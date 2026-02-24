Chance Liga 2025/2026

Před bránou nám chybí verva, mrzí pardubického tahouna Hlavatého

  10:58
Hned po svém návratu do fotbalových Pardubic občas mluvil o tom, že zažívá v podstatě na chlup stejnou situaci jako v roce 2024 při příchodu do Liberce. Severočeši z něj tehdy udělali hlavní tvář nové klubové éry, což se děje i letos u Východočechů. To je ta dobrá stránka věci, bohužel pro záložníka Michala Hlavatého se ale tak nějak kopírují i výsledky.
Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Slávistický záložník Oscar fauluje za červenou kartu Michala Hlavatého z...
Záložník Michal Hlavatý se vrací do Pardubic. Klub oznámil přestup na Štědrý...
Ondřej Kričfaluši při své premiéře v barvách Baníku Ostrava přihrává před...
Sparťanský wingbek Matěj Ryneš je těsně bráněn Michalem Hlavatým z Liberce.
33 fotografií

Podobně jako před dvěma lety Liberec, tak i Pardubice ve finále zažívají poměrně rozpačitý vstup do nové sezony. Nejdřív senzační remíza se Slavií 1:1, pak cenná výhra v deseti na Bohemce 2:1, a teď útlum.

Další dva zápasy bez vstřeleného gólu a shodné prohry 0:2. Není důvod k přehnané panice, nicméně lídra Hlavatého situace viditelně mrzí. Rád by tým nějak nakopl.

„Opakuje se naše trápení s defenzivními standardkami. Dostáváme hloupé góly,“ povzdechl si. „Musíme se tomu daleko víc věnovat, mít o něco chladnější hlavu,“ nabádal své parťáky Hlavatý.

Nejdřív Pardubice potopily dva neubráněné rohy doma s Jabloncem a v sobotu na Slovácku podceněný šikovně zahraný přímák Marka Havlíka přímo na nohu Jana Suchana. K tomu připočtěte tristní koncovku a velké množství spálených šancí.

Pardubice mohly přehrát Jablonec i Slovácko. A klidně výrazným rozdílem. Jenže útočníci se trápí, nepřesně v tutovkách míří třeba Botos a trápí se i Daniel Smékal. Ten měl v obou zmíněných posledních zápasech obrovské šance na malém vápně, ale jeho zakončení pokaždé postrádalo potřebnou razanci. Jednou „pálil“ přímo do náruče připraveného gólmana, jindy ho sice překonal, nicméně pomalý balon zvládl ještě před brankovou čárou odkopnout bránící hráč.

„Před bránou potřebujeme mít větší agresivitu a vervu,“ věděl Hlavatý.

Když už se Pardubice z gólu na Slovácku radovaly, tak jej Tomáši Solilovi odvolal VAR kvůli těsnému ofsajdu. Nešťastník pak ještě selhal v jiné tutovce a hned nato si na druhé straně hřiště dal vlastní gól jen chviličku před koncem.

„To bych vůbec nehodnotil, prostě šlo o zmar z celého zápasu. Bylo pár vteřin do konce a víceméně už to nic neřešilo,“ podržel Solila Hlavatý. „Není z toho nijak špatný. Jde už o natolik zkušeného hráče, aby věděl, že jeden zápas může všechno tohle přinést, ale hned v dalším může klidně rozhodnout,“ dodal Hlavatý.

Michal Hlavatý v dresu Pardubic

Pardubicím by se to sakra hodilo hned v příštím utkání. V sobotu v 15 hodin rozehrají domácí partii s Teplicemi, tedy se soupeřem, který má na jedenáctém místě stejně bodů (25) jako právě Východočeši. V sázce tak je udržení kontaktu s prostřední skupinou a určité navázání na nedávnou úspěšnou sérii pěti zápasů bez prohry.

V opačném případě může hrozit návrat lehké nervozity před klíčovými boji o udržení. Tu v Pardubicích zažívali nedávno a vzpomínají neradi.

24. kolo

Kompletní los

23. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 23 14 6 3 43:23 48
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
7. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 23 6 7 10 23:29 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 4 8 11 29:47 20
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 23 2 9 12 14:34 15
Zobrazit více
Sbalit

Před bránou nám chybí verva, mrzí pardubického tahouna Hlavatého

