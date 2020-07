Beran: talent, který se dere do sestavy Liberce. Zahraje si i proti Slavii?

„Moc děkuju trenérům, že dostávám příležitosti, snažím se odevzdat co nejvíc,“ říká blonďatý talent. „Zápasy teď jdou sice rychle po sobě, ale já se cítím dobře. Obdivuju spoluhráče, kteří hrají pořád. Vydrží toho hrozně moc.“

Beran vyrůstal ve Slovácku, ale v šestnácti nesouhlasil s návrhem smlouvy, kterou mu nabízeli, a odešel do Slavie. Tam mu angažmá nevyšlo, a tak se přesunul do Bohemians. Před dvěma lety dostal nabídku od Liberce a zamířil k Nise.

První rok hrál za dorost, ale vloni v létě podepsal se Slovanem profesionální kontrakt. „Když s námi šel do přípravy, tak mi ho popisovali, že vypadá na nějakých patnáct let. Když jsem ho pak potkal na recepci, hned jsem ho poznal,“ řekl s úsměvem trenér Pavel Hoftych. „Musím říct, že je to velmi šikovný a pracovitý kluk. Kdyby mohl, tak je 24 hodin na hřišti. Kdyby byl každý fotbalista pracovitý a ochotný jako on, tak je trenéřina parádní zaměstnání. Velmi slušně zvládá osobní souboje a je ho plné hřiště.“

Liberec - Slavia V neděli od 17.00 hodin online.

Šikovný mladíček poprvé naskočil do ligy koncem září doma proti Českým Budějovicím. Na hřiště se dostal coby střídající hráč v 84. minutě a pak si s týmem užil oslavu vítězství 4:2. „Byl to skvělý pocit, když na mě trenér Hoftych ukázal, že jdu hrát,“ vzpomínal v rozhovoru pro klubový bulletin.

Na podzim střídal lavičku v A-týmu se zápasy za béčko. První ligový gól dal letos v květnu doma proti Slovácku: v závěru zápasu uklízel balon do prázdné branky. „Na ten zápas určitě nikdy nezapomenu. Odehrál jsem přes půl hodiny a ten gól byla pro mě sladká odměna za všechnu tu práci. První ligový gól, to je další splněný sen, a navíc jsem ho dal Slovácku, kde jsem vyrůstal.“ Na památku si schoval dres, ve kterém se v lize trefil poprvé.

V základní sestavě Beran nastoupil poprvé koncem června při domácí výhře 2:1 nad Ostravou, kdy ve středu pole zdatně zaskočil za tahouna libereckých akcí Alexandra Balutu. „Byl to skvělý pocit, ale taky zodpovědnost. Věřil jsem na to mám, a doufám, že jsem ukázal, že na hřiště patřím,“ říkal po Baníku. „Snažil jsem se hlavně hrát jednoduše a pomoct kluku běháním a napadáním. V závěru už mě ale trochu chytaly křeče.“

Během jara dokázal vedle fotbalu dokončit studium na pedagogickém lyceu a úspěšně složit maturitu. „Jsem rád, že jsem to zvládl. Dokonce mě z maturity vezli autem rovnou na zápas,“ usmívá se. „Střední škola byla základ a teď přemýšlím nad vysokou. Myslím, že by to s fotbalem dohromady šlo, ale samozřejmě dálkově.“

Za své největší fotbalové přednosti považuje dobrý pohyb a techniku, ale uvědomuje si, že musí zapracovat na rychlosti a síle v soubojích. „Na tom se snažím makat s kondičními trenéry a je to lepší a lepší,“ míní.

Michal Beran jde v Liberci nahoru a dá se očekávat, že dostane šanci i v nedělní důležité nadstavbové bitvě s mistrovskou Slavií. Do ní totiž kvůli dohodě klubů nemůže zasáhnout Baluta a mladý liberecký talent je za něj logickou náhradou.