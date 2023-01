Pardubický záložník Hlavatý: Zažil jsem nejtěžší týden své kariéry

„V neděli jsme dostali volno, takže si každý odpočinul, jak potřeboval, aby na to soustředění byl co nejlépe nachystaný. Bude to hodně náročné, ale budeme mít k dispozici lepší regeneraci a navíc budeme trávit čas společně jako tým, to se vždycky všechno snáší lépe,“ těšil se pardubický záložník Michal Hlavatý. Podle svých slov má za sebou nejnáročnější týden kariéry, Pardubice absolvovaly náročné dvoufázové tréninky.

„Jsme vyždímaní. Byl to snad nejtěžší týden v mojí kariéře. Vše mělo vysokou intenzitu a únava je opravdu veliká. Jsem ale hrdý na tým, jak to všechno odpracoval,“ vzkázal Hlavatý.

V novém kalendářním roce již stihl oslavit dva góly. V sobotu dopoledne řídil výhru svého týmu v modelovém utkání 3:0, kterou pojistil Pavel Černý. Východočeši měli původně hrát s Plzní, jenže soupeř utkání kvůli marodce odřekl, a tak se pardubický tým musel rozdělit na dva a v oranžových či zelených dresech nastoupit proti sobě.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli. Zelený tým si teď vychutnáme, bude celý týden uklízet,“ popichoval Hlavatý coby člen oranžového výběru.

V něm s ním naskočila i nová posila Bartosz Pikul, který v Pardubicích po přestupu z Opavy podepsal smlouvu na tři a půl roku. V zeleném trikotu se zase objevili Denis Darmovzal (na hostování z Boleslavi) a Colet Kapanga (na testech z Hlinska).

Vedle zmíněného utkání s Živanicemi Pardubice nastoupí ještě v sobotu od 11 hodin Pod Vinicí proti Příbrami, která bude do jara ve druhé lize vstupovat z prvního místa s náskokem dvou bodů.