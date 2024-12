Hlavatý zpátky v Pardubicích: Bod je cenný, domácí na nás našli recept

Ve druhé minutě poslal z přímého volného kopu skoro od půlky perfektní kolmici na Tuptu, který následně pardubického brankáře Stejskala obstřelil. Ale vzápětí zasáhl VAR a eventuální první gól duelu odvolal pro patnácticentimetrový ofsajd.

„Nacvičené to není, spíš intuice,“ komentoval Hlavatý později parádní akci. „S klukama se na sebe vždycky koukneme, a když tam ta díra v obraně je, víme o tom, že to takhle můžeme sehrát,“ líčil.

Že měla tahle situace pro liberecký Slovan negativní vyznění, ho nechalo v klidu. „Sice to bylo fakt o kousíček, ale pokud je to vidět, je správné, že video tyhle mírné ofsajdy rozliší,“ sdělil 26letý fotbalista.

Jak byste shrnul dění na trávníku?

V první půli jsme nehráli dobře, Pardubice měly příležitosti skóre otevřít i dřív, než se jim to nakonec povedlo. Po přestávce, když jsme se zlepšili, nás ten gól na moment srazil, ale je fajn, že jsme v sobě našli sílu, pomohli si střídáními a srovnali. Bod je cenný, v Pardubicích se nehrálo jednoduše, domácí podali solidní výkon.

VAR později zkoumal ještě zákrok Ladislava Krobota, vašeho pardubického kamaráda, na vás – kvůli případné červené kartě. Vyčinil jste mu? Je třeba dodat, že na videu to nevypadalo nějak dramaticky.

Spíš jsem čekal, že hned dostane žlutou. Že by to bylo na červenou... Ani mě to nebolelo. Ale Láďa přerušil náš brejk, což by odpovídalo té žluté. On se mi pak omlouval, říkal, že nechtěl, ale já moc dobře vím, že chtěl. To je celý on. (úsměv)

Poté, co jste inkasovali, jste prakticky okamžitě odpověděli. Chtěli jste využít toho, že tým, který dá gól, často na chvíli „vypne“?

Hm, jo. Reakce byla opravdu dobrá. Tlačil nás navíc i čas, nebylo to totéž, jako když dostanete branku na začátku a máte ještě celý zápas na to, abyste s tím něco udělali a můžete se dál držet svého plánu. Teď jsme se záhy rozhodli, že na soupeře vylezeme a těžili jsme z toho. Naštěstí to dopadlo takhle. Ale jestli chceme být v tabulce nahoře, přesně taková utkání musíme lámat na svou stranu – nestačí je jen srovnávat.

Byla ve vás malá dušička, když šel chvíli nato sám na bránu domácí Yahaya?

Je pravda, že jsem to tlačil očima ven. Ale Hugo Bačkovský, náš brankář, perfektně vyběhl a Yahaya tam neměl až tolik místa. Nevyřešil to úplně špatně, Hugovi přehodil nohu, ale ten už mu předtím zmenšil úhel. Takže mu patří dík.

Poklábosil jste po utkání s bývalými spoluhráči?

Jo, pokecali jsme a ještě pokecáme. Mám tu spoustu skvělých kamarádů, stihl jsem se pobavit i s lidmi z vedení klubu. Taky jsem se stavil za panem Shejbalem, bývalým sportovním manažerem, a za lidmi z fyzio. Ještě se s nimi chci vidět. Mám je rád.

Takže se dá říct, že pro vás osobně to byl příjemný zájezd - i s ohledem na to, že jste nakonec neprohráli.

Ano. My jsme si říkali, že od tohohle zápasu se bude odvíjet atmosféra celé následné přípravy. Samozřejmě jsme chtěli zvítězit, ale Pardubice na nás měly účinný recept, hodně nás překopávaly a Yahaya ty souboje uhrával. Vážně to nebylo snadné a ten bod musíme brát.