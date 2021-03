Ať nejsme úplně mrtví, přeje si Kadlec. Slovácko se vrací z karantény

„Svaly nejsou nachystané. Nemůžeme se do toho hned opřít. Jinak budeme po zápase mrtví,“ tuší vůdce Slovácka.



Jak vypadal první společný trénink?

Někdo ležel s příznaky doma, jiný neměl žádné. Takže jsme začali částečně individuálně. Byli jsme rozdělení. Byl to klasický náběhový trénink, jako když se vracíte z dovolené. Aktivace, stabilizace, pak jsem na to šli. Doba do víkendového zápasu je krátká. Je to pro nás strašná nevýhoda.

Jak jste se cítil vy?

Jsem docela v pohodě. Naštěstí jsem byl negativní. Mám doma posilovnu, běžecký pás, takže jsem se udržoval. Navíc mám karetní trest a stejně nemůžu hrát. Budu mít čas, abych se do toho dostal zpátky. Měl jsem nějaké šrámy, snažil jsem se je doléčit, takže karanténa pro mě nebyla tak hrozná. Ale třísla, přitahovače, to bude znát. Doma běháte rovně, na hřišti měníte směr, sprintujete.

Až dosud se vám covid vyhýbal. Tušili jste, že to jednou přijde?

Tak nějak jsme to očekávali. Spíše jsme se divili, že to nikdo z nás nechytl. Je vidět, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně. Pak stačil bohužel jeden nakažený, který to přinesl do kabiny. Uvidíme, jak to bude, protože polovina to měla, a druhá ne. Doufejme, že to nechytne druhá půlka, to by znamenalo další karanténu.

Co dělá s hlavou, když čekáte, jestli jste se náhodou také nenakazil?

Není to příjemné. Ale jsme na to zvyklí. Každý týden jsme čekali, jestli bude někdo pozitivní. Ale byli jsme klidnější, protože jsme věděli, že nikdo nemá příznaky. Pak stačil jeden člověk a už to letělo. Dominový efekt. Zajímavé, že jsme všichni v kabině spolu a někdo to chytil, jiný ne. Je to zvláštní. Možná by bylo lepší, kdyby to chytli všichni, ať už máme do konce jara pokoj. Doufáme, že sezonu, která je pro nás zatím hodně úspěšná, dohrajeme dobře. I když vypadnout v průběhu rozehrané sezony na dva týdny, je velká komplikace.

Hlavně v boji o evropské poháry, že?

Je to složité. Musíme udělat to nejlepší, ale ideální příprava na zápas to není. Ani v zimní přestávce jsme neměli tak dlouhé volno jako teďka. Nejsme ovšem první, komu se to stalo. Některé týmy to měly na začátku sezony a pak se do toho postupně dostávaly. Po neděli budeme chytřejší. Fyzičku na sto procent za čtyři dny nedoženete. Nesmíme to přehnat, abychom nebyli v neděli na hřišti mrtví.

Půjde primárně o to, přežít zápas s Baníkem a pak v reprezentační pauze dohnat fyzičku?

Dalo by se to tak říct. Navíc máme pohárové osmifinále. Přestávka nám určitě přijde vhod. Pak máme Opavu venku. Zvládnout zápas s Ostravou za jakoukoli cenu a potom se postupně nachystat. Času bude více.

Takže každý bod s Ostravou by byl za dané situace dobrý?

Vyměnili trenéra, měli dobré zápasy. Ale my zase hrajeme doma. Bojujeme o nějakou pozici. Každý zápas chceme vyhrát. Začátek bude v pohodě, možná ke konci to bude horší. Na ten si musíme dát pozor.