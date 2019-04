Dobrý odraz pro hráče i tým, řekl Horňák. Chválil Heču, Radakoviče i Haška

„Určitě to je dobrý odraz pro naše hráče a celý tým,“ řekl Horňák, který v týdnu povýšil z asistenta a mužstvo převzal po odvolaném Zdeňkovi Ščasném.

Přiznal, že po dvou minulých porážkách, v lize s Karvinou 1:3 a v poháru se Slavií 0:3, nebyla psychika sparťanů nejlepší.

„V Opavě jsme ale my dali tři góly a doufám, že nám to pomůže před nadstavbou, že se zvedneme a půjdeme psychicky nahoru.“

Přesto, ještě hodně šancí jste proti Opavě nevyužili. Budete to hráčům vyčítat?

Gólů mohlo být samozřejmě víc. Ale my jsme jich v předchozích zápasech hodně nedávali a ani jsme se moc nedostávali do příležitostí. Za ty tři jsem rád, ale samozřejmě si všechny příležitosti rozebereme.

Proti poháru jste udělal tři změny v sestavě, ale v brance jste nechal dvojku Heču. Proč?

Milan Heča proti Slavii, i když jsme prohráli, odchytal velice dobrý zápas. A byla by pro něj velká škoda, kdyby nepokračoval. Sice v týmu bylo nějakým způsobem nastavené, kdo a co bude chytat, ale měl jsem obrovskou výhodu, že to bylo na mě a usoudil jsem, že Milanovi dám příležitost.

A proč nastoupil uprostřed obrany Radakovič místo Costy?

Costa má menší zdravotní problémy. Doufáme, že to bude jen krátkodobá záležitost a brzy bude v pořádku. Ale Radakovič odehrál jeden z nejlepších zápasů, co jsem ho sledoval.

Co rozhodlo o tom, že Martin Hašek nastoupil pod hrotem?

Martin to hrával v Bohemians a mohl by tuto roli zvládnout. Kanga s námi nemohl kvůli trestu být, tak se to nějakým způsobem nabízelo, ale musím říct, že chytil svoji šanci a odehrál velice dobrý zápas. Byl neúnavný, bojovný, pracoval.

Těší vás, že jste soupeře nenechali ani jednou vystřelit přímo na branku?

Nula vždycky těší. Ale není to jenom díky obráncům, ale celá sestava dneska začala už na soupeřově polovině bránit tak, že jsme domácí nepouštěli do šancí a ani do standardních situací, kterých jsme se obávali.

Měl jste vůbec čas zapracovat na psychice týmu?

Nejlepší pro psychiku je, že hned zase hrajete. To nám hodně pomohlo. Nemuseli jsme tu středeční prohru rozebírat a zbytečně se trápit. Dokonce ani nebyl čas se podívat na ten zápas se Slavií.

Budete se ještě snažit zapracovat na nějakých změnách ve vaší hře?

Do konce sezony zbývá jenom měsíc. Nevím, jestli se dá něco až tak měnit. Budeme chtít hrát podobným stylem jako v Opavě - kolektivně, bojovně. Budeme chtít hrát tak, aby se zápasy líbily fanouškům. Jestliže nás všechny bude hra bavit, budeme se dostávat do šanci, tak by měla přicházet i vítězství.