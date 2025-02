Fukala na virózu nehleděl, tak moc si chtěl za Baník konečně zahrát

Pomohlo mu, že Ostravští bojují s virózou. Také on s ní zápolil, složit se však nenechal.

„Fuky měl v týdnu bolesti hlavy, vypadalo to, že nám také lehne, ale nakonec řekl, že ne, že na šanci čeká hrozně dlouho. Udělal všechno pro to, aby nastoupil. A utkání zvládl,“ řekl ostravský trenér Pavel Hapal.

„Paradoxně mi ta situace v kabině pomohla,“ potvrdil Michal Fukala po výhře 1:0. „Moc si toho vážím. Do Baníku jsem přišel s tím, že chci hrát, ale situace je, jaká je. Byl jsem rád, že jsem se dostal na hřiště a mohl jsem pomoci klukům ke třem bodům.“

Jak těžké je pro vás usilovat o místo v sestavě?

Hodně. Baník je teď mezi top třemi čtyřmi kluby v republice, je tady obrovská konkurence. Trenér má nějakou volbu a tu respektuji. Nezbývá mi nic jiného než na sobě pracovat. Nyní jsem šanci dostal, vyhráli jsme, a tak se uvidí, co přinese budoucnost.

Nezalitoval jste, že jste v létě z Liberce do Baníku šel?

Jako chybu to určitě neberu, udělal jsem krok výš, šel jsem do týmu, který má ambice hrát evropské poháry. Vidíte, jaký je tady mančaft, můžeme se srovnávat s top trojkou nahoře. Ale je těžké na hlavu, když má člověk fotbal rád a nehraje. Rozhodně té změny ale nelituji.

Ukázal jste proti Olomouci, že máte na to hrát stabilně?

To musí posoudit jiní, ale beru to tak, že jsme vzadu udrželi nulu. To, co jsme měli, jsme splnili.

Jaký podle vás zápas s Olomoucí byl?

Dopadl, jak jsme si představovali. Za ty tři body jsem rád i vzhledem k tomu, že u nás v kabině něco řádilo. Ale semkli jsme se. Byla škoda, že jsme v prvním poločase nepřidali další gól, protože ten druhý už byl hlavně o bojovnosti. Musím ocenit celý náš tým, jak k utkání přistoupil, jak ho zvládl. Jsou to hodně cenné body, protože Olomouc je výborný mančaft, běhavý, nepříjemný.

Co se stalo po přestávce, že jste se převážně už jenom bránili?

Asi nám vzhledem k té marodce docházely síly, protože někteří kluci odpadávali. Také to na sobě cítím... Chápu, že pro diváky utkání asi nebylo hezké na pohled, ale i taková jsou. Třeba v závěru soutěže ty tři body oceníme jako důležité.

Přesto závěr zápasu mohl být z vašeho pohledu klidnější, pokud by Filip Kubala proměnil dvě velké šance.

Škoda, Striker (přezdívka Kubaly) minul. Mohli jsme si to ulehčit, ale soupeř měl jeden dva závary, ne nějakou tutovou šanci, takže jsme to zvládli.

Ostravský Michal Kohút v souboji s olomouckým Jáchymem Šípem.

Výhra nad Olomoucí je určitě důležitá i pro to, že jste potvrdili předchozí výhru 1:0 v Liberci, že?

Však jsme si říkali, že když jsme venku vyhráli, tak musíme i doma. Z našeho hřiště je teď taková tvrz. Těší mě, že fanoušci chodí (na Olomouc jich přišlo 10 039) a vyhráváme, i když proti Sigmě to třeba nebyl tak pěkný výkon. Ale tři body jsou doma.

Jak v Liberci, tak nyní s Olomoucí jste hráli dříve než Sparta, která je o bod před vámi. Sledujete, jak si vede?

To ano, ale my se hlavně díváme na sebe. Víme, kde se pohybujeme v tabulce, především však musíme zvládat svoje zápasy a ke konci se uvidí, jaký bude kdo mít náskok. Jsme mezi top čtyřmi týmy a tam se chceme držet. A chceme kousat mužstva nad námi, aby to neměla lehké.