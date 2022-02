Pokračovat? Končit? Mele se to ve mně, připouští Kadlec. Loučit se chce trofejí

„Mele se to ve mně. Rozhodnutí padne později po debatě s klubem, trenérem, rodinou. Hlavně musím být zdravý,“ ví bývalý český reprezentant, který v prosinci oslavil 37 let.

Jaká jsou pro a proti?

Je to jako na přesýpacích hodinách. Když jsme na podzim doma před plným stadionem porazili Spartu, říkal jsem si, že bych hrál ještě pět let. Za týden po Budějovicích (Slovácko prohrálo, i když vedlo 2:0 a hrálo přesilovku), bych skončil druhý den. Bude mi 38, profi fotbal hraji dvacet let. Doma přemýšlím, co bych dělal. Mladý bude mít v listopadu tři roky, chci se mu co nejvíce věnovat. Teď jsou jarní prázdniny, ostatní jsou na horách, na dovolené, zatímco já musím trénovat.

Co skončit zároveň s Milanem Petrželou, až odehraje 500. zápas v české lize?

Stačilo mně, když jsem byl u toho, když vytvořil nový rekord. Je to vyloženě na něm. Jak se bude cítit, jestli bude mít zájem klub. Když se daří a jdete správným směrem, jako teď Slovácko, je snadnější říct, že pokračujete.

Jaro zahajujete po odkladu utkání s Pardubicemi se zpožděním. Jak moc nepříjemné to je?

Chystali jsme se na první zápas, takže nám to nabouralo plány. Jestli je to dobře, nebo špatně, se ukáže. Zápas jsme nahradili nedělním modelovým utkáním proti sobě dvakrát třicet minut, abychom se udrželi v rytmu.

I loňský venkovní duel s Pardubicemi jste museli kvůli covidu odložit.

Zase to tak vyšlo. S tím nic nenaděláme. Chtěli jsme vyhrát po přípravě, která nebyla ideální. Jestli měl soupeř střevní chřipku nebo covid, je jedno. Stejně vás to oslabí.

Mezitím Slavia doma prohrála s poslední Karvinou, Sparta jen remizovala v Českých Budějovicích. Co říkáte na jejich ztráty?

Je to překvapení pro celou ligu. Je vidět, že po zimní pauze je složité najít rytmus. Nehrajete měsíc, a kdo je rozjetý, může zabrzdit, anebo naopak. Začátky jsou ošidné i kvůli terénům, stát se může cokoliv. Většina zápasů je o jednom gólu, proto je důležité neinkasovat.

Už v neděli hostíte Slavii. Bude výhodou, že není v pohodě?

Ve středu hrají těžké derby se Spartou v poháru. Pak jedou k nám. Mají z nás respekt stejně jako my z nich. Po porážce od Karviné budou o to více soustředěnější. My musíme nejdříve zvládnout pohár v Olomouci.

Vnímáte, že z MOL Cupu je schůdnější cesta do evropských pohárů než z ligy?

Chtěli bychom se do nich znovu podívat. Zároveň je to možnost vyhrát nějakou trofej. Zapsat se do historie klubu, což je pro mě velká motivace. Když jsme na podzim porazili Spartu, říkalo se, že bychom mohli hrát o titul. Ne že by to bylo vyloženě nereálné, ale přestřelené to bylo. V poháru nemusíte vyhrát tolik zápasů jako v lize. Navíc vám odpadávají dobří soupeři jako teď Sparta nebo Slavia. Tak proč se o to nepokusit.

Po čtyřech remízách ve vzájemných zápasech jste na podzim v Olomouci vyhráli 3:0. Takže los berete?

Je vcelku jedno, s kým se střetnete. Počítali jsme s jakoukoliv variantou. Chtěli jsme hrát doma, ale alespoň nemusíme cestovat nikam daleko. Olomouc je kvalitní soupeř. I když v Jablonci podlehli, hráli dobře. Navíc tam byl složitý terén. Jsme podobná mužstva.

Příprava vám moc nevyšla. Ani jednou jste neudrželi nulu, v posledních dvou zápasech jste inkasovali po třech gólech. Co bylo špatně?

První utkání na soustředění v Chorvatsku jsme s Rijekou remizovali 1:1. Ve druhém (Ljubljana 0:3) dostali prostor mladí hráči, v téhle sestavě jsme hráli poprvé, i trenér říkal, že to nebylo vyladěné. Navíc jsme měli den před zápasem dva tréninky a ani terén nebyl ideální, protože nebylo žádné teplo a trávník se nemohl pokropit. V generálce (Domžale 1:3) jsme dostali před přestávkou gól z rohu, pak nám docházely síly, protože jsme předtím dostali docela dost do těla. Sestava se prostřídala. Ale raději prohrát v přípravě než v prvním kole jako Slavia. Každopádně je to pro nás zdvižený prst, abychom se zlepšili.

Šéfujete zkušené defenzívě, která se prakticky nemění. Nelitujete trochu, že nemáte komu předávat zkušenosti?

Věkový průměr obrany není nejmladší, ale třeba se to brzy změní. Na hostování je Srubek. U mladých je důležité, aby hráli, a ne seděli na lavičce. Mladí ofenzivní hráči to mají jednodušší, dostávají více šancí, minuty můžou sbírat každý zápas. Do obrany se tolik nesahá.

V klubu v zimní pauze hodně rezonovalo téma nejlepšího střelce Václava Jurečky, který neprodloužil smlouvu. Jaký to může mít dopad na něj a na tým?

Hrál jsem v zahraničí a můžu srovnávat. U nás se takové věci považují pomalu za zradu. Niklas Süle jde po sezoně z Bayernu do Dortmundu, ještě má půl roku smlouvu, ale nikdo po něm nebude šlapat. Pokud bude mít výkonnost jako na podzim, Vencovi nikdo neřekne půl slova. I když nepodepíše a v létě odejde zadarmo, lidi mu odpustí. Pro nás je důležitý hráč. Když bude dávat góly, pomůže sobě i týmu.

Blíží se návrat fanoušků do hlediště. Nemrzí vás, že se to nestihne na exponované zápasy se Slavií a pak na derby ve Zlíně?

Litujeme toho, ale nic s tím nenaděláme. Podzimní zápas se Spartou jsme si užili, lidi pomáhají. To vidíme i v Anglii, kde jsou plné stadiony. Pevně věřím, že přijdou na jiné zápasy a podpoří nás. Že budou mít na fotbal ještě větší chuť. Bez nich není atmosféra, pro ně fotbal hrajeme.