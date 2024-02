Sláva pro Petrželu, pak porážka. Hrdina soupeře doufal: Snad to Milan pochopí

Vítěznou ránu zasadil domácím všudybyl Hlavatý v první minutě nastavení v oslabení, pár okamžiků po Ciciliově vyrovnaní.

„Milan je totální legenda. Tohle je pro něj kaňka, ale je to veselý kluk a tak to snad pochopí,“ omlouval se mu na dálku Hlavatý, který zná Petrželu z krátkého společného působení v Plzni. „Vytvořil nedostižný rekord. Počítali jsme to v kabině a je to hrozně sezon. Musí se vám vyhýbat zranění. Jestli si to někdo zasloužil, tak právě on. Ve svých letech je na hřišti pořád nejlepší, ze svých schopností nic neztratil,“ velebil slováckého nezmara.

Pardubický kapitán Michal Hlavatý v zápase první ligy na Slovácku.

Na sobotní zápas, kterým načal šestou stovku startů v české nejvyšší soutěži, ale nebude Petržela vzpomínat v dobrém.

„Porážka to hodně pokazila. Snažil jsem to všechno kolem nevnímat, chtěl jsem, abychom po zápase mluvili o našem vítězství,“ kabonil se jindy usměvavý Petržela, jemuž před duelem blahopřáli prostřednictvím velkoplošné obrazovky přátelé a kamarádi; se zdravicí přispěchali například jeho bývalý plzeňský kumpán David Limberský nebo zpěvák Michal David.

Petržela odehrál jubilejní 500. zápas v závěrečném podzimním kole v Mladé Boleslavi, klub proto posunul oslavy na první střetnutí v domácích kulisách a pojal je ve velkém. V pondělí byl rekordman inaugurován jako Král Milan I. Petržela, hold přijímal na dřevěné replice trůnu britských monarchů oblečený v královském plášti a s korunou na hlavě. K utkání vydalo Slovácko speciální program mapující jeho košatou kariéru, tým nastoupil v trikotech s podobiznou oslavence na hrudi, při pětiminutovém předzápasovém ceremoniálu přijímal Petržela gratulace a dary ze všech stran.

„Milanovi to přeju. Patří to k tomu, něco proběhlo v týdnu, ale před zápasem bych to raději minimalizoval, aby to neodvádělo koncentraci,“ prohodil trenér Slovácka Martin Svědík, který podobné obřady moc nemusí. Na konečné skóre ale vliv neměly. „Tohle nám zápas neprohrálo. Vadilo mi laxní chování hráčů, za které nás soupeř dvakrát potrestal.“

Poprvé ve 14. minutě, kdy Zlatohlávek trkl míč za záda bezmocného Heči po centru Chlumeckého. Podruhé v první nastavené minutě, kdy zakončil Hlavatý kontr do rozhozené slovácké obrany. Dvě jedničky po vyrovnání z 89. minuty tak na ukazateli skóre svítily jen 135 vteřin.

„Byl to obrovský šok. Když jsme vyrovnali, mysleli jsme si, že můžeme výsledek ještě otočit. Místo toho jsme dostali gól z brejku a najednou bylo ticho,“ líčil Petržela, který zápas sledoval od 66. minuty ze střídačky.

Hosté, kteří skoro celý zápas vedli, od 68. minuty trpěli pod slováckým tlakem v oslabení bez vyloučeného Maška, takže by za stavu 1:1 bod jistě brali. Nakonec ale odjížděli rozjaření se všemi třemi.

„Když letěl dlouhý balon z naší půlky, cítil jsem šanci, že by to mohl být ten brejk, který rozhodne. Byla to hrozná haluz, dobíhal jsem z posledních sil, udělal jsem rychlé dva dotyky s míčem a koníčkem se trefil mezi obránce a brankáře,“ culil se Hlavatý.

A Svědík svůj tým tepal: „Chápu, že chceme přidat druhý gól, ale musí to mít nějaký řád, organizaci, zodpovědnost.“

Vabank se domácím nevyplatil. Havlík z pozice posledního prohrál za půlkou osobní souboj a dvojice Patrák - Hlavatý vyřešila protiútok dokonale. Domácí se vrátili pozdě.

Slovácko přitom zpackalo přesilovku opakovaně. Doteď ho straší listopadové utkání z roku 2021 v Českých Budějovicích, kde vedlo 2:0 a v početní výhodě v posledních dvaceti minutách třikrát inkasovalo a prohrálo 2:3. V aktuální sezoně doma dostalo v přesilovce dvě branky od Mladé Boleslavi, v nastavení tehdy alespoň zachránil Kalabiška remízu 2:2.

„V takových chvílích jsme nekoncentrovaní, nezodpovědní, spoléháme jeden na druhého, podceníme situaci, dáme soupeři prostor,“ mrzí Svědíka.

Slovácko mohly těšit snad jen porážky Olomouce a Ostravou, díky kterým si udrželo na čtvrtém místě sedmibodový náskok. Pardubice před středeční dohrávkou v Karviné odskočily čtrnáctým Slezanům na rozdíl čtyř bodů.