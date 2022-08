Střídající hráči naši hru oživili, těšilo plzeňského trenéra Bílka

Premiéru za Viktorii si na stadionu v Mladé Boleslavi odbyl další stoper Tijani, po dlouhé době nastoupil v základní sestavě senegalský záložník Ndiaye, po zranění naskočil od druhého poločasu do hry také další středopolař Čermák.

„Byli jsme nuceni udělat nějaké změny od začátku utkání. Někteří nastoupili úplně poprvé a byť to pro ně nebylo úplně jednoduché, zvládli to,“ mínil Bílek po vydřeném vítězství 2:1 proti soupeři, který hrál více než hodinu v oslabení.

Hradec jste zlomili až v úplném závěru, vítězný gól vstřelil Václav Pilař v 84. minutě. Pomohli ke třem bodům hodně právě střídající hráči?

Střidající hráči jdou vždycky na hřiště proto, aby hru oživili. Proti Hradci se to zase potvrdilo. Bylo to bojovné utkání, Hradec se nevzdal ani v deseti, v některých fázích byl velmi nebezpečný. Jsem rád, že jsme ho udolali a vyhráli.

Tijani a Jemelka nastoupili poprvé za Plzeň, jak zvládli své úkoly v defenzivní řadě?

Zvládli to slušně. V tomhle složení a vedle sebe hráli poprvé, logicky se velká souhra nedala očekávat. Ale do defenzivy byli oba pevní a kvalitní.

A střídající nováčci? Bassey a Jirka se do hry dostali v průběhu druhého poločasu.

Fortune v útoku prokázal svoji kvalitu, rychlost má obrovskou, je silný v hlavičkových soubojích, několikrát míče prodloužil. Naznačil, že pro nás může být velkým přínosem. Erik Jirka to samé. Také rychlý, dynamický hráč, tahavý směrem dopředu, po zisku balonu sprint do uzavřeného prostoru. Jsem s nimi spokojený.

Hru se třemi stopery jste nakrátko vyzkoušel hned po svém příchodu do Plzně. A teď vlastně až nyní. Proč?

Byli jsme od začátku nucení udělat nějaké změny. Obranu jsme stáhli na tři beky i z toho důvodu, že jsme věděli, že Hradec má velmi rychlý přechod do útoku, chtěli jsme to víc eliminovat. Myslím, že jsme neměli v defenzivě se třemi stopery nějaký výraznější problém. Po vyloučení soupeřova hráče jsme zareagovali, vrátilo to zase na čtyři. Ale osvědčilo se, že i v tomhle rozestavení můžeme hrát.

Může to být i varianta pro středu, kdy vás v Baku čeká úvodní duel play off Ligy mistrů proti Karabachu?

Nějaká varianta to určitě je. Bude záležet na zdravotním stavu hráčů. Ale nevylučuji to.