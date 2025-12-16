Chance Liga 2025/2026

Během pár měsíců jsme všechno zahodili, štve ostravského kapitána Frydrycha

Jiří Seidl
  16:43
Ví, že si ostravští fotbalisté musejí během nynější zimní pauzy především vyčistit hlavu. Kapitán Michal Frydrych věří, že se Baník zvládne odrazit ze dna první ligy výš. Zároveň upozorňuje: „Může nám být jedno, jak budou hrát ostatní, protože když nebudeme zvládat svoje zápasy, budeme se motat někde dole.“
Kapitán ostravský fotbalistů Michal Frydrych střílí v pokutovém území Pardubic.

Kapitán ostravský fotbalistů Michal Frydrych střílí v pokutovém území Pardubic. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Jablonecký Matěj Polidar (vlevo) a Michal Frydrych z Baníku
Plzeňský útočník Prince Adu (vpravo) uniká ostravskému kapitánovi Michalovi...
Plzeňský útočník Prince Adu (vpravo) uniká ostravskému kapitánovi Michalovi...
Milan Havel (Viktoria Plzeň) hlavičkuje a brání ho Michal Frydrych z Baníku...
7 fotografií

Minulou sezonu fotbalisté ostravského Baníku zažívali nejlepší ročník od mistrovského titulu v roce 2004. Po základní části získali 64 bodů, tedy o jeden více, než když v lize triumfovali. A v nadstavbě přidali dalších sedm, přičemž skončili třetí.

Střih.

Ostravští se v nynější zimní přestávce s pouhými 14 body z 19 utkání krčí u dna soutěže spolu s pražskou Duklou a Slováckem. Jen díky skóre jsou čtrnáctí...

Podzim plný rozdílných příběhů. Kdo jsou vítězové a poražení ve fotbalové lize?

„Pro mě je největší zklamání, že jsme hráli o třetí místo, a během několika měsíců to tady všechno zahodíme,“ prohlásil Frydrych.

Navíc Baník podzimní část ligy zakončil doma debaklem s Pardubicemi 1:4. „To je asi odraz celého půlroku, takové vyvrcholení,“ povzdechl si ostravský obránce.

Pomůže vám nynější zimní pauza?
Ublížit nám nemůže, když jsme úplně dole. Budeme muset začít stoupat, takže zimní přestávka bude hodně důležitá pro celý klub, asi i pro vedení, jestli se povede posílit tým, protože to určitě bude potřeba. Budeme muset začít přípravu pořádně, abychom byli nachystaní hned na začátek jarní části sezony. Nebude to vůbec jednoduché (hned 1. února na hřišti Slovácka – pozn. red.). Doufám, že si už všichni uvědomí, v jaké jsme situaci.

Dá se říct, že problémy začaly letním výprodejem opor, kdy odešli Ewerton, Matěj Šín, Tomáš Rigo a Erik Prekop?
Určitě to byl velký zásah do týmu, který předtím fungoval. Když to spojíme se zklamáním, že se nám nepodařilo postoupit do skupinové fáze Konferenční ligy, tak těch faktorů tam byla spousta. Tým se tvoří za pochodu. Neustále jsme zkoušeli hráče, kteří by měli zvládat těžké zápasy. Bohužel proti Pardubicím nebylo znát, že jdeme utkání za každou cenu vyhrát. Z mého pohledu to bylo málo. A to jsem řekl i v kabině, že takto za Baník nemůžeme hrát.

Plzeňský útočník Prince Adu (vpravo) uniká ostravskému kapitánovi Michalovi Frydrychovi.

Trenér Tomáš Galásek říkal, že vás v minulých týdnech mohlo ovlivnit i to, že vaši největší soupeři v boji o udržení bodují, že se vám to dostává do hlav. Je to tak?
Vnímáme, čeho jsou ta mužstva schopná... Pardubice vyhrály na Spartě, Slovácko udělalo dobrý výsledek (porazilo v 18. kole Plzeň 3:0 – pozn. red.). Vidíme to, ale nemělo by nás to ovlivnit na hřišti. Tam by nás to mělo o to více namotivovat, že svůj zápas musíme zvládnout, protože my ty body musíme dělat sami. Nemůžeme se dívat na to, jestli Slovácko prohraje, nebo vyhraje. Může nám být jedno, jak budou hrát ostatní, protože když nebudeme zvládat svoje zápasy, budeme se motat někde dole.

Jak z toho ven?
Musíme se zaměřit hlavně na sebe. Být nebezpečnější dopředu a být pevnější vzadu, protože mi přijde, že dostaneme gól absolutně ze všeho. Když vezmu Jablonec, dostali jsme branku z dlouhého autu, s Pardubicemi dvakrát. Dostáváme góly z jednoduchých situací, které bychom si měli pohlídat. Soupeře vždycky dostanou na koně a nás, jelikož máme méně zkušený tým, většinou srazí.

Dost gólů jste během podzimu dostali podobně, když jste neodkopli včas míč, a ve vaší hře byly zmatky. Čím to je?
Určitě se nehraje jednoduše, když bojujete o záchranu, jste kolem posledního místa, takže chyby se většinou kupí a kvůli tomu ty góly padají. S Pardubicemi jsme věděli, že budou házet dlouhé auty, ale nebyli jsme schopni balon odvrátit do bezpečnějšího prostoru. Bohužel jsme z toho dostali skoro totožné dva góly. Určitě jsme si ty situace nepohlídali, jak bychom měli.

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Ke všemu se trápíte střelecky. Soupeři rány vašich hráčů blokují, míč se k vám neodráží... Jak se vám dívá na bezradnost v útoku?
Je to složité. Když jste v období, kdy se vám nedaří, tak se balon k vám neodrazí, chybí vám krok a nemáte ani tolik štěstí. Samozřejmě druhá věc je, že hráči, co umějí dávat góly, jako by odešli. Vlastně ani nevím, kdo je náš nejlepší střelec...

Momentálně zraněný Ladislav Almási se třemi góly. Leč během podzimní části ligy jste dali pouze 12 gólů.
Musíme zakončení brát víc na sebe a pořád zkoušet dávat nějaké góly, abychom se na hřišti cítili mnohem lépe, aby kluci měli větší sebevědomí, abychom byli schopni zápasy převracet na naši stranu dříve, než honit výsledek až někdy ke konci.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Během pár měsíců jsme všechno zahodili, štve ostravského kapitána Frydrycha

Kapitán ostravský fotbalistů Michal Frydrych střílí v pokutovém území Pardubic.

Ví, že si ostravští fotbalisté musejí během nynější zimní pauzy především vyčistit hlavu. Kapitán Michal Frydrych věří, že se Baník zvládne odrazit ze dna první ligy výš. Zároveň upozorňuje: „Může...

16. prosince 2025  16:43

Soud dal Mbappému za pravdu, PSG mu musí uhradit miliardový nedoplatek

Kylian Mbappé slaví gól do sítě Realu Sociedad, kterým poslal PSG do vedení.

Paris St. Germain musí dle rozhodnutí soudu zaplatit svému bývalému útočníkovi Kylianu Mbappému 60 milionů eur (téměř 1,5 miliardy korun) za dlužnou mzdu a bonusy.

16. prosince 2025  14:03,  aktualizováno  15:59

Sigma reaguje na varování policie. Do domácích sektorů nevpustí žádné cizince

Fotbalisté Lechu Poznaň se omlouvají fanouškům po zaváhání v Konferenční lize.

Nejsi Čech? Nejdeš na fotbal. Poslední zápas fotbalové Sigmy v roce 2025 doprovází nevšední logistické manévry. Olomoucký celek v závěrečném kole hlavní fáze Konferenční ligy hostí ve čtvrtek od...

16. prosince 2025  15:22

Proč Tykač nepustil Trpišovského? Neumím si představit, že by ve Slavii nebyl, řekl

Majitel Slavie Pavel Tykač slaví zisk mistrovského titulu s trenérem Jindřichem...

Ještě o víkendu to dost dobře vypadalo, že právě on bude tím, kdo provede českou reprezentaci březnovou baráží o mistrovství světa. Dokud majitel fotbalové Slavie a podnikatel Pavel Tykač neřekl:...

16. prosince 2025  12:27

Podzim plný rozdílných příběhů. Kdo jsou vítězové a poražení ve fotbalové lize?

Slávistický obránce Tomáš Vlček fauluje za červenou kartu Veljka Birmančeviče...

Devatenáct kol, 152 zápasů, celkem 402 gólů a k tomu stovky příběhů. Fotbalový podzim v české lize o víkendu skončil. Za obhajobou titulu na jaře vystartuje Slavia se sedmibodovým náskokem před...

16. prosince 2025  11:01

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

Planeta Stínadla. Teplický fotbalový stadion v celé své kráse.

Stínadla 2.0, další informace. Omlazovací kúra víc než půlstoletí starého stadionu, do kterého se zakousl zub času a nutně potřebuje elixír krásy, vyjde podle odhadů zhruba na 1,5 miliardy korun....

16. prosince 2025  10:30

Osvobodil fotbal, vděčí mu statisíce hráčů. Pak se ale Bosmanův život změnil v trápení

Bývalý belgický fotbalista Jean-Marc Bosman.

Jeho tvář vám nebude povědomá. Možná ještě na starých fotkách, ale kam se ten vlasatý štramák poděl? Vyplešatěl, přibral, zesmutněl. Radost ze života ho opustila. Známým vypráví, jak ho fotbalový...

16. prosince 2025  9:55

Dva ze hry, povede reprezentaci Koubek? Vedení je s koučem údajně blízko dohodě

Plzeňský kouč Miroslav Koubek odchází ze hřiště po porážce se Zlínem.

V pondělí večer si mohli škrtnout další jméno, na lavičku české fotbalové reprezentace se totiž nepostaví ani chorvatský odborník Slaven Bilič. A tak vedení asociace zahájilo podle zpráv z českých...

16. prosince 2025  8:06

Osmigólová přestřelka vítěze nepřinesla. United s Bournemouthem jen remizovali

Antoine Semenyo slaví se spoluhráči z Bournemouthu gól proti Manchesteru United.

Divokou osmigólovou přestřelku nabídla dohrávka 16. kola anglické fotbalové ligy mezi Manchesterem United a Bournemouthem. Utkání skončilo remízou 4:4, za domácí si gól a asistenci připsal Fernandes,...

15. prosince 2025  20:50,  aktualizováno  23:13

Opavský fotbalový klub znovu mění majitele, patří k nim i Latka

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavský fotbalový klub po necelém roce opět mění majitele. Slovenská firma A.I.K. podnikatele Andreje Krajíčka, která ho loni získala od města, se dohodla na převodu akcí se dvěma společnostmi. Po...

15. prosince 2025  22:37

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Bilič už Čechy dvakrát odmítl, píší v Chorvatsku. Mluvil o večeři s Nedvědem

Chorvatský kouč fotbalistů West Hamu Slaven Bilič.

Ani chorvatský expert Slaven Bilič se trenérem české fotbalové reprezentace nejspíš nestane. „Nebudu hrubý a určitě bych neodmítl večeři s osobností, jakou je Pavel Nedvěd. Pane bože, vždyť on vyhrál...

15. prosince 2025  20:13

Mých deset let ve Slavii. Z charity se stal miliardový byznys, říká Tvrdík

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Už celou jednu dekádu šéfuje fotbalové Slavii. Jaroslav Tvrdík přišel k sešívaným v září 2015, kdy na zápasy v Edenu chodilo pár tisícovek diváků a sledovali Škodu, Pitáka či jakéhosi mladého...

15. prosince 2025  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.