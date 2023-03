Bílek: Soustředili jsme se na defenzivu. První půle podle plánu, porážka mrzí

Plzeň v Praze vedla po gólu Chorého, ale po přestávce nestačila, inkasovala od Olayinky s Lingrem a podvanácté za sebou na Slavii nezvítězila.

Padla 1:2, v tabulce propadla na třetí místo za Spartu a na čelo už ztrácí čtyři body.

Přitom jste začali slibně.

Je pravda, že první půli jsme hráli velmi dobře. Přesně tak, jak jsme chtěli, byli jsme pozorní vzadu, neodkrývali jsme prostory za obranou, nepouštěli jsme Slavii do situací, ve kterých je silná. Navíc jsme vstřelili i branku, takový byl náš plán.

Co se s vámi stalo ve druhé půli?

Věděli jsme, že Slavia vystupňuje tempo. Do první branky toho sice moc neměli, ale pak jsme inkasovali ze standardky, což je vždycky nepříjemné. Slavia ožila, měla tlak, my jsme vůbec nedokázali podržet balon.

A ze sílící převahy vyplynul i druhý gól. Nebyli jste přece jen až příliš pasivní?

Když se podíváte na naše předchozí zápasy proti Slavii, hráli jsme podobně. Soustředili jsme se na defenzivu. Víme, jak je Slavia silná doma, jak tady každému soupeři naděluje góly. My jsme se snažili pozorně bránit, což se nám v prvním poločase dařilo. Kdybychom vyřešili lépe třeba brejk Mosquery, mohli jsme mít ještě lepší pozici. Po pauze pak vznikly situace, kdy byla naše obrana otevřenější, a domácí toho využili.

Co znamená porážka pro další průběh ligy? Na první příčku už ztrácíte čtyři body.

Je fakt, že po podzimu jsme soutěž měli rozehranou výborně, pak ale přišlo několik ztrát, většinou naprosto zbytečných. Tentokrát jsme prohráli na půdě velkého favorita ligy, což nás taky mrzí. Je potřeba, abychom teď zabrali doma s Bohemkou a zůstali se Slavií i Spartou bodově v kontaktu.

Slavia s Plzní před zápasem zdůrazňovaly, že si přejí zápas bez excesů. Uspořádaly několik společných akcí, apelovaly na fanoušky, přesto se publikum ani tentokrát nadávkám a urážkám nevyvarovalo. Váš komentář?

Kluby se k tomu nějak postavily, ale bylo asi jasné, že se nic nezmění. Poslední zápas, který jsme tady v Edenu odehráli, mi však přišel daleko horší. Do budoucna bych byl samozřejmě rád, aby se zápasy obešly bez nenávisti a urážek. Pořád je to přece jenom sport.