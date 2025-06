Nadále pyká za vyloučení v dubnovém pohárovém utkání se Sigmou Olomouc, v němž v nešťastném souboji zlomil nohu olomouckému útočníku Janu Klimentovi. Členové disciplinární komise řešili následek jejich střetu a Frydrycha potrestali zákazem startu na 10 zápasů.

„Stále ale děláme vše pro to, aby mu disciplinární komise část trestu odpustila,“ uvedl ostravský trenér Pavel Hapal.

O to se šéfové Baníku snažili už v závěru minulé sezony, leč marně. Nyní má Frydrych za sebou polovinu trestu.

„Pořád se mi o tom nebaví lehce, už jsem to chtěl mít v sobě uzavřené,“ řekl Michal Frydrych. „Nejhorší je ale ten následek, žádný hráč nechce být zraněný, celý život dělá vše pro to, aby mohl být na hřišti a případné zranění je pro něj nejtěžší období. Sám nevím, jak bych reagoval, kdyby se mi něco takového stalo, ale mám třicet pět let a chtěl jsem být ještě co nejvíce ve hře. A teď přijde jeden, dá se říct běžný zákrok, jakých jsem v kariéře udělal spoustu, a dopadl hodně špatně.“

Po tom utkání a Klimentově zranění jste byl hodně rozhozený. Jak jste na tom nyní?

Nebylo to jednoduché období, uplynuly ale nějaké dva měsíce, čas to trochu zklidnil. Už se soustředím na novou sezonu. Snažím se k tomu nevracet. Dělal jsem vše pro to, abych to mohl odčinit, omluvil se, i když je to těžké, když se stane něco takového. Poslední půlrok byl moc náročný, takže si přeji, aby přišlo veselejší a lepší období.

Můžete s odstupem popsat ten váš souboj, protože nijak nebezpečně nevypadal.

Začínal někde u lajny, když si Honza Kliment naváděl balon na střed hřiště, byli jsme tělo na tělo. V jednu chvíli jsem cítil, že bych se mohl odrazit a vypíchnout mu míč, nebo si ho v poloskluzu stáhnout pro sebe a vyvést ho nahoru. Bohužel, když jsem se odrážel, dopadl jsem na Honzovu lýtkovou kost a přisedl mu ji. Nebyl v tom žádný úmysl, nechtěl jsme se ho ani dotknout, jen jsem se snažil čistě vypíchnout míč.

Chápal jste následnou reakci Klimenta, který prohlásil, že vám to nikdy neodpustí?

Každý má právo nějak zareagovat. Napsal jsem mu zprávu, ale veřejně jsem se k tomu vyjadřovat nechtěl. Nečekal jsem, co všechno se kolem toho bude dít, ale chápu, že v tu chvíli to bylo složité pro něj i celou jeho rodinu. Nejsem na něj za to, co řekl, naštvaný. I to chápu.

Odpověděl vám na vaši omluvu?

Ne. Psal jsem mu druhý den, až trochu opadly emoce. Snažil jsem se udělat, co šlo. Nijak ovlivnit jsem to ale nemohl.

Přitom jste byli ve Wisle Krakov spoluhráči.

Hráli jsme spolu jednu sezonu, ale za život potkáte hodně spoluhráčů, takže to, že jsme spolu byli i v jednom mužstvu, není rozhodující. Už bych se k tomu ale nevracel.

Přesto, trest na deset zápasů vás musel zaskočit.

Popravdě tolik jsem jich nečekal, vždyť je to druhý nejvyšší trest v historii české ligy (nejvyšší, na 12 utkání dostal sparťan Léonard Kweuke, který na jaře 2013 šlapákem zlomil mladoboleslavskému Radku Dosoudilovi holenní kost – pozn. red.). Nepřipadám si jako zákeřný hráč, během kariéry se mi něco takového dosud nestalo, a to hraji nějakých šestnáct sezon.

Odvoláte se, aby vám komise trest snížila?

Už jsme se v klubu snažili odvolávat, ale vůle patřičných orgánů nebyla. Uvidíme, zda bude nyní možnost požádat o prominutí zbylých zápasů. V řádech je bohužel napsáno, že je to surová hra, i když šlo o nezaviněný zákrok. To ale neovlivním, na znění řádu by se měli lidé, kteří to mohou ovlivnit, podívat z většího nadhledu. Ale nejsem ten, kdo do toho může mluvit.

V pátek jste vyrazil s Baníkem na soustředění do polské Opalenici. Připravujete se, jako byste měl naskočit hned od začátku sezony?

Nějak to řešíme s vedením, je zbytečné teď se o tom bavit. Připravuji se hlavně sám pro sebe, protože chci mít čistou hlavu, chci být nachystaný na sezonu, ať ji začnu v prvním, nebo v šestém kole. A chci být připravený také na poháry (v nich nastoupit může – pozn. red.), aby měl trenér co největší možnost výběru hráčů. Chci být nachystaný a pomoci týmu. Budu čekat, až mě trenér bude moci pustit na hřiště.

Minulou sezonu se Baník dostal před Spartu mezi nejlepší tři české týmy. Čekáte, že očekávání od vás nyní budou ještě vyšší?

Určitě, každý člověk se chce posouvat a my chceme být každou sezonu lepší a lepší. I v životě to tak je. Věřím, že navážeme na konec minulé sezony, že v přípravě odehrajeme dobré zápasy, abychom nabrali nějaké sebevědomí. Důležité bude chytit začátek a zároveň být nachystaní na předkola evropského poháru, aby se nám podařilo postoupit do nějaké skupiny, což by bylo fajn pro celou Ostravu, pro celý klub. To by nás zase mohlo posunout a dodat nám sebedůvěru, abychom se dostali ještě na vyšší úroveň než dosud.

Ve druhém předkole Evropské ligy se utkáte s vítězem utkání Legia Varšava – Aktobe. Koho jste si přál?

Co nejschůdnějšího soupeře, protože cesta do skupin je vždy strašně těžká. V předkolech to není o tom, dostat nějakého skvělého soupeře, aby lidi přišli na jeden výborný zápas doma, anebo absolvovali jeden výjezd. Jde o to, postoupit do skupiny, ale v předkole Evropské ligy si člověk už moc nevybere. Uvidíme, kdo z dvojice Aktobe – Legia se s tím popere lépe.

Souhlasíte, že favoritem je polský klub?

Mírným favoritem Legia může být, nicméně zápas v Kazachstánu není nikdy jednoduchý. Z fanouškovského hlediska by byl ale zápas Baníku s Legii hodně nepřátelský, troufnu si tvrdit, že by byl vyhrocený jak na tribunách, tak i na hřišti.

Když jste hrál ve Wisle Krakov, tak jste utkání na stadionu Legie zažil. Jaké to bylo?

Jeden zápas jsme tam hráli za covidu, takže bez lidí, ale další na vyprodaném stadionu. Ta atmosféra je tam hodně nepřátelská, ale na druhou stranu, když je stadion plný a hráči jsou na to zvyklí, může to pomoci i soupeři. Přece jen se lépe hraje na plném stadionu než na prázdném. Atmosféra, ale bude určitě výborná i u nás doma, ať už budeme hrát s Aktobe, nebo Legii, ale nechci předbíhat.