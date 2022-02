První gól, navíc v derby. Jablonecký mladík Černák zářil radostí

Osmnáctiletý fotbalový talent Michal Černák se trefil v derby na hřišti rivalského Liberce a díky jeho vyrovnávacímu gólu skončil zápas 23. ligového kola smírem 1:1. „Pro mě jako pro jabloneckého odchovance znamená derby strašně moc. Užívám si to hodně. První ligový gól, je to prostě vzpomínka na celý život,“ zářil jablonecký mladíček.

Na hřiště se v 58. Podještědském derby dostal v 63. minutě za stavu 0:1 z pohledu Jablonce, na kraji zálohy vystřídal Tomáše Malínského. A po necelé čtvrthodině přišla jeho hvězdná chvíle, kdy po povedené jablonecké akci skóroval do odkryté branky. „Viděl jsem, že Venca Pilař našel dloubáčkem Vencu Kadlece a ten si míč zpracoval na prsou. Gólman Knobloch na něj vyběhl, já jsem si na Vencu zařval, ať mi to nechá, a propálil jsem vše, co tam stálo. Zavřel jsem u toho oči, abych byl upřímnej,“ usmál se Černák.

Za první gól v lize bude muset zaplatit tučný desátek do klubové pokladny, což pro mladého hráče nemusí být úplně bezbolestné. „Budu muset asi teď chvíli šetřit, než to budu moci našemu pokladníkovi Tomáši Hübschmanovi dát. Už jsem slyšel nějaké částky, moc se mi to nelíbilo, ale co se dá dělat,“ konstatuje smířeně.

Černák se však v derby s Libercem blýskl i v defenzivní roli. V závěru se na jabloneckou branku z půlky hřiště řítil liberecký expres Matoušek, Černák ho však dokázal předstihnout a odstavit od míče. „Měl jsem dostatek fyzických sil. Byla přeci jen nějaká osmdesátá minuta a tušil jsem, že už Honza Matoušek nebude v nejlepší kondici a nebude moct. Zabral jsem a jsem rád, že jsem ho doběhl, protože jinak mohlo být zle,“ popsal kritickou chvilku.

Černák je jedním z hráčů, ve kterých fotbalový Jablonec vidí budoucnost. Krajní záložník s rychlou kličkou a nebojácným driblinkem se poprvé dostal na jabloneckou soupisku už ve svých patnácti letech. Prvoligovou premiéru zažil v květnu 2020 na Slavii, to mu bylo šestnáct.

V minulé sezoně žádné další minuty nenasbíral, ale letos na jaře zasáhl coby střídající hráč do všech tří jabloneckých zápasů. A teď už má na kontě i první gólový zápis. „Je to pro mě zatím povedená zima a jaro. Na začátku přípravy jsem se na týden a půl zranil, tak jsem se trochu bál, aby se mi nějaká zranění nevlekla. Ale dostal jsem se z toho a jsem rád, že mi pan trenér dává teď šanci. Doufám, že mu to i vracím, dneska třeba tím gólem nebo minule asistencemi v poháru.“

Náročný trenér Petr Rada přínos talentovaného hráče oceňuje. „Jsem rád, že dal branku a byl ve stěžejních situacích. Je to budoucnost pro Jablonec a není to jen on, máme jich tu v týmu víc,“ upozornil. Talentovaného mladíka z Jablonce už si dávno všimli i reprezentační trenéři. Doteď si v mládežnických reprezentacích počínaje U15 připsal celkově 22 startů. Aktuálně je členem české devatenáctky.

Prioritní jsou však teď pro něj další ligové starty za Jablonec. „Gól proti Liberci je pro mě důležitý milník v kariéře a jen doufám, že další budou přibývat,“ věří.