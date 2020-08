„Rambo“ se vrací. Za Liberec budu bojovat vždy, říká Rabušic

Naposledy působil v Českých Budějovicích a do Liberce přichází jako volný hráč. „Povedlo se to, jsem rád, že budu znovu doma a že budu nastupovat za Slovan. Doufám, že navážeme na sezony, které jsem tu odehrál předtím a byly hodně úspěšné. Získali jsme titul, hráli v pohárech, na což bychom chtěli navázat. Evropa přináší krásné zážitky a dostat se do ní pro nás bude hodně důležité,“ říkal po podpisu smlouvy třicetiletý důrazný forvard Rabušic, který v Liberci žije.

Do Slovanu přichází už potřetí v kariéře. Premiérově navlékl liberecký dres v polovině roku 2011, kdy přišel z brněnské Zbrojovky, a po sezoně oslavil s týmem od Nisy mistrovský titul, k němuž výrazně přispěl jedenácti góly a třemi asistencemi.

Po dalších dobrých výkonech v Liberci zamířil v lednu roku 2014 do italského klubu Hellas Verona, ale angažmá v Serii A mu nevyšlo podle představ a do Slovanu se vrátil hostovat na sezonu 2015/16. To už však nebyla tak povedená štace jako při mistrovské jízdě a během 19 utkání jen jednou skóroval a jednou asistoval.

Naposledy Rabušic nastupoval za České Budějovice, prvoligovou sezonu začal nadějně, když v šesti zápasech dal dva góly, ale pak ho zastavilo těžké zranění. Po konci smlouvy na jihu Čech se připravoval se Slovanem, nastoupil do přípravných duelů s Chrudimí, Žižkovem a Blanskem, v nichž vstřelil dvě branky.

„Budujeme nový tým, ale myslím, že to špatné nebude. Potřebujeme si některé věci ještě říct a sehrát se, ale sedne si to. Doufejme, že sezona bude úspěšná, hrozně se na to těším, protože v Liberci hraju strašně rád a budu za něj bojovat vždy. Doufám, že zároveň trochu popíchnu kluky, aby opravdu nechali na hřišti všechno,“ velí zkušená liberecká posila Michael Rabušic.

„Rambo nás přesvědčil o tom, že pro nás může být platným hráčem. Vycházíme i z toho, že klubem prochází hodně hráčů a musíme se vypořádat s řadou změn, takže budeme rádi, když bude v týmu někdo, kdo má k Liberci přímý vztah,“ uvedl liberecký kouč Pavel Hoftych.

„Momentálně je ve slušné kondici, je silovým typem hráče, který nám určitě v sezoně pomůže. Jsme rádi, že se spolupráce domluvila a v klubu pokračuje, věříme, že to bude ku prospěchu všech stran,“ přeje si Hoftych.

Fotbalisty libereckého Slovanu v sobotu v Rakousku čeká generálka na start sezony. Od 16 hodin by měli nastoupit proti Rapidu Vídeň na jeho stadionu.