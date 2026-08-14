Pardubice baží po první výhře. Tušíme, kde můžeme Boleslav načapat, věří Hlavatý

„Když si vzpomenu, jak Boleslav hrála celé jaro, tak mě to vůbec nepřekvapuje,“ říká k vynikajícímu vstupu sobotního (od 17 hodin) soupeře Pardubic do nového soutěžního ročníku Michal Hlavatý, záložník Východočechů. Ten se netají tím, že mu imponuje styl, který Boleslavským vštípil kouč Majer.
„Nebojí se, snaží se hrát, kombinovat. Trochu se v lize vymykají. Odešli jim tři klíčoví hráči, ale plně je nahradili. A chytili vlnu,“ konstatuje Hlavatý. „Ale věřím, že se na ně nachystáme, že tušíme, kde bychom je mohli načapat, a že je porazíme. To lidem tady udělá největší radost - a je jedno, jakým fotbalem toho dosáhneme,“ dodává.
Fanoušci Pardubic už by nějakou vzpruhu opravdu potřebovali, vždyť jejich tým ve třech úvodních kolech nebodoval. Minule padl 1:2 v Edenu se Slavií.
„Opakují se nám tam dvě věci. První je špatná koncovka, i když teď těch šancí nebylo moc. A druhá obranné standardní situace, to je náš neduh už dlouhou dobu. Na Slavii jsme dostali gól z autu, s Hradcem (porážka 1:2 v prvním kole) z rohu. Byly to branky, které nás v každém zápase stály bod,“ soudí Hlavatý.
Podle něho se pardubický mančaft na vlastní bolavá místa v tréninku poctivě zaměřuje. Ale s Boleslaví si pochopitelně musí patřičně hledět i individualit v dresu hostí.
„Začal bych asi stopery, kteří jim stavějí hru: Králik s Karafiátem. K tomu běhavý střed a velkou hrozbou je Solomon John na pravém křídle. Je tahový, dělá rozdíl,“ vypočítává Hlavatý.
Produktivní John už má letos na kontě gól a dvě nahrávky, o chlup lepší je v Boleslavi pouze Jiří Klíma se třemi góly (proti Spartě skóroval z penalty) a jednou asistencí.
„I loni Johnovi start do ligy vyšel. Je trochu nenápadný, ale nebezpečný a protivníci Boleslavi o něm vědí,“ podotýká Hlavatý