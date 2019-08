Talent Fukala přišel v Liberci o místo. Zase se budu rvát, slibuje

Kvůli účasti na evropském šampionátu devatenáctek přišel o přípravu v klubu, a tím i o možnost bojovat o místo na hřišti. Z Arménie se navíc vrátil zraněný. Ničeho však nelituje. „Start na Euru mezi osmi top týmy se určitě neodmítá. Navíc když jsem tušil, že budu stejně jako v kvalifikaci hrát v základní sestavě,“ řekl nadějný liberecký bek.

„Jsem rád, že mě klub bez potíží uvolnil, byla to pro mě ohromná zkušenost, mohl jsem se ukázat a jsem rád, že jsem to zažil. Teď jsem zase v Liberci a až budu úplně zdravý, tak se o to místo v základu zase budu rvát.“

V klíčovém zápase s Irskem o postup do semifinále šampionátu Michal Fukala brzy dohrál. Z hřiště ho po střetu s protihráčem odnášeli na nosítkách a nevypadalo to vůbec hezky. „Soupeř si při brejku hodil míč dopředu, já jsem proti němu vyrazil a balon jsem odkopl. Jenže on pokračoval v pohybu a napálil mě kolenem do mého levého kolena ze strany,“ popsal Fukala.

„Ještě jsem to zkoušel rozběhat, ale nemohl jsem došlápnout na špičku a dál už to nešlo. Jak mě nesli na nosítkách, měl jsem slzy v očích, protože jsem chtěl klukům moc pomoct a ne to jen sledovat z lavičky.“

Zranění kolena by však nakonec nemělo být tak hrozné, jak se původně zdálo. „Tím, jak mě hráč trefil do kosti z boku, to mám pohmožděné a skřípnul se mi tam nerv. Doktoři mi říkali, že to bude nějakou chvíli bolet, ale že to nebude nic vážného. Už trénuju, ale ještě ne s míčem a snad bych měl být už brzy v pořádku,“ řekl Michal Fukala.

Zatímco v Liberci mu v závěru minulé sezony patřilo místo na pravém kraji obrany, za reprezentaci nastupoval vlevo. „Líp se cítím napravo. Na levé straně je to trochu znát, že hraju přes nohu, ale trenér mi věřil i nalevo a neměl jsem s tím problém,“ vypráví odchovanec Frýdku-Místku.

Na místě pravého obránce na začátku nového ligového ročníku dostává v sestavě Slovanu šanci Jan Mikula. Mladík Fukala se musí o svou příležitost znovu porvat. Po Zsoltu Hornyákovi, který vedl Liberec v minulé sezoně, musí teď přesvědčit i nového kouče Pavla Hoftycha. „Musím makat na tréninku a je jen na trenérovi, jestli mi dá šanci, nebo ne,“ uvědomuje si.