Fotbalový Rambo zase řádí. V Liberci chytil druhý dech

Jako by se rozpomněl na zlaté časy, kdy v roce 2012 pomohl Liberci 11 góly k mistrovskému titulu. Za dva a půl roku ve Slovanu jich dal celkem 23, dařilo se mu i v evropských pohárech a vysloužil si přestup do Verony.

Jenže od té doby se odmlčel. V Itálii putoval po hostováních a v české lize v dalších letech výraznější stopu nezanechal. Ani jeho první návrat do Liberce v roce 2015 nedopadl slavně.

Teď však působí jako pokropený živou vodou.

„V létě jsme ho brali s tím, že je to liberecký srdcař, skvělý kluk do kabiny a zaslouží si, aby mu Liberec dal znovu šanci. Věděli jsme, že může přinést kvalitu, ale nečekali jsme, že bude až tak gólový,“ přiznává liberecký trenér Pavel Hoftych. „Čekali jsme, že bude svojí agresivitou a zkušeností bořit a rozkládat obrany soupeřů, ale on k tomu má v každém zápase skvělá čísla. To je skoro až neuvěřitelné.“

Rabušic do hry naskakuje hlavně jako střídající hráč, svých příležitostí však dokáže využít. Trefil se ve 3. kole v Budějovicích, v neděli nasázel hattrick Příbrami. Dva góly dal přitom z penalt, které ve Slovanu obvykle kope Kamso Mara. „Asi dostane pokutu, protože nebyl mezi hráči určenými na penalty a nedisciplinovanost nestrpíme,“ žertoval Hoftych po výhře 3:0.

Jedenatřicetiletý útočník se střelecky prosadil i v kvalifikaci Evropské ligy proti litevskému Riteriai a rumunskému FCSB. „I penalta, kterou jsme pak v play off kopali proti kyperskému Apoelu, byla po jeho aktivitě,“ připomněl trenér Rabušicův podíl na libereckém postupu do základní skupiny Evropské ligy.

Do Liberce měl Michael Rabušic nakročeno už vloni v létě, tehdy to však ještě nevyšlo. „Byl po zranění a my jsme útočníky měli, takže jsme ho v tu dobu nepotřebovali,“ vysvětlil Hoftych.

Michael Rabušic z Liberce (vlevo) se raduje se spoluhráčem Jakubem Peškem z gólu.

Hráč s přezdívkou Rambo tak zamířil do Českých Budějovic, kde mu však na konci sezony nenabídli novou smlouvu, a tak se znovu ocitl v Liberci. „Když jsme v kabině viděli, jak je vyrýsovaný a maká na sobě, nebylo co řešit. Kvalitního útočníka jen tak nenajdete, on má navíc srdce v Liberci,“ podotkl kouč Slovanu.

Rabušic je sice rodákem z Vysočiny, domov však našel pod Ještědem. „V Liberci jsem se oženil, narodily se nám tu i dvě holky. Hrát v libereckém dresu je pro mě něco výjimečného,“ povídal po svém příchodu. A fanoušci jeho vztah ke klubu cítí. „Ra-bu-šic! Ra-bu-šic!“ rozléhá se při zápasech U Nisy jejich pokřik.

„To je pro mě asi nejvíc. Kdykoli tady nastupuji nebo i po tom zápase to je skvělé. Užívám si to. Od té doby, co jsem se vrátil, je to bomba,“ říká útočník. „Samozřejmě je škoda, že teď budeme hrát pár zápasů bez fanoušků, ale doufám, že to bude co nejkratší dobu. Protože jak mně, tak i týmu pomáhají a strašně si toho vážím.“

Liberecký útočník Michael Rabušic (vlevo) a Mohamed Tijani se radují z gólu v utkání 2. předkola Evropské ligy proti Riteriai.

Je šťastný, že se mu střelecky daří. „Herně tam ale vidím nějaké rezervy, může to být ještě lepší,“ uvědomuje si. „Každopádně pořád je začátek sezony, ale už si myslím, že jsem se do toho dostal a je to dobré. Tým má tři čtyři kvalitní útočníky, takže trenér má z čeho vybírat, a já jsem rád, že nějakou šanci dostávám.“ Kromě něj má Liberec na soupisce hostujícího slávistu Júsufa a mladíky Rondiče a Csána. V útoku však mohou hrát i Mosquera či Matoušek.

Je otázkou, jestli bude Rabušic dál nastupovat jako střídající „žolík“, nebo se stane pevnou součástí základní sestavy Slovanu. Liberečtí fanoušci však mají jasno: chtějí „Ramba“ vidět na hřišti co nejvíc.