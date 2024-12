Góly, přihrávky a kudrlinky letní posily. Jak Hlavatý táhne liberecké fotbalisty

V létě přicházel jako nejdražší z řady libereckých posil. A fotbalový záložník Michal Hlavatý roli tahouna plní, i když se také svezl s nevyrovnanými výkony mladého týmu ze severu.

„Určitě by to mohlo být lepší, ale špatné to není. Kolikrát můžu vystřelit a řešit to jednodušeji. Gólů dáváme poměrně dost, ale jen v pár zápasech, pak zase vycházíme střelecky naprázdno,“ řekl Hlavatý po nedělní domácí výhře 3:0 nad Teplicemi v 18. ligovém kole.

Pod jasné vítězství nad neoblíbeným soupeřem se podepsal gólem na 2:0, jímž Slovan zápas definitivně zlomil na svou stranu. Po centru autora první branky Ahmada Ghaliho se z první parádně trefil pod břevno.

Do Liberce v létě moc chtěl, i když o něj měl zájem i ostravský Baník. „Už proběhla i nějaká jednání, ale postupem času to vykrystalizovalo tak, že jsem si jakoby dupnul, a řekl, že buď Slovan, nebo nic,“ popisoval šestadvacetiletý hráč v jednom z podzimních rozhovorů.

To, že ho Slovan prezentoval jako největší a nejdražší posilu pro nově tvořený projekt, si nechtěl připouštět. „Snažil jsem se vůbec nevnímat, co za mě klub dal, to nebylo na mně. Spíš jsem to bral jako velkou motivaci, abych předváděl ty výkony, které se ode mne čekaly, a abych týmu co nejvíce pomohl.“

To se mu daří, těsně před koncem podzimu je s osmi body za čtyři góly a stejný počet asistencí nejproduktivnějším libereckým hráčem. V celé nejvyšší soutěži pak uzavírá první desítku. V Liberci je nejlepším nahrávačem a druhým nejlepším střelcem po Denisi Višinském, autorovi šesti gólů. V průměru nasbírá 0,4 bodu na zápas.

Střelecky nejlepší sezonu měl před dvěma lety v Pardubicích, kdy se za celý ročník trefil pětkrát. Vloni si v dresu východočeského týmu připsal deset bodů. Pokud se nic zvláštního nestane, měl by obě tyto mety v této sezoně překonat.

Na hřišti si v posledních kolech velice rozumí s dalším tvořivým fotbalistou Christianem Frýdkem. Popírají tím názory, které pod Ještědem také zaznívaly že dva tak podobní hráči nemohou hrát vedle sebe.

„Hraje se mi s ním perfektně. Funguje nám to i mimo hřiště, dost se bavíme, takže ta chemie je ještě o to lepší. Pro mě je super, když je na hřišti. Vím, co od něj čekat a že není lakomý,“ chválí si parťáka Hlavatý.

Současně však přiznává, že oba své „hračičkovství“ občas přeženou. „Když se sejdou hráči, kteří rádi něco vymýšlejí, tak to často překombinují. Já bych chtěl nahrát jemu a on zase mně,“ popisuje.

Tohle šikovnému záložníkovi vyčítá i trenér Radoslav Kováč, který s Hlavatým pracuje dlouhodobě a hodně na něj sází. „Body má slušné, ale my jsme na Míšu nároční. On je strašně moc kreativní, ale když si vzpomenu na druhý poločas s Teplicemi, kdy mu to Tupta sklepl na ose hřiště, to bylo jasně do střely, a on zas hledá nějakou kudrlinku. To jsem byl naštvaný,“ poznamenal Kováč.

„Taky ještě musí omezit občasné ztráty, na druhou stranu on do toho rizika jde. Je to hráč, který všechno hraje nahoru, někdy mu to vyjde, někdy ne, ale s tím se počítá. Jsem rád, že dal gól a pomohl týmu.“

Ambiciózní Liberec pod novým majitelem Ondřejem Kaniou prožívá turbulentní podzim provázený nevyrovnanými výsledky. Čekalo se od něj asi víc, vysloveně však vyhořel jen v derby s Jabloncem (0:5). Postupem času se však i díky zlepšené obraně daří výkony stabilizovat. Z posledních sedmi utkání Slovan prohrál jen dvě při skóre 11:3 a aktuálně je osmý.

„Návrat Plechyho (Plechatého) nám pomohl, je to super obránce, stejně jako Miky (Mikula). Držíme při sobě, snažíme se to odpracovat z bloku. Hugo (brankář Bačkovský) nás drží, tým tím žije, nechce dostávat branky,“ vysvětluje tvůrce hry Hlavatý zlepšenou defenzivu Severočechů.

Z podzimního kalendáře zápasů zbývá už jen jediný. V 19. kole nastoupí Liberec v sobotu v Pardubicích. A pro Michala Hlavatého to bude hodně pikantní zápas, právě z východočeského týmu pod Ještěd v létě přišel stejně jako trenér a několik spoluhráčů.

„Bude to speciální zápas, zažil jsem tam nejkrásnější roky kariéry. Budu se snažit být soustředěný jen na Liberec a abychom odvezli tři body. Po zápase se s kluky rád pobavím, mám tam spoustu kamarádů.“