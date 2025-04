Trest za zlomenou nohu: Frydrych si za faul na Klimenta nezahraje deset zápasů

Nejpřísnější trest od začátku hrozil Frydrychovi, po jehož skluzu musel Kliment opustit hřiště na nosítkách se zlomeninou lýtkové kosti. Následně se podrobil operaci.

„Není možné přehlédnout, jak závažné následky jeho zákrok měl a jak zásadně je omezen obvyklý způsob života útočníka Olomouce, jehož absence se dle zjištěných informací bude pohybovat v řádech měsíců,“ okomentoval sazbu předseda disciplinárky Jiří Matzner.

Ve prospěch ostravského zkušeného zadáka nehrála žádná polehčující okolnost, protože vědomě šel do skluzu, aby protihráče zastavil. A proto to pro něj má tvrdé následky. O moc mírnější trest ani dostat nemohl, přesto komise nesáhla k úplnému minimu, což by bylo osm zápasů.

„Disciplinární komise nemá důvod nevěřit slovům kapitána Baníku, že zákrok nebyl veden se záměrem protihráče zranit. Je však nutné zdůraznit, že tomuto nešťastnému momentu předcházelo jednání, které podle vyjádření komise rozhodčích jednoznačně naplnilo podstatu surové hry, a tím pádem bylo udělení červené karty v dané situaci plně oprávněné,“ doplnil Matzner.

Kvůli tomu Frydrychův přestupek odpovídá paragrafu 42, odstavce 3 Disciplinárního řádu FAČR. Podle něj hráči, jenž surovou hrou způsobí zranění, pro které je dotyčný omezen v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů, hrozí zákaz činnosti na dva až osmnáct měsíců i peněžitá pokuta až do výše 250 tisíc korun.

MIchal Frydrych z Baníku Ostrava během utkání se Sigmou Olomouc.

Podle stejného metru trestala komise v současném ročníku například libereckého Ahmada Ghaliho, jenž loni v srpnovém utkání s Pardubicemi (3:0) nešťastně podklouzl a sedmatřicetiletému veteránovi Janu Kalabiškovi taky zlomil nohu.

Vzhledem k okolnostem pak komise Ghalimu po měsíci zbytek trestu prominula. To Frydrych riskoval.

Na trávníky se tak vrátí až v šestém kole příštího ročníku. Jeden zápas už si odpykal v prvním kole nadstavby.

Surové hry se dopustil i olomoucký Jiří Spáčil, jemuž se noha svezla po míči a on zasáhl Tomáše Riga do oblasti nad kotníkem. Prvotní prognózy odhadovaly, že mu sezona skončila.

„Ale nejčernější scénáře se naštěstí nepotvrdily a dle zdravotní zprávy poskytnuté klubem by se měl Rigo v dohledné době vrátit do tréninkového procesu, a incident by tak neměl mít pro záložníka ostravského týmu dlouhodobé následky,“ vysvětlil Matzner.

Olomoucký Jan Navrátil v souboji o míč s Tomášem Rigem z Ostravy.

I proto disciplinární komise případ řešila jinak než u Frydrycha. Spáčilovo provinění spadá druhého odstavce, podle něhož je hráč trestán na dvě a až deset soutěžních utkání, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 100 tisíc korun.

„S ohledem na tyto skutečnosti a i ustálenou rozhodovací praxi jsme přistoupili k trestu zastavení závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání,“ dodal Matzner. Což znamená, že Spáčil stihne ještě poslední dvě kola nadstavby.

Třetí vyloučený hráč zápasu Kohút se podle zápisu sudího Dalibora Černého dopustil „hrubého nesportovního chování, úmyslného dupnutí na ruku“ ležícího protihráče Mikulenky. Kohút dostal třízápasový trest a vynechá už jen jedno nadstavbové kolo.

Čtvrtým hříšníkem, kterého komise řešila, je ostravský kustod Michal Chudík, který dostal červenou kartu v 82. minutě za „použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest“.

Nejdřív vulgárně pokřikoval k hostující lavičce a po upozornění pomezního sudího v nadávkách pokračoval i směrem k němu. „Tak mi tu červenou pí... dej!“ napsal sudí do zápisu o utkání. Navíc navzdory upozornění vstoupil po zápase na hrací plochu.

Jemu disciplinární komise udělila pokutu ve výši 20 tisíc korun a zákaz činnosti na dvě soutěžní utkání.

Komise zároveň zahájila disciplinární řízení se Spartou, jejíž fanoušci během domácího pohárového utkání s Plzní vyvěsili nad kotlem vlajku s nápisem „K.K.K. Praha střední Čechy“. Tu komise označila za závadnou, a i Spartě tak hrozí pokuta.