl. Když se v půlce sezony rozmýšlel, jestli bude pokračovat ve Slovácku, tak si nás zavolal a otevřeně jsme se o tom bavili.

Mrzelo by vás, kdyby fakt v létě odešel?

Mrzelo. Víme, co v něm máme. I díky němu my staří hrajeme na takové úrovni. Ale beru to i z druhé stránky. Zažil jsem to jako hráč. Když přijde nabídka z většího klubu, je těžké říct ne. Určitě se chce ve své kariéře posouvat. Dá se pochopit, když nad tím bude přemýšlet.

Michal Kadlec, kapitán fotbalistů Slovácka, děkuje fanouškům za podporu po porážce 0:1 s Kölnem a vyřazení z Konferenční ligy.

Vy si kariéru ve Slovácku minimálně o sezonu protáhnete. Přitom video ze začátku minulého týdne spíše naznačovalo opak. Jak to tedy bylo?

Ti, co znali písničku Příběh nekončí, věděli. Druzí mi psali, že je škoda, že končím. Bylo to úsměvné. Video mělo nečekaný úspěch. Druhou část jsme chtěli zveřejnit až na druhý den, ale museli jsme ještě tentýž den. Vypukl blázinec, že končím. Potěšilo mě, když se mi ozývali lidé, že je to mrzí.

Jaký byl rozhodující moment, že si ještě sezonu přidáte?

Jak jsem říkal ve videu. Teď si nedokážu představit, že se ráno vzbudím a nepůjdu na trénink. Ještě mě svrbí nohy. Pořád mám chuť něčeho dosáhnout. Tým, kabina, kluci by mi chyběli. Nějaký čas to ve mně uzrávalo. Zdraví drží. Nějaké šrámy mám, lidé o nich ani nevědí, ale nic zásadního. Přemýšlel jsem, jestli není lepší končit, když je to dobré. Za rok můžu být zraněný, nebo nestíhat. To bych nechtěl. Je to loterie. Ale věřím, že si výkonnost udržím. Zájem jsem měl já i Slovácko, domluvili jsme se rychle. Vím, že proti je čas, který obětuju. Rodina přichází zkrátka, musí se podřídit.

Syn ale bude určitě nadšený, že ještě budete hrát ligu, ne?

Už loni to začal trochu vnímat. Kopeme si na zahradě, chodí na stadion, baví ho děkovačky, beru ho do kabiny. Na tribuně už má známé, líbí se mu atmosféra, občas si zanadává. (úsměv) Když hrával taťka za Kaiserslautern, většinou jsme seděli ve vipce a čekali na něj. Mladý to má lepší. Chtěl jsem mu to dopřát.

Všichni čtyři obránci jste postupně prodloužili smlouvu, dohromady máte přitom 143 let. Slýcháte narážky na váš věk?

Zatím ne. Je to o výkonnosti a tu máme. Když ji nebudeme mít, bude to složité. Nechceme být pro smích. V létě musíme zamakat, abychom ji udrželi.

Jak těžké je držet krok s mladšími?

Dříve jsem byl po zápase vyřízený jeden den, teď dva. Zápasu podřizuju všechno. V týdnu jsem chodíval na golf, kolo, tenis. Teď jdou koníčky a jiné aktivity stranou. Jsem rád, když si doma odpočinu, zvláště když lítám s mladým. Soustředím se na výkon, ale už si tolik nepřidávám. Hodně čerpám ze zkušeností, dbám na prevenci. Na druhou stranu si nijak neulevuji. Potřebuji potrénovat, abych udržel tělo v zápřahu. Když máme dva tři dny volno, hůře se vracím do zátěže. Den mi stačí. Vím, že se mi to pak v dobrém vrátí. Trenér Svědík nás pořád cepuje, což je dobrá vlastnost, díky tomu se pořád posunujeme a hrajeme i v tak vysokém věku. Musíte mít ale hráče ochotné pracovat, kteří se na to nevykašlou.

Už více než dvacet let hraje na nejvyšší úrovni. V čem se fotbal nejvíce změnil?

Není stejný. Pořád zrychluje. Přestože mi bude čtyřicet, počítám se mezi mladší generaci. Když si vzpomenu na fotbal v 90. letech, kdy hrával táta, byla to trošku chůze, nahrávky do nožky. Dnešní fotbal je atletika. Kdo nemá rychlost, nemůže hrát vrcholově. Když kluby vybírají hráče, dívají se, aby byl hlavně rychlý. Taktika je propracovanější. Úplně jiní jsou gólmani. Dříve prakticky nerozehrávali, chytali balon po malé domů. Teď jsou jako libero. Do toho VAR, jehož rozhodnutí jsou všelijaká.

Máte vizi, co po kariéře?

Tím, že jsem si ji prodloužil, jsem rozhodnutí odložil. O budoucnost se ale nebojím. Budu dělat, co mě bude bavit. Ale trenéřina to asi nebude. Asi bych to nedal. Nejsem vhodný typ. Bude to jiné než teď, kdy mám všechno nalajnované a dovolenou si můžu vzít dva týdny v červnu a dva v prosinci.