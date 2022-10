Liberecký obránce Fukala se dočkal. Zahrál si doma ve Frýdku-Místku

„Vždy jsem si při pohárovém losu přál Frýdek-Místek. Ale je to taková náhoda, že se mi nechtělo věřit, že to vyjde,“ usmál se dvaadvacetiletý Fukala, který je v Liberci od roku 2018.

Dodal, že byl v týmu jediný, koho los potěšil, protože ostatní se nechtěli trmácet takovou dálku...

„Pro mě to ale bylo krásné, protože jsem se vrátil domů, kam se podívám tak dvakrát do roka, na Vánoce a po sezoně,“ podotkl. „Navíc jsem tady zažil krásná léta. Pořád na to vzpomínám. Odtud jsem se dostal do ligy, takže pro mě to byl super zápas. Postoupili jsme a FrýdkuMístku přeju, ať se co nejdříve vrátí do druhé ligy, protože zázemí je tady skvělé.“

Ze stávajícího frýdecko-místeckého kádru hrál už jen s Mariánem Kovaříkem a Tomášem Hykelem. „Jinak jsou tady samí mladí kluci. Ještě jsem se ale potkal s trenéry mládeže.“ Potěšilo ho, že kotel domácích příznivců skandoval jeho jméno. „Bylo to od nich moc hezké. Děkuju jim. Vůbec jsem něco takového nečekal. Přece jenom jsem tu hrál jako mladý kluk druhou ligu jen půl roku.“

Připustil, že před duelem byl možná i trochu nervózní... „Ale jen z toho, abychom postoupili, ať to pak nedostanu doma sežrat. Jinak jsem byl natěšený. Měl jsem v hledišti celou rodinu, kamarády.“ Takže polovina z přibližně devíti set diváků byla od něj?

„No, nejméně,“ smál se. „Dělám si srandu. Měl jsem tady nejbližší, s nimiž se potkám jen několikrát za rok. Mám obrovskou radost, že je můžu vidět a oni mě na hřišti.“

Leč svých blízkých si moc neužil, jelikož hned po zápase se s mužstvem vracel do Liberce. Spoluhráčům ale cestu zpříjemnil, když jim nabídl koláče a buchty, které mu napekla a na stadion přinesla babička. „I nějakou prémii za výhru jsem vypsal,“ podotkl. Ale jakou, to neprozradil.

Rozhodly rychlé góly

Každopádně Liberec si s třetiligovým Frýdkem-Místkem poradil velice snadno. „Bylo to o prvním gólu, protože tu byl těžký terén. Domácí ale hráli dobře, organizovaně, a výsledek úplně neodpovídá hře. Tak jednoduché to nebylo,“ prohlásil Michal Fukala.

Domácí se shodli, že rozhodli brzké góly Liberce, který už ve 21. minutě vedl 2:0. „A to se pak proti takovému soupeři hraje špatně,“ potvrdil obránce Tomáš Hykel.

A připustil, že jim možná ublížilo vyřazení Plzně minulý týden v Hlučíně... „Jo, to jsme si říkali, protože něco takového už ty kluby z vyšších soutěží nebudou chtít připustit,“ řekl Hykel.

„Výsledek je pro nás krutý, ale nemám klukům co vytknout. Hráli jsme, na co jsme měli,“ prohlásil frýdecko-místecký trenér Robert Pištěk. „Rozdíl dvou tříd byl znát. Věděli jsme, že Liberec bude silnější s míčem, bude diktovat tempo hry a my že musíme hrát zodpovědně dozadu a přecházet do rychlých protiútoků. To se nám dařilo jen částečně.“

Kouče potěšilo, že Liberec nepřijel s béčkem. „Postavil polovinu základní sestavy, byli skoro v plné síle,“ dodal Pištěk..