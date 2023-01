Je to komplikace, uznal plzeňský trenér Bílek po klopýtnutí v úvodu jara

Co bylo příčinou porážky i přes velice dobrý vstup do utkání a rychlý vedoucí gól?

Prvních třicet minut jsme sehráli velmi dobře. Podařilo se nám vstřelit branku a vypracovali jsme si i další příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Po třicáté minutě už jsme nekombinovali tak dobře. Měli jsme spousty ztrát balonu a soupeři se podařilo vyrovnat. V úvodu druhé půle jsme přeskupili řady, přešli jsme na systém se třemi obránci s tím, že chceme dostat do hry víc gólových hráčů. Druhá inkasovaná branka ale naše snažení hodně zkomplikovala. Chtěli jsme hrát rychle do pokutového území, ale kvalitních centrů bylo málo. Kromě prvních třiceti minut jsme nesehráli dobré utkání. Přesto si myslím, že jsme měli vyhrát.

Je tahle ztráta velká komplikace v boji o titul?

Jakákoliv ztráta je nepříjemnost. Zvlášť doma. Mluvili jsme o tom, že potřebujeme začátek jara chytit. Že bychom potřebovali vyhrávat, abychom se dostali do pohody. Bohužel jsme místo toho hned v prvním zápase doma prohráli. Komplikace v boji o titul to jednoznačně je, ale naše mužstvo je velmi kvalitní. Musíme se z této rány rychle oklepat a v dalších utkáních musíme být jednoznačně lepší.

Krajní hráči proti Hradci nebyli tolik nebezpeční. Máte v plánu rotovat sestavou?

Neměním sestavu hned po tom, co někomu zápas nevyjde. Náš výkon nebyl od třicáté minuty dobrý, ale ve druhé půli byla samozřejmě vidět snaha utkání zvrátit. Balonů do pokutového území chodilo hodně, lítalo to kolem branky, ale góly jsme nedali. Celý tým musí být v příštím zápase jednoznačně lepší.

Řekli si střídající hráči o větší porci minut či o základní jedenáctku?

Až se na utkání znovu podívám, tak uděláme závěr. Kádr, který tady je, je silný. Každý z hráčů chce hrát. Je dobré, že když přijdou na hřiště střídající hráči, tak hru oživí. To se od nich očekává a proti Hradci tomu tak bylo. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech.

Ze hry jste stáhl Libora Holíka, který hrál dobře. Bylo na vině zranění?

Zdravotní problém tam nebyl. Chtěli jsme hrát na tři obránce a na krajích mít ještě silnější hráče směrem dopředu. Proto jsme Holíka stáhli.

Jak se vám líbil výkon posil?

Matěj (Vydra) nastoupil k soutěžnímu utkání po osmi měsících. Byli jsme domluveni, že naskočí na patnáct minut, byla z toho půl hodina. Měl v závěru šanci, škoda, že se mu ji nepodařilo proměnit. I na tréninku ukazuje svoji kvalitu. Jsem rád, že do utkání naskočil, v dalších zápasech nám hodně pomůže.

A výkon Durosinmiho?

Durosinmi je silný hráč, mladý kluk s dobrým pohybem. Silný v osobních soubojích. Má dobré zakončení. Na hřiště přišel v době, kdy naše hra byla hodně jednoduchá. Je pravda, že spoustu balonu podržel. Je komplexní hráč, který až získá více zkušeností, bude pro Plzeň hodně důležitým hráčem.