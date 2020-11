Musíme vyhrát, jinak Schranzovi zvýším nájemné, směje se Rabušic

„Musíme vyhrát, jinak mu asi navýším nájem,“ směje se Rabušic, který má v derby na kontě jeden vstřelený gól z mistrovské sezony 2011/12. „Bude to jeden z nejdůležitějších zápasů podzimu,“ dodává.

Liberec - Jablonec Pátek 18.45 online

Jak vypadala příprava na Podještědské derby?



Museli jsme dotrénovat kondici po covidu, kterým si prošlo skoro celé mužstvo. Tréninky tak byly náročné, abychom všechno zase dohnali. Byl to takový poslední tréninkový blok. Teď už se moc trénovat nebude, zápasy půjdou v rychlém sledu po sobě.

Jak jste na tom po nákaze koronavirem s kondicí?

Mně osobně nic nebylo. Jsem v pohodě a myslím, že kluci jsou na tom stejně. Musíme se na derby pořádně nachystat a zvládnout ho.

Berete zápas s Jabloncem hodně prestižně?

Podještědských derby mám za sebou celkem dost. Řekl bych, že z týmu to vnímám nejvíc. Pro fanoušky a všechny lidi z klubu je to strašně důležitý zápas. Musíme se na to nachystat hlavně hlavou. Nebál bych se to označit za jeden z nejdůležitějších zápasů podzimu.

Hecujete se s někým z Jablonce?

Za Jablonec hraje Ivan Schranz, který bydlí u mě v bytě v Liberci, takže musíme vyhrát, jinak mu asi navýším nájem. Ale ne, hlavně jde o to, abychom to zvládli kvůli fanouškům.

V čem vidíte sílu Jablonce?

Jablonec má kvalitní tým. Několik posledních let hraje o špičku, stejně jako my. Bude to těžké utkání. Jim nevyšel poslední zápas proti Brnu. Vrátil se trenér Rada, tak nejspíš dostali „céres“ a budou se snažit to u nás odčinit. My to musíme překonat svou motivací a bojovností a doma zvítězit.

Bude se ovšem hrát bez fanoušků...

Už jsme si na to zvykli, ale fanoušci nám pořád chybí. Tohle je ale jeden ze zápasů, kdy se extra motivovat nemusíme. Derby má samo o sobě svou důležitost. Musíme ho zvládnout za každou cenu. Je škoda, že bez fanoušků v hledišti, ale nic s tím nenaděláme.