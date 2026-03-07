Chance Liga 2025/2026

Beranův pikantní zápas. Jablonec mi hodně pomohl, říká olomoucký špílmachr Beran

Autor:
  11:35
Na začátku loňského září odešel fotbalový záložník Michal Beran z Jablonce do Olomouce a dnes se na svém nedávném domovském stadionu Střelnice představí v prvoligovém duelu v roli soupeře.

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové. | foto: ČTK

Po sérii hostování přestoupil středopolař Michal Beran ze Slavie do týmu fotbalistů Jablonce v červnu 2024, okamžitě se stal klíčovou oporou a zažil skvělou sezonu. Dařilo se mu i v úvodu té letošní a v září kývl na lukrativní nabídku Sigmy Olomouc. Na jabloneckou štaci ale stále vzpomíná jen v tom nejlepším.

„Bylo to pro mě důležité angažmá. Nějakou dobu jsem chodil po hostováních, v Jablonci jsem se pak znovu nastartoval. Hodně mi tam pomohli. Moc si toho vážím a jsem jim vděčný. Teď jsem už ale v Olomouci a budu dělat maximum pro to, aby byla úspěšná,“ tvrdí 25letý olomoucký záložník Michal Beran, který za Jablonec odehrál v první lize v sezonách 2024/25 a 2025/26 celkem 42 zápasů.

ONLINE: Jablonec vs. Olomouc

Podrobná reportáž v sobotu od 18:00

V Jablonci jste strávil minulou sezonu a začátek té letošní, po odchodu do Olomouce jste proti němu už po měsíci hrál, když jste doma zvítězili 2:0. Bude pro vás ligový zápas přímo v Jablonci na Střelnici v něčem emočně zvláštní?
Bude to trochu specifické, ale já to chci brát jako každý jiný zápas. Rozhodně budeme chtít udělat všechno pro to, abychom vyhráli a pomohli si v boji o skupinu o titul.

Na koho z hráčů nebo ze členů realizačního týmu se, pokud jde o kamarádství, těšíte nejvíc?
Těším se asi na všechny a celkově na ten zápas. Měl jsem tam dobré vztahy, kluci jsou fajn a bude příjemné je znovu vidět.

A na koho, v uvozovkách, se na hřišti fotbalově zrovna moc netěšíte, kdo bude asi na hřišti pro vás nejnepříjemnější?
Celkově je jablonecký tým složený tak, že je těžké proti němu hrát. Svou roli bude asi hrát i složitý terén. Nečeká nás nic jednoduchého. Kdybych měl někoho vysloveně jmenovat, tak třeba proti Nemanjovi Tekijaškimu se hraje těžko.

Jak vnímáte Jablonec a jeho hráče v jarní části?
Hrají moc dobře a hlavně teď v poháru proti Slavii ukázali, že mají formu. Vyzdvihl bych jejich rychlé přechody do útoku po ztrátě míče soupeře. Obecně hrají hodně týmově, bojují jeden za druhého a jsou nebezpeční.

Michal Beran sleduje balón v utkání proti Noahu.

Konzultoval s vámi realizační tým Olomouce nějaké taktické otázky ohledně jednotlivých hráčů Jablonce, kteří jsou ještě v kádru a které dobře znáte?
Se mnou ne, možná spíš s Tondou Růskem, který tam byl ještě na podzim.

Jste šestí, na třetí Jablonec ztrácíte devět bodů. Jaký čekáte zápas?
Doufám, že se dostaneme do šestky, ještě jednou se potkáme a budeme mít možnost zabojovat o co nejvyšší počet bodů. Očekávám těžký a vyrovnaný zápas. Rozhodnou detaily a chyby. Věřím, že budeme dobře nachystaní a uspějeme.

Jak vzpomínáte na konec minulé povedené sezony, kdy vám ale s Jabloncem jen těsně na poslední chvíli unikl postup do pohárové Evropy a paradoxně vám ho „sebrala“ nyní už vaše Olomouc?
Určitě to pro všechny bylo zklamání. Jablonci se ale povedlo na tu minulou sezonu dobře navázat a letos to má rozehrané na ještě vyšší umístění. My bychom teď rádi jeho náskok trochu stáhli, abychom posílili naše šance bojovat o vyšší příčky.

Zápasů v evropské Konferenční lize jste si ale nakonec užil v olomouckém dresu dost. Jaké z toho máte dojmy a jaký byl váš asi nejsilnější zážitek?
Je to velký zážitek samo o sobě. A tím, co se nám povedlo, tak je to ještě o to silnější, ale poslední postup přes Lausanne byl asi úplně nejsilnější. Nikdy se mi předtím nepovedlo postoupit ani ze skupiny, natož pak ještě přes dalšího soupeře. Považuji to velký úspěch a byl to fakt mimořádný zážitek. Obecně zahrát si evropské poháry je sen pro každého. My všichni bychom si je rádi zahráli i v příštím roce.

Čekají vás bitvy s německou Mohučí, jak si věříte a jak zvládáte náročný zápasový program?
Věřím, že to budou krásné zápasy, zároveň ale víme, že určitě budou hodně těžké. Je to tým z Bundesligy, což slibuje opravdu velkou kvalitu. Asi se máme na co těšit. Půjdeme do toho ale určitě s tím, že soupeře budeme chtít co nejvíc potrápit a když to jenom trochu půjde, tak se pokusit o další postup. To už by byl skutečně obrovský úspěch. Musíme se dobře připravit a dát do toho všechno. Program je náročný, ale myslím si, že děláme maximum, abychom ho zvládli. Je potřeba dobře zregenerovat.

Věříte, že vás jablonečtí diváci v čele s kotlem přivítají v dresu Olomouce příznivě za to, co jste pro Jablonec odvedl?
Jsem na to popravdě zvědavý. Moc nevím, co čekat. Když jsem byl v Jablonci, tak jsem tam byl rád a dělal maximum pro to, aby byl tým úspěšný. Pro Olomouc teď platí totéž.

Probojuje se podle vás letos Jablonec do pohárové Evropy?
Myslím, že Jablonec se tam dostane, ale věřím, že my taky a budeme tam společně.

Vstoupit do diskuse

25. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze...

Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je...

7. března 2026  8:31

Žižkov remizoval v Prostějově, smírně se ve druhé lize rozešla i Příbram s Jihlavou

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Žižkova v 18. kole druhé ligy remizovali 2:2 v Prostějově. Šestá Viktoria po výhře nad Chrudimí bodovala i ve druhém jarním zápase. Hanáci nezvítězili poosmé v řadě a v neúplné tabulce...

6. března 2026  21:13

Fotbal? Až po reklamě. MS v Americe změní televizní přenosy, zápas rozdělí na čtvrtiny

Horko, hlavní nepřítel fotbalistů na loňském mistrovství světa klubů ve...

Třeba v ledním hokeji jsou komerční přestávky během jednotlivých třetin součástí televizních přenosů už dávno, ovšem ve fotbale? Plíživá amerikanizace nejpopulárnějšího sportu na planetě postupuje....

6. března 2026  16:05

Zrádkyně, zaslouží trest! Íránské fotbalistky čelí po bojkotu výhrůžkám

Íránského fotbalistky před zápasem Asijského poháru s Austrálií.

Na rozdíl od prvního utkání před tím druhým národní hymnu zpívaly, a dokonce u toho salutovaly. Situace okolo íránských fotbalistek nicméně nadále zůstává napjatá a nejistá. V Íránu je označili za...

6. března 2026  15:01

Polsko, Portugalsko, Nizozemsko... Sigma. Sejk o návratu: Už jsem chtěl někam patřit

Václav Sejk lituje zahozené šance.

Kvůli fotbalu procestoval už nemalý kus Evropy. Dvě různá angažmá měl v Nizozemsku, sezonu si střihl v Portugalsku, jiný ročník zase strávil v Polsku. Pokaždé ale hostoval z pražské Sparty, kde si...

6. března 2026  14:20

Tottenham v krizi, kouč ale o vyhazovu nechce slyšet. Dá v bráně šanci Kinskému?

Kouč Tottenhamu Igor Tudor během utkání s Crystal Palace.

Od svého příchodu ještě s týmem nezískal ani bod. Místo toho se k fotbalistům Tottenhamu přiblížila další mužstva bojující o záchranu. „Možná to bude znít divně, ale po posledním utkání týmu věřím...

6. března 2026  12:41

Únorovou hvězdou ve fotbalové lize je sparťan Haraslín, trenérům vládl Skuhravý

Sparťanský útočník a kapitán Lukáš Haraslín oslavuje vstřelenou branku.

Anketu o hráče měsíce v první fotbalové lize v únoru opanoval kapitán pražské Sparty Lukáš Haraslín, který v jarní části sezony vstřelil už šest branek. Nejlepším trenérem byl v úvodním vydání ankety...

6. března 2026  12:40

Nejstarší slávista: Po zápase jsme chodili na víno. A derby? Takhle vyhrocené nebylo

Premium
Jiří Nedvídek.

V únoru mu bylo pětadevadesát let. Narodil se ve stejný den jako Josef Masopust: 9. února 1931. „I svatbu jsme měli s Pepikem ve stejném roce. Před 70 lety. Jen já na rozdíl od něj nevyhrál Zlatý...

6. března 2026

Messi se v Bílém domě setkal s Trumpem. Je to pro mě velká pocta, vítal prezident

Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě fotbalisty Interu Miami,...

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Do Bílého domu dorazil s Interem Miami v rámci oslav titulu v zámořské soutěži MLS.

6. března 2026  11:21

S Baníkem bych se rád utkal až ve finále, přeje si karvinský brankář Neuman

Karvinský brankář Vladimír Neuman krotí míč.

Na pořádnou příležitost v první lize brankář Vladimír Neuman čeká už šest let. To v ní měl premiéru, leč za tu dobu byl v karvinské brance jen dvacetkrát. „Rád bych se z pozice dvojky vyhoupl i výš,...

6. března 2026  10:58

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Soumrak Tottenhamu. Tři góly za 12 minut, červená karta a přiblížení se sestupu

Výmluvné gesto zmaru Conora Gallagha z Tottenhamu, který je v hluboké krizi.

Tahle krize nekončí. Fotbalisté Tottenhamu ve 29. kole Premier League prohráli ve čtvrtek večer na půdě Crystal Palace 1:3 a na sestupové příčky mají dál pouze jednobodový náskok. V londýnském derby...

5. března 2026  20:56,  aktualizováno  23:23

„Pan trenér Hapal“ dostal pokutu. Nesměl být na lavičce, zaplatí dvacet tisíc korun

Pavel Hapal (vpravo) na ostravském letišti před odletem k zápasu Konferenční...

V předminulém ligovém kole měl trenér fotbalové Sigmy Tomáš Janotka trest za žluté karty. A tak zápas v Teplicích (3:1) odkoučoval jeho asistent Ivo Gregovský. Na lavičce měl ale velkou oporu – Pavla...

5. března 2026  22:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.