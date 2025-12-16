Během pár měsíců jsme všechno zahodili, štve ostravského kapitána Frydrycha

Minulou sezonu fotbalisté ostravského Baníku zažívali nejlepší ročník od mistrovského titulu v roce 2004. Po základní části získali 64 bodů, tedy o jeden více, než když v lize triumfovali. A v nadstavbě přidali dalších sedm, přičemž skončili třetí.
Ostravští se v nynější zimní přestávce s pouhými 14 body z 19 utkání krčí u dna soutěže spolu s pražskou Duklou a Slováckem. Jen díky skóre jsou čtrnáctí...
Podzim plný rozdílných příběhů. Kdo jsou vítězové a poražení ve fotbalové lize?
„Pro mě je největší zklamání, že jsme hráli o třetí místo, a během několika měsíců to tady všechno zahodíme,“ prohlásil Frydrych.
Navíc Baník podzimní část ligy zakončil doma debaklem s Pardubicemi 1:4. „To je asi odraz celého půlroku, takové vyvrcholení,“ povzdechl si ostravský obránce.
Pomůže vám nynější zimní pauza?
Ublížit nám nemůže, když jsme úplně dole. Budeme muset začít stoupat, takže zimní přestávka bude hodně důležitá pro celý klub, asi i pro vedení, jestli se povede posílit tým, protože to určitě bude potřeba. Budeme muset začít přípravu pořádně, abychom byli nachystaní hned na začátek jarní části sezony. Nebude to vůbec jednoduché (hned 1. února na hřišti Slovácka – pozn. red.). Doufám, že si už všichni uvědomí, v jaké jsme situaci.
Dá se říct, že problémy začaly letním výprodejem opor, kdy odešli Ewerton, Matěj Šín, Tomáš Rigo a Erik Prekop?
Určitě to byl velký zásah do týmu, který předtím fungoval. Když to spojíme se zklamáním, že se nám nepodařilo postoupit do skupinové fáze Konferenční ligy, tak těch faktorů tam byla spousta. Tým se tvoří za pochodu. Neustále jsme zkoušeli hráče, kteří by měli zvládat těžké zápasy. Bohužel proti Pardubicím nebylo znát, že jdeme utkání za každou cenu vyhrát. Z mého pohledu to bylo málo. A to jsem řekl i v kabině, že takto za Baník nemůžeme hrát.
Trenér Tomáš Galásek říkal, že vás v minulých týdnech mohlo ovlivnit i to, že vaši největší soupeři v boji o udržení bodují, že se vám to dostává do hlav. Je to tak?
Vnímáme, čeho jsou ta mužstva schopná... Pardubice vyhrály na Spartě, Slovácko udělalo dobrý výsledek (porazilo v 18. kole Plzeň 3:0 – pozn. red.). Vidíme to, ale nemělo by nás to ovlivnit na hřišti. Tam by nás to mělo o to více namotivovat, že svůj zápas musíme zvládnout, protože my ty body musíme dělat sami. Nemůžeme se dívat na to, jestli Slovácko prohraje, nebo vyhraje. Může nám být jedno, jak budou hrát ostatní, protože když nebudeme zvládat svoje zápasy, budeme se motat někde dole.
Jak z toho ven?
Musíme se zaměřit hlavně na sebe. Být nebezpečnější dopředu a být pevnější vzadu, protože mi přijde, že dostaneme gól absolutně ze všeho. Když vezmu Jablonec, dostali jsme branku z dlouhého autu, s Pardubicemi dvakrát. Dostáváme góly z jednoduchých situací, které bychom si měli pohlídat. Soupeře vždycky dostanou na koně a nás, jelikož máme méně zkušený tým, většinou srazí.
Dost gólů jste během podzimu dostali podobně, když jste neodkopli včas míč, a ve vaší hře byly zmatky. Čím to je?
Určitě se nehraje jednoduše, když bojujete o záchranu, jste kolem posledního místa, takže chyby se většinou kupí a kvůli tomu ty góly padají. S Pardubicemi jsme věděli, že budou házet dlouhé auty, ale nebyli jsme schopni balon odvrátit do bezpečnějšího prostoru. Bohužel jsme z toho dostali skoro totožné dva góly. Určitě jsme si ty situace nepohlídali, jak bychom měli.
Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta
Ke všemu se trápíte střelecky. Soupeři rány vašich hráčů blokují, míč se k vám neodráží... Jak se vám dívá na bezradnost v útoku?
Je to složité. Když jste v období, kdy se vám nedaří, tak se balon k vám neodrazí, chybí vám krok a nemáte ani tolik štěstí. Samozřejmě druhá věc je, že hráči, co umějí dávat góly, jako by odešli. Vlastně ani nevím, kdo je náš nejlepší střelec...
Momentálně zraněný Ladislav Almási se třemi góly. Leč během podzimní části ligy jste dali pouze 12 gólů.
Musíme zakončení brát víc na sebe a pořád zkoušet dávat nějaké góly, abychom se na hřišti cítili mnohem lépe, aby kluci měli větší sebevědomí, abychom byli schopni zápasy převracet na naši stranu dříve, než honit výsledek až někdy ke konci.