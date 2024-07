Rabušic o libereckých posilách: V kabině si teď ani nemáme kam sednout

Čtyřiatřicetiletý útočník se zahraničními i reprezentačními zkušenostmi uvažoval i o konci kariéry, ale nakonec povede obměněný Slovan do další sezony jako kapitán.

„Jsem rád, že jsme se domluvili. Po minulé sezoně jsem byl připravený i na variantu, že skončím, ale cítil jsem v sobě motivaci zkusit si nový impuls a jestli jsem schopen vydržet to tempo, které jsme tady nastolili,“ konstatoval Rabušic. „Nechtěl jsem být jen prodloužená ruka v kabině. Příprava byla dobrá, proto jsme se domluvili a doufám, že budu platný i na hřišti.“

Ani zkušený matador Rabušic v Liberci nikdy nezažil takový přetlak v sestavě, kde je každý post po letních příchodech minimálně zdvojený. „V kabině si pomalu nemáme kam sednout,“ zavtipkoval na tiskové konferenci. „Je nás opravdu hodně, ale konkurence je jednoznačně ku prospěchu. Jen to vás posouvá. Vidím na hráčích, jak jsou hladoví. Je jen na nás to potvrdit na hřišti. Sám jsem zvědavý, jak si všechno sedne.“

Velký třesk v Liberci Přišli

Michal Hlavatý, Pardubice

Marek Icha, Slavia

Josef Koželuh, Plzeň

Aziz Kayondo, Leganés

Santiago Eneme, Vyškov

Patrik Dulay, Zlaté Moravce

Benjamin Nyarko, SV Lafnitz

Martin Rýzek, Spartak Trnava

Dominik Plechatý, Sparta

Adam Ševínský, hostování Sparta

Denis Halinský, hostování Slavia Odešli

Michal Fukala, konec smlouvy

Daniel Tetour, konec smlouvy

Mohamed Doumbia, konec sml.

Jan Žambůrek, konec hostování

Matěj Chaluš, konec hostování

Filip Prebsl, konec hostování

Filip Horský, konec hostování

Milan Lexa, hostování Varnsdorf

Jakub Hudák, host. Varnsdorf

Tomáš Polyák, host. Pardubice

Liberecký klub přes léto přivedl 11 nových jmen, naposledy oznámil příchod Denise Halinského na hostování ze Slavie. „Všechny jsme jednoznačně chtěli a vyskautovali si je. Věříme, že budou mít přínos pro tým. Máme šest reprezentantů do 21 let a naší předností by měly být rychlost a dravost. Konkurence je obrovská, na druhou stranu my ale chceme zdravou konkurenci, kde se budou hráči zlepšovat,“ uvedl trenér Radoslav Kováč.

Početný kádr prochází ještě před startem ligy redukcí. „Dohodli jsme se s Pardubicemi, že k nim uvolníme Tomáše Polyáka. U nás by nedostával dostatek prostoru, který by potřeboval pro růst. Nicolas Penner dostal svolení a odcestoval na zkoušku do zahraničí. Ondřej Lehoczki se bude připravovat s B-týmem a hledáme pro něho řešení,“ vypočítal sportovní šéf Gebre Selassie.

Otázkou je, zda v týmu zůstane uzdravený tvořivý záložník Christian Frýdek. „Konkurence se natolik zvětšila, že mu nemůžu zaručit jasné herní vytížení. Hráč jeho kvalit chce hrát. Nabídli jsme mu smlouvu, ale nedohodli jsme se. Nebráníme se jednáním, ale ani tomu, že by u nás Christian zůstal,“ uvedl Gebre Selassie.

K týmu se znovu připojil i útočník Lubomír Tupta, který se se slovenskou reprezentací představil na nedávno skončeném Euru. „Před pár dny se zapojil po své dovolené. Uvidíme, jak se bude situace nadále vyvíjet. Když bude fit a dožene manko, které teď logicky má, je rozdílovým hráčem. Přestupové okno je ale dlouhé,“ podotkl sportovní ředitel Slovanu.

Liberec v létě usiloval i o příchod brankáře Antonína Kinského z Pardubic, talentovaného gólmana si však po zranění Staňka na Euru stáhla mateřská Slavia. Jedničkou Slovanu tak v tuto chvíli zůstává Hugo Jan Bačkovský. Belgický gólman Olivier Vliegen vyjádřil přání z Liberce odejít, klub ho však nechce pustit bez adekvátní náhrady.

Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč na tiskové konferenci, naslouchá mu sportovní ředitel Theodor Gebre Selassie.

V Liberci vzali změny zgruntu, nové mají vedení, logo, dresy i generálního partnera, jímž se stal Tipsport. I stadion U Nisy prochází obnovou: nad Severní tribunou se vyjímá název klubu v nové grafice, která je patrná místy i na betonovém skeletu sportovního stánku.

„Nový“ Liberec by chtěl hrát v horních patrech ligové tabulky, ale nikdo si netroufne odhadnout, jak rychle si tým sedne. „Věříme naší cestě a hrozně rádi bychom se pohybovali v první šestce. Změn je hodně, každý to chce co nejrychleji a určitě budeme pod tlakem, ale věřím v sílu naší organizace,“ řekl trenér Radoslav Kováč. „Pro každého soupeře můžeme být nároční a pro každého chceme být co nejvíce nepříjemní. Jsme ambiciózní a hladoví.“