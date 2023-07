Rabušic podepsal v Liberci novou smlouvu. Chce být platný v kabině i na hřišti

„Zůstat ve Slovanu pro mě byla priorita. Kromě fotbalu jsem přihlížel i k dalším faktorům,“ řekl Rabušic po podpisu smlouvy na další rok. Ve třiatřiceti je v libereckém týmu nejstarším hráčem a jediným, který se aktivně podílel na zisku posledního titulu Slovanu v roce 2012.

K čemu jste před podpisem nové smlouvy kromě fotbalu přihlížel?

Hlavně k rodině. Starší dcerka už jde do školy a bylo by těžké se někam přesouvat. Největší smysl dávalo zůstat tady. Bydlím pět minut pěšky od stadionu a dá se říct, že jsem tady pořád. Důležité je taky zdraví. Musím zaklepat, že jsem už tři roky neměl vážnější zranění.

Měl jste i jiné nabídky než z Liberce?

Nějaké oťukávání proběhlo, ale nebylo to nic vážného. Jak jsem říkal, chtěl jsem zůstat v Liberci.

Ale ten se smlouvou váhal. Nešel jste do rizika?

Smlouvu jsem měl do 30. června, ale normálně jsem se zapojil do přípravy a mohlo se něco stát. Ale naštěstí mám v Liberci spíše kamarádské vztahy, normálně se spolu bavíme a věděl jsem, že to nakonec nějak dopadne.

Co vás ve fotbale žene dál?

Chtěl bych ještě zažít nějaké úspěchy. A nabíjí mě kabina. Baví mě do ní každý den chodit. Když vidím, jak mladí kluci kolem mě rostou, je to příjemné. Kdyby se jednou dostali do většího fotbalu, mohl bych si říct, že na tom mám svoji zásluhu.

Liberecký útočník Michael Rabušic (v bílém) bojuje v přípravném zápase na hřišti polského Lechu Poznaň.

Máte dnes v týmu hlavně roli mentora?

Tu už mám delší dobu. Když přišel Theo Gebre Selassie, trošku to po mně převzal, ale teď se bohužel rozhodl skončit, což je strašná škoda. Nejsem ale jen mentor, chci být pořád platný i na hřišti a připravit se tak, abych mohl kdykoliv nastoupit. Trenér ví, co ode mě může čekat.

Budete se snažit probojovat i do základní sestavy?

Dělám pro to všechno. Nikdy nevíte, jak bude sezona probíhat, je tam spousta proměnných. Pro mě je důležité zůstat zdravý, jako každý náhradník být připravený naskočit, a když přijde šance, využít ji.