Mosquerův krásný gól? Byla to haluz, směje se liberecký parťák Rabušic

„Doufal jsem, že bych tento zápas mohl hrát od začátku, protože jsme se o tom s trenérem bavili. Myslím si, že mi trošku vyhověl a určitě také věřil, že budu mít větší motivaci proti bývalému týmu. Zaplaťpánbůh se to povedlo,“ těšilo zkušeného útočníka, který se do Liberce v létě vrátil po čtyřech letech.

Rabušic odehrál na jihu Čech loňský ligový ročník, našel si tu zázemí i přátele, klub o něj ale nakonec ztratil zájem.

„Na jihu Čech jsme s rodinou našli spoustu kamarádů a byli jsme tu spokojení. Dlouho se ale táhla vyjednávání o prodloužení smlouvy. Když jsem si mohl hledat nové angažmá, stále nebyli schopni se vyjádřit, jestli ano, nebo ne,“ vysvětlil Rabušic, proč měl z gólu v Budějovicích takovou radost. „Jsem rád za to, jak to dopadlo, a že můžu hrát za Slovan. Pro mě osobně to dopadlo nejlíp, jak mohlo.“

Jeho chvíle v sobotním utkání přišla krátce po změně stran za stavu 1:0 pro Liberec. Mara ve středu pole přiťukl míč Koscelníkovi, ten projel středem pole jako nůž máslem a poslal parádní centr do vápna na Rabušice, který se trefil hlavou ke vzdálenější tyči.

„Slíbil jsem, že pokud vyhrajeme, zaplatím večeři. Ještě musím přemluvit Péšu, aby mi něco přidal,“ prozradil Rabušic.

Záložník Jakub Pešek totiž přišel do Liberce také z Budějovic. Nově složený liberecký tým na jihu Čech potvrdil jasnou domácí výhru 4:1 nad Plzní před reprezentační přestávkou.

Zkraje zápasu to přitom zas tak růžově nevypadalo. Domácí byli aktivnější a Slovan přestál několik nebezpečných situací před svou brankou. „Začátek od nás nebyl ideální. Už ale víme, co chceme hrát a jak to přenést do zápasu,“ řekl útočník, který v tomto týdnu oslaví 31. narozeniny.

Liberci výrazně pomohl nádherný gól Jhona Mosquery před přestávkou. Kolumbijský hráč převzal míč nedaleko pravé lajny a dalekonosným lobem překvapil brankáře Drobného. Byla to výstavní trefa, míč zapadl přesně k tyči.

Mosquera přitom původně zamýšlel něco jiného. „Byla to haluz. On centroval na mě a ulítlo mu to do šibenice. I takové góly padají,“ smál se Rabušic. „Zaplaťpánbůh za něj, protože byl strašně důležitý. Jhonovi to tam teď padá. Klepu, ať to pokračuje i nadále,“ dodal na adresu další letní liberecké posily, která se ve třech zápasech trefila už třikrát.

Liberec ve čtvrtek čeká důležitý pohárový zápas: ve druhém předkole Evropské ligy nastoupí v litevském Vilniusu proti domácímu celku FK Riteriai.

„Čtvrtek bude strašně důležitý. Jsme rádi, že se nám povedlo zvládnout zápasy před Evropou a teď tam můžeme v klidu odjet se sebevědomím, že si jedeme pro postup,“ říká útočník Rabušic.

Ode pondělka Liberec trénuje na umělé trávě, protože právě na tomhle nezvyklém povrchu se čtvrteční bitva v Litvě odehraje.