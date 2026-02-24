Před bránou nám chybí verva, mrzí pardubického tahouna Hlavatého

Podobně jako před dvěma lety Liberec, tak i Pardubice ve finále zažívají poměrně rozpačitý vstup do nové sezony. Nejdřív senzační remíza se Slavií 1:1, pak cenná výhra v deseti na Bohemce 2:1, a teď útlum.
Další dva zápasy bez vstřeleného gólu a shodné prohry 0:2. Není důvod k přehnané panice, nicméně lídra Hlavatého situace viditelně mrzí. Rád by tým nějak nakopl.
„Opakuje se naše trápení s defenzivními standardkami. Dostáváme hloupé góly,“ povzdechl si. „Musíme se tomu daleko víc věnovat, mít o něco chladnější hlavu,“ nabádal své parťáky Hlavatý.
Nejdřív Pardubice potopily dva neubráněné rohy doma s Jabloncem a v sobotu na Slovácku podceněný šikovně zahraný přímák Marka Havlíka přímo na nohu Jana Suchana. K tomu připočtěte tristní koncovku a velké množství spálených šancí.
Pardubice mohly přehrát Jablonec i Slovácko. A klidně výrazným rozdílem. Jenže útočníci se trápí, nepřesně v tutovkách míří třeba Botos a trápí se i Daniel Smékal. Ten měl v obou zmíněných posledních zápasech obrovské šance na malém vápně, ale jeho zakončení pokaždé postrádalo potřebnou razanci. Jednou „pálil“ přímo do náruče připraveného gólmana, jindy ho sice překonal, nicméně pomalý balon zvládl ještě před brankovou čárou odkopnout bránící hráč.
„Před bránou potřebujeme mít větší agresivitu a vervu,“ věděl Hlavatý.
Když už se Pardubice z gólu na Slovácku radovaly, tak jej Tomáši Solilovi odvolal VAR kvůli těsnému ofsajdu. Nešťastník pak ještě selhal v jiné tutovce a hned nato si na druhé straně hřiště dal vlastní gól jen chviličku před koncem.
„To bych vůbec nehodnotil, prostě šlo o zmar z celého zápasu. Bylo pár vteřin do konce a víceméně už to nic neřešilo,“ podržel Solila Hlavatý. „Není z toho nijak špatný. Jde už o natolik zkušeného hráče, aby věděl, že jeden zápas může všechno tohle přinést, ale hned v dalším může klidně rozhodnout,“ dodal Hlavatý.
Pardubicím by se to sakra hodilo hned v příštím utkání. V sobotu v 15 hodin rozehrají domácí partii s Teplicemi, tedy se soupeřem, který má na jedenáctém místě stejně bodů (25) jako právě Východočeši. V sázce tak je udržení kontaktu s prostřední skupinou a určité navázání na nedávnou úspěšnou sérii pěti zápasů bez prohry.
V opačném případě může hrozit návrat lehké nervozity před klíčovými boji o udržení. Tu v Pardubicích zažívali nedávno a vzpomínají neradi.