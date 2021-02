Dvě tyče? Asi se mi to ještě nestalo, vzpomíná pardubický smolař Hlavatý

„Nejdříve jsem uvažoval, že to pošlu doprostřed, pak jsem to změnil, což se ukázalo jako špatná varianta a špatné řešení,“ hodnotil na pozápasové tiskové konferenci svou neproměněnou střelu Hlavatý.

Vše kromě penalty se pak opakovalo o dvacet minut později. Příbramského brankáře Kočího od inkasování znovu zachránila ta stejná tyč, kterou Hlavatý trefil po nenápadné střele z hranice vápna.

„Musel bych hodně přemýšlet, jestli se mi tohle někdy stalo. Asi ne,“ komentoval smůlu Hlavatý.

I přesto, že Pardubice potřetí na jaře neskórovaly, se jim nakonec podařilo vyhrát a vrátit se do horní poloviny tabulky. Utkání totiž rozhodl vlastní gól Příbrami. V 72. minutě se po krásné kombinační hře domácích dostal k balonu Čelůstka, který jej nacentroval do pokutového území a trefil v poločase střídajícího Kvídu, jenž si míč nešťastně usměrnil za Kočího.

„Chtěl jsem to dát před obránce, byly tam dvě teče a padl z toho gól,“ komentoval situaci autor důležitého centru Čelůstka.

Nováček soutěže ani potom nepolevil, dál se tlačil do koncovky a snažil se své vedení potvrdit další brankou. Nezaspal však ani v defenzivní činnosti, kdy Příbram k ničemu nepustil a po závěrečném hvizdu rozhodčího si zaslouženě připsal výhru.

„Věděli jsme, že Příbram bude bojovná, důrazná a nebude to lehké utkání. Myslím, že jsme ho zvládli a zaslouženě vyhráli. Celý zápas jsme byli lepším mužstvem,“ uvažoval trenér Pardubic Jaroslav Novotný.

„Šli jsme do něj s tím, že tam necháme maximum a uděláme všechno pro nejlepší výsledek,“ dodal Novotný.

Nepříliš dobrý stav hrací plochy mohl být překážkou pro domácí kombinační hru, avšak i přesto bylo během duelu k vidění několik pěkných akcí domácích fotbalistů.

„Z terénu jsme měli obavu, vzhledem k tomu, že v pátek sněžilo a v den zápasu pršelo, ale chtěl bych poděkovat Bohemians za to, že to hřiště připravili na takové úrovni, že se na něm dalo hrát, a mile nás to překvapilo,“ konstatoval kouč.

Pardubice jsou po sobotní výhře na devátém místě tabulky s pětadvaceti body. Střed je velmi vyrovnaný, na pátou příčku chybí nováčkovi soutěže pouhý bod.

V dalším utkání se Východočeši představí 7. února od 14 hodin v Teplicích a v sobotu 13. na trávníku lídra soutěže, pražské Slavie, která vládne tuzemské nejvyšší soutěži. Začátek je naplánován na 18.30.