Sparta si s námi dobře zatrénovala, ulevil si „pozorovatel“ Rabušic

Chtěli jste hrát jinak než v úvodním zápase se Slováckem, ale to se nepodařilo…

Musíme si přiznat, že přijela velká kvalita. Sparta se hrozně zvedla. Nám naopak odešli kvalitní hráči. Čísla, jaká měli Pešek, Mosquera nebo Sadílek, jsou pryč, a náhrada nepřišla, to je čirý fakt. Úkol pro nás je se s tím porvat. Doufám, že nám v tom pomůže i vedení. Musíme se rvát, klíčový zápas bude ten další s Hradcem. Kdybychom měli po třech kolech v tabulce nulu, bylo by to už hodně špatné.

Jak se z debaklu oklepat?

Je to hodně těžké, musíme si co nejdřív vyříkat chyby. Sparta je o dvě třídy jinde než my. Mohli jsme jen doufat, že budou mít slabší den nebo to nějak ubojujeme. Bohužel byl souběh situací takový, že jsme dostali červenou kartu a bylo po zápase. Musíme dát hlavy nahoru a zabojovat proti Hradci.

Věříte, že si nově složený tým zase sedne?

Všichni v to doufáme. Obměny jsou tady každý půlrok, ale předtím vždycky přišli kvalitní hráči, teď jsme na trhu nebyli tak aktivní jako v minulých letech a něco nám chybí. Bojovat se musí automaticky, ale potřebujeme taky nějakou nadstavbu a ta se může natrénovat těžko...

Kudy ke zlepšení?

Jen prací. Musíme poctivě trénovat, protože momentálně nejsme extra fotbalisti, kteří by někoho přehráli fotbalovostí. Musíme hrát týmově a zlomit to.

Nebojíte se špatné sezony?

Ono se říká, jak v Liberci všechno dobře funguje, ale když se tým každý půlrok mění, není to jednoduché. Ještě máme měsíc na přestupy a uvidíme, jestli k nám ještě někdo přijde. Musíme se chytit co nejdřív, aby nám neujel vlak, to se pak strašně těžko dohání.

Po výbuchu se Spartou jste byli pozdravit diváky. Jak reagovali?

Diváci byli skvělí, nepískali na nás. Myslím, že vědí, že to nemáme jednoduché. Sparta je momentálně někde jinde. Tenhle zápas bych už nehodnotil, musíme jít dál.