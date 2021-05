Kadlec po historické sezoně Slovácka nemůže skončit: Chceme se zapsat i v Evropě

„To je jeden z důvodů, proč chci ještě pokračovat. Má rok a půl a už to trochu vnímá,“ pronesl kapitán Slovácka po sobotní domácí remíze 1:1 s Bohemians, která Slovácko na 99,99 procent poslala do Konferenční ligy. A to je také druhý důvod, proč hradišťský patriot nehodlá ani na prahu 37 let končit.

Když jste se v zimě 2018 vracel domů, na takový sukces jste nemyslel, že?

Ne a určitě nejsem sám. Ale každým rokem to jde výše a výše. První jsme hráli o záchranu, pak střed a teď jsme nahoře. Je to skvělá práce celého mančaftu. Nejen kluků, kteří jsou na hřišti, ale i střídajících, realizačního týmu, všech okolo, kteří se starají o stadion, o trávu. Jsme rodinný klub. S našimi podmínkami, s tím málem jsme dokázali hodně. Je to historická sezona. Možná to doceníme později.

Na hřišti jste moc neslavili. Ještě vám nedošlo, co jste dokázali?

Teď už moc nemám hlas, zakřičeli jsme si v kabině po zápase. Nepamatuju si, kdy jsme naposledy slavili remízu. Proti nám stál kvalitní soupeř, který dlouho neprohrál. Možná kdybychom se trochu více tlačili, tak bychom mohli vítězství urvat. I přes remízu je to pro Slovácko nádherný večer, zlatý bod. Za tu dřinu, za celou sezonu jsme si to zasloužili.

Pořádnou oslavu si necháte po posledním kole?

To se musí oslavit hned po zápase, ale jen lehce, nic velkého. Hrajeme až v neděli a máme dost času se dát do kupy. Doufejme, že pak konečně porazíme Budějovice. Na závěr doma derby se Zlínem, co si přát lepšího.

Konferenční liga je novinkou UEFA. Jak se vám zamlouvá?

Sám jsem zvědavý. Už jsem se mrkl, jaké jsou tam kluby; i z Německa, Španělska, Anglie. Uvidíme, jak prestižní to pro ně bude. Pro nás je dobře, že taková soutěž existuje a že si ji Slovácko zahraje.

Který z možných soupeřů vás zaujal?

Třeba Fenerbahce. Z turecké ligy jdou první dva do Ligy mistrů a třetí se čtvrtým do Konferenční. Z Anglie by to mohl být Tottenham, z Itálie AS Řím, z Německa Gladbach nebo Union Berlín. I když účastníci nebudou z top úrovně, můžeme dostat zajímavé soupeře. Pro kluky je to bonus za celou sezonu. Doufejme, že tým udržíme co nejvíce pohromadě. A že se zapíšeme nejen na české scéně, ale také na evropské.

Začnete ve druhém ze čtyř předkol. Prokousat se do základní skupiny bude složité, že?

Bude. Ale pro nás už je úspěch předkolo. S tím jsme nepočítali. Nemusíme být nervózní. Půjdeme si to užít. Samozřejmě zamakat, jde o výsledky. Kluci se tam můžou ukázat před skauty, trenéry, pro jejich kariéry to může znamenat důležitý krok. Důležité bude dát dohromady zase silný tým. Na příští sezonu se budeme těšit.

Takže je jasné, že u toho budete i vy?

I když jsem měl před sezonou myšlenky, že by mohla být poslední, tak tuhle mě fotbal tak bavil a tým si tak sedl, že teď je těžké končit. Předpokládám, že minimálně příští rok budu ještě hrát. Ještě jsem nepodepsal, ale jsme v jednání a vypadá to dobře. Hlavně musí sloužit zdraví. Až na kolena, která mě na jaře trápila, slouží.

Motivací pokračovat je i váš syn, že?

Mockrát mě kvůli pandemii v akci neviděl. Skoro vůbec. Doufám, že aspoň na Zlín přijde. Má rok a půl a už to trochu vnímá. Dívá se na televizi a říká táta gól, i když jich moc nedávám. Chtěl bych, aby mohl na stadion. Vím, co to znamená. Když hrával táta, prožíval jsem jeho zápasy s ním. Chtěl bych mu to předat.