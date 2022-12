Trenér Bílek o plzeňských posilách: Hrát bude ten, kdo bude lepší

Potěšil vás příchod těchto dvou hráčů?

Jsem za oba rád. Nechtěli jsme dělat výrazné změny v kádru. Věděli jsme, že až se hráči uzdraví, tak máme kádr poměrně široký. Naskytla se možnost získat jak Romana Květa, tak Matěje Vydru. Oba mají svoji kvalitu. Náš tým určitě zkvalitní.

Plzeň v reprezentačním útočníkovi Vydrovi získala zvučnou posilu. Vrací se ale po dlouhodobém zranění...

Matěj Vydra je velmi zkušený hráč. Dlouhou dobu hrál na Britských ostrovech. Pravdou je, že si prošel nepříjemným a těžkým zraněním. Bude se do toho dostávat asi malinko pomaleji, ale my s ním budeme trpěliví. Víme, že v útočné fázi je velmi silný. Je to rychlý útočník s dobrou střelou, dokáže si poradit v situaci jeden na jednoho. Na postu útočníka tak opět vznikne větší konkurence i větší kvalita.

Plánujete ho nasadit do týmu hned, nebo raději pomaleji a budete sledovat, jak reaguje na zátěž?

V pondělí jsme udělali běžecké testy. Bylo vidět, že měl velkou pauzu, takže na něj nebudeme pospíchat. Zdravotně je stoprocentně připravený nastoupit. Teď jen záleží na tom, aby se dal fyzicky co nejlépe do pořádku.

Fotbalový útočník Matěj Vydra

Bylo těžké získat takového hráče?

O Vydrovi jsme s panem Šádkem mluvili už na konci soutěže, že by byla šance ho získat. Snažili jsme se o to, aby k nám šel. Disponuje kvalitami, o kterých jsem teď mluvil. Jsem rád, že to dopadlo.

Vydra je zvyklý hrát v rozestavení na dva útočníky. I to byl jeden z důvodů, proč ho přivést?

Pravdou je, že buď jsme hráli rozestavení s jedním nebo se dvěma útočníky, když byl Jan Kliment zdravý. Jsem toho názoru, že jak si vyhovovali Chorý s Klimentem, tak podobně dokáže hrát i Matěj Vydra s Janem Klimentem nebo Tomášem Chorým. Navíc je tu i Bassey. Všechny tyhle varianty nám dávají sílu směrem dopředu.

Jaká je po těchto příchodech pozice právě zmíněného Basseyho?

V tuto chvíli máme čtyři útočníky. Je to úplně jednoduché. Platí to pro všechny hráče. Kdo bude lepší, tak bude hrát.

Můžeme očekávat ještě pohyb směrem do týmu, nebo spíše ven?

Nepřemýšlíme o tom, že bychom tým ještě více posílili. Může se stát cokoliv, ale neplánujeme, že by ještě někdo přišel. Možná někdo tým naopak opustí.