Beranův pikantní zápas. Jablonec mi hodně pomohl, říká olomoucký špílmachr Beran

Po sérii hostování přestoupil středopolař Michal Beran ze Slavie do týmu fotbalistů Jablonce v červnu 2024, okamžitě se stal klíčovou oporou a zažil skvělou sezonu. Dařilo se mu i v úvodu té letošní a v září kývl na lukrativní nabídku Sigmy Olomouc. Na jabloneckou štaci ale stále vzpomíná jen v tom nejlepším.
„Bylo to pro mě důležité angažmá. Nějakou dobu jsem chodil po hostováních, v Jablonci jsem se pak znovu nastartoval. Hodně mi tam pomohli. Moc si toho vážím a jsem jim vděčný. Teď jsem už ale v Olomouci a budu dělat maximum pro to, aby byla úspěšná,“ tvrdí 25letý olomoucký záložník Michal Beran, který za Jablonec odehrál v první lize v sezonách 2024/25 a 2025/26 celkem 42 zápasů.
V Jablonci jste strávil minulou sezonu a začátek té letošní, po odchodu do Olomouce jste proti němu už po měsíci hrál, když jste doma zvítězili 2:0. Bude pro vás ligový zápas přímo v Jablonci na Střelnici v něčem emočně zvláštní?
Bude to trochu specifické, ale já to chci brát jako každý jiný zápas. Rozhodně budeme chtít udělat všechno pro to, abychom vyhráli a pomohli si v boji o skupinu o titul.
Na koho z hráčů nebo ze členů realizačního týmu se, pokud jde o kamarádství, těšíte nejvíc?
Těším se asi na všechny a celkově na ten zápas. Měl jsem tam dobré vztahy, kluci jsou fajn a bude příjemné je znovu vidět.
A na koho, v uvozovkách, se na hřišti fotbalově zrovna moc netěšíte, kdo bude asi na hřišti pro vás nejnepříjemnější?
Celkově je jablonecký tým složený tak, že je těžké proti němu hrát. Svou roli bude asi hrát i složitý terén. Nečeká nás nic jednoduchého. Kdybych měl někoho vysloveně jmenovat, tak třeba proti Nemanjovi Tekijaškimu se hraje těžko.
Jak vnímáte Jablonec a jeho hráče v jarní části?
Hrají moc dobře a hlavně teď v poháru proti Slavii ukázali, že mají formu. Vyzdvihl bych jejich rychlé přechody do útoku po ztrátě míče soupeře. Obecně hrají hodně týmově, bojují jeden za druhého a jsou nebezpeční.
Konzultoval s vámi realizační tým Olomouce nějaké taktické otázky ohledně jednotlivých hráčů Jablonce, kteří jsou ještě v kádru a které dobře znáte?
Se mnou ne, možná spíš s Tondou Růskem, který tam byl ještě na podzim.
Jste šestí, na třetí Jablonec ztrácíte devět bodů. Jaký čekáte zápas?
Doufám, že se dostaneme do šestky, ještě jednou se potkáme a budeme mít možnost zabojovat o co nejvyšší počet bodů. Očekávám těžký a vyrovnaný zápas. Rozhodnou detaily a chyby. Věřím, že budeme dobře nachystaní a uspějeme.
Jak vzpomínáte na konec minulé povedené sezony, kdy vám ale s Jabloncem jen těsně na poslední chvíli unikl postup do pohárové Evropy a paradoxně vám ho „sebrala“ nyní už vaše Olomouc?
Určitě to pro všechny bylo zklamání. Jablonci se ale povedlo na tu minulou sezonu dobře navázat a letos to má rozehrané na ještě vyšší umístění. My bychom teď rádi jeho náskok trochu stáhli, abychom posílili naše šance bojovat o vyšší příčky.
Zápasů v evropské Konferenční lize jste si ale nakonec užil v olomouckém dresu dost. Jaké z toho máte dojmy a jaký byl váš asi nejsilnější zážitek?
Je to velký zážitek samo o sobě. A tím, co se nám povedlo, tak je to ještě o to silnější, ale poslední postup přes Lausanne byl asi úplně nejsilnější. Nikdy se mi předtím nepovedlo postoupit ani ze skupiny, natož pak ještě přes dalšího soupeře. Považuji to velký úspěch a byl to fakt mimořádný zážitek. Obecně zahrát si evropské poháry je sen pro každého. My všichni bychom si je rádi zahráli i v příštím roce.
Čekají vás bitvy s německou Mohučí, jak si věříte a jak zvládáte náročný zápasový program?
Věřím, že to budou krásné zápasy, zároveň ale víme, že určitě budou hodně těžké. Je to tým z Bundesligy, což slibuje opravdu velkou kvalitu. Asi se máme na co těšit. Půjdeme do toho ale určitě s tím, že soupeře budeme chtít co nejvíc potrápit a když to jenom trochu půjde, tak se pokusit o další postup. To už by byl skutečně obrovský úspěch. Musíme se dobře připravit a dát do toho všechno. Program je náročný, ale myslím si, že děláme maximum, abychom ho zvládli. Je potřeba dobře zregenerovat.
Věříte, že vás jablonečtí diváci v čele s kotlem přivítají v dresu Olomouce příznivě za to, co jste pro Jablonec odvedl?
Jsem na to popravdě zvědavý. Moc nevím, co čekat. Když jsem byl v Jablonci, tak jsem tam byl rád a dělal maximum pro to, aby byl tým úspěšný. Pro Olomouc teď platí totéž.
Probojuje se podle vás letos Jablonec do pohárové Evropy?
Myslím, že Jablonec se tam dostane, ale věřím, že my taky a budeme tam společně.