Bílek: Byli jsme fotbalově lepší, gól v poslední minutě potěší

Plzeň na jihu Čech nezářila, ale tři body má. I díky tomu, že Bílek, jenž nasadil od začátku třeba Basseyho, Jirku či Holíka, po změně stran dobře prostřídal.

V 56. minutě šli na hřiště Mosquera, Chorý a Kopic, pak ještě Havel s Čermákem.

Jediná branka padla ve čtvrté nastavené minutě po kombinaci prvního a posledního jmenovaného náhradníka. „Jasně, že mě potěšili. Je dobře, když střídající kluci hru oživí. Čermák krásně nacentroval a Jhon tam vletěl. Chtěl bych pochválit všechny střídající,“ uvedl Bílek.

Co vám běželo hlavou bezprostředně po vítězství?

Když dáte gól skoro v poslední minutě, potěší to. Na druhou stranu jsme po vítězství šli, byli jsme fotbalově lepší. Cením si, že na hráčích bylo vidět, že chceme vyhrát. I v první půli jsme dobře kombinovali, ale nevytvářeli jsme si moc situací, které by zaváněly gólem. Na hráčích bylo vidět, že je jim remíza málo. Nakonec po rohu padl gól a jsme za něj strašně moc rádi, není jednoduché v Budějovicích vyhrávat.

Ceníte si výhry o to víc, že přišlo po postupu do Ligy mistrů? Podobné duely bývají ošidné.

Mluvili jsme s hráči o tom, že to, co jsme dokázali postupem do Ligy mistrů, bylo úžasné a nabádali jsme je k tomu, že i liga je nesmírně důležitá. Nechceme prohrávat tím, že bychom něco podcenili. V Budějovicích jsme byli zodpovědní a poctiví od prvního okamžiku.

Proč jste obměnil skoro polovinu sestavy?

Některé kluky jsme chtěli ušetřit, odehráli hodně zápasů. A naopak jsme chtěli dát příležitost těm, kteří přišli v létě. Naskočili do toho a byli tam, dokud mohli. Když jim došly síly, chtěli jsme zkvalitnit útok, proto šli na hřiště Mosquera, Kopic a Chorý, díky nim jsme si vytvořili větší tlak. Byly tam situace, které zaváněly gólem. Když dal Chorý gól, byli jsme v euforii, která po zásahu videa a odhalení ruky opadla. Pro nás to skončilo výborně, zato pro Budějovice je to nepříjemné. Plzeň je spokojená.

První poločas ale nebyl optimální, jedinkrát jste nevystřelili na bránu. Proč?

I v první půli jsme dobře kombinovali, ale nebyla tam přesnost. A když jsme se dostali do zakončení, netrefili jsme bránu. Celý zápas jsme zvládali slušně a soupeři časem ubývaly síly. Naše hra dostala větší kvalitu a dotáhli jsme zápas k vítězství. Chtěl bych zdůraznit, že mě nikdo nezklamal: Jirka hrál poprvé od začátku, Bassey taky a Pilař teprve podruhé.

Vsadil jste na Basseyho i proto, že právě v Budějovicích hrával?

Jeho plusem je, že zdejší prostředí trochu zdá. Ale hlavní motivace byla jiná: chtěli jsme nechat odpočinout Chorého. Kliment bude asi měsíc mimo.

Blíží se konec přestupního období, budete ještě upravovat kádr? Mluví se třeba o příchodu Adama Vlkanovy z Hradce Králové.

Minimální pohyb ještě může nastat. Oběma směry.