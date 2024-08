Radost i rozpaky. Hlavatý góly proti Pardubicím neslavil: Jindy by byly sladší

Liberec rozhodl o své výhře 3:0 dvěma trefami už v prvním poločase. Zápas po vyloučení Ghaliho dohrával v deseti a Bačkovský v závěru chytil penaltu.

„Vypadá to jako hladké vítězství. Po dešti byl terén složitý, naštěstí skóre otevřel krásnou střelou Frýdek. To bylo důležité, protože jsme čekali, že Pardubice budou vycházet z pevné defenzivy. Měli jsme spoustu dalších dobrých příležitostí, napadaly tam další góly a ten třetí nás úplně uklidnil,“ řekl Hlavatý.

Jak chutnají dva góly proti Pardubicím, kde jste tolik zažil?

Chutnají sladce, protože jsou to první dvě branky v dresu Slovanu. Jsem hrozně rád, že pomohly k vítězství, ale k Pardubicím jsem si vybudoval hodně silné pouto a kdyby byly do sítě někoho jiného, tak by asi byly ještě sladší. Z respektu k nim jsem neslavil, ale góly mi udělaly radost, pomohly k vítězství a potěšily i skvělé diváky.

Měl jste před zápasem speciální motivaci?

Nějaké špičkování proběhlo. Normálně jsem vůči týmům, kde jsem dřív hrál, komunikativnější, ale tentokrát jsem se snažil s nikým moc nekomunikovat a soustředit se na naši kabinu, moc nevylézat a asi se to vyplatilo.

Myslel jste na hattrick?

Ano, ale červená karta to pak trošku zkomplikovala. Byly ještě nějaké situace, ale nemusí mě to mrzet, protože se vyhrálo.

Letos máte bilanci dva plus dva, což je velice slušné, ale trenér Kováč mluvil o tom, že s vaším minulým výkonem v Teplicích nebyl spokojený...

Minulý zápas nám nevyšel. Celkové nastavení a soustředění mělo být lepší. Podali jsme celkově špatný výkon. Když se nedaří, je třeba hrát jednodušeji, a to já v sobě ještě nemám, hraju pořád jak blázen a trenér mi to někdy vytýká.

Bavil jste se po zápase s bývalými spoluhráči z Pardubic?

Byli jsme s Markem Ichou u nich v kabině, prožili jsme tam krásné roky. Je to neoddělitelná část mého života, mám tam spoustu výborných kamarádů včetně lidi z realizačního týmu. Bavili jsme se normálně, i když Pardubičtí byli smutní.

Co jste říkal souboji vašeho spoluhráče Ghaliho s Kalabiškou, po kterém Ghali dostal červenou kartu a Kalabiška musel do nemocnice?

Ze hřiště to vypadalo hrozně nevinně, ani jsem nevěděl, co se tam řeší. Ale pak jsem slyšel, že Honzovi Kalabiškovi křuplo v noze a je podezření na zlomeninu. Ať už s tím má cokoli, hlavně mu přeju brzké uzdravení a ať to není nic vážného.

Jaké to bylo hrát v úvodu zápasu v silné průtrži mračen?

Viditelnost byla horší a míč stál v loužích, takže to bylo komplikované. Slyšel jsem, že rozhodčí komunikovali a přemýšleli, že by se zápas pozastavili, ale nakonec měli informace, že se průtrž zastaví. A pak už bylo hřiště perfektní.