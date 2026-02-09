Chance Liga 2025/2026

Je to rebel! Tajemství Bílkových přímáků: tajně je piloval za covidu bez roušky

Petr Bílek
  8:28
Klidně by mu mohli přezdívat Mr. Přímák. Když si teplický fotbalista Michal Bílek rovná míč na standardku, na brankáře jdou mrákoty. Ani karvinský Jakub Lapeš jeho ránu nelapil. A po poslední ligové výhře 2:0 Bílek vyzradil své tajemství: přímáky vypiloval při tajných nácvicích za covidu.
Michal Bílek slaví gól.

Michal Bílek slaví gól. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplice slaví výhru.
Vlevo Matěj Radosta, vpravo Jiří Fleišman.
15 fotografií

„Koukal jsem do naší skupiny na mobilu, kde jsem s Márou Krátkým a Danem Richterem,“ jmenoval Bílek po sobotním zápase své kamarády a bývalé spoluhráče z ústecké Army. „A když byl covid, chodili jsme natajno do Suché kopat přímáky. Mára mi zrovna napsal, že se mi to teď vrací, že to asi mám odtamtud.“

Zastrčená vesnička na Teplicku působila v době restrikcí kvůli zákeřnému viru jako oáza klidu. „Teď už to asi můžu říct, měli jsme mít na sobě roušky, ale neměli,“ zašklebil se osmadvacetiletý záložník. Řečeno hláškou z filmu S čerty nejsou žerty: Je to rebel! „Už je to snad promlčené,“ mrkl na tiskové konferenci i Martin Kovařík, šéf teplického marketingu.

Vyloučení, trestňák a gól po zásahu VAR. Dvojitý trest, štvalo Jarolíma

Při standardkách se lídr žluto-modrých mění z dříče v kouzelníka, přímý volný kop v Bílkově podání zavání gólem snad pokaždé. Tentokrát ho zahrával kousek za vápnem, míč přeletěl karvinskou zeď a zaplul k tyči. Krásný banán! Lapeš skákal marně, potřeboval by natahovací ruku.

„Věděl jsem, že má skvělé standardky, bohužel jsem míč nedoskočil,“ cítil se bezmocně brankář.

V ligové kariéře se Bílek, jehož táta chytal extraligu za hokejové Kladno, vyšvihl na jubilejních deset gólů. A tři z nich padly z přímáků. Po Karviné dvakrát vyprášil Duklu.

Precizností při standardkách dává vzpomenout na jmenovce a nynějšího kouče české jednadvacítky, který na Stínadlech končil svoji úspěšnou kariéru. Teplický trenér Zdenko Frťala se starším Bílkem kdysi hrál, mladšího teď trénuje.

„S pokorou, aby našemu Bílčusovi nenarostla křídla, musím říct, že ke staršímu Bílčusovi mu chybí ještě hodně. Ale nám stačí to, co má v sobě,“ uznává Frťala i novější verzi Bílka. „Jeho kopací technika je nadstandardní, góly dává nesmírně důležité. I teď jsem věřil, že to trefí.“

Že by si Bílek II. pouštěl góly Bílka I. na internetu, to ne. „Každý mi předhazuje, že standardky měl výborné. Já ale spíš koukám na Pavla Verbíře, to byla legenda!“ vychválil záložník současného vedoucího týmu.

V prvním jarním kole v Jablonci Bílkovo příjmení v základní sestavě nečekaně scházelo. On, kapitán, a nehraje? Všichni se divili, důvod zůstal skrytý. Fanoušci se tak můžou dohadovat, zda trenér nechtěl, aby se lídr týmu vyautoval pro zápas s Karvinou. Na kontě má totiž tři žluté karty a čtvrtá znamená stopku. „Prostě jsem se tak rozhodl a to je všechno, co bych k tomu řekl,“ pomlčel kouč. A Bílek také: „Je to mezi námi, nechci to vynášet.“

Nervózní Frťala „nachodil“ 10 tisíc kroků. Radosta? V tréninku má na Chelsea

Každopádně svěží a šedivým výkonem v Jablonci nezatížený Bílek se stal jedním ze strůjců premiérové jarní výhry. A ne útočníci, nýbrž on jako záložník je momentálně nejlepším střelcem Teplic. V sezoně nasázel už sedm branek – tři z penalt, dvě z přímáků a dvě ze hry. Už nyní suverénně kariérní rekord.

A díky střeleckému apetitu se vyhecoval i se strýcem, který je otcem stopera Denise Halinského, tedy Bílkova bratrance. „Už sedm gólů je na mě hodně. Mám s Haliho tátou sázku. Když jich dám deset, vyhraju a nějak mě bude nazývat. Něco jako pane králi, ale přesně to nechci prozrazovat. Budu si to vychutnávat.“

Stejně jako si vychutnává brankáře z přímáků. „Vy jste si ještě nezvykli?“ rozesmál se po Karviné.

Vstoupit do diskuse

