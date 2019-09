Rabušic o Budějovicích: Doufám, že si s Dynamem pomůžeme navzájem

V neděli vyběhne Dynamo doma proti Zlínu a útočník se zkušenostmi ze zahraničních soutěží může naskočit do zápasu, ve kterém nebude hrát třeba obránce Jiří Kladrubský kvůli trestu za žluté karty nebo zraněný stoper Roman Polom.

České Budějovice vs. Zlín Online reportáž v neděli od 16:30

„Zvažoval jsem pár věcí, ale nic mě neoslovilo. Mám dvě děti, takže jsem chtěl být hlavně s rodinou. I proto jsem se celkem rychle domluvil s Budějovicemi, když mi jejich trenér Horejš zavolal,“ prozradil útočník, který brzy oslaví 30. narozeniny.

Už jste přestal věřit, že by mohla přijít nějaká opravdu dobrá zahraniční nabídka?

Přesně tak, nechtěl jsem dál špekulovat. Pořád chodily jen nabídky, nad kterými jsem vůbec neuvažoval. Tak jsem si řekl, že si zase po delší době zahraju první ligu.

Můžete prozradit, odkud vám chodily ony nezajímavé nabídky ze zahraničí?

Asi bych to nechtěl nějak zvlášť rozebírat, ale bylo tam něco z Rumunska, Albánie nebo z Izraele. Prostě nic tak zajímavého, jak jsem si představoval.

Chuť zůstat dál v maďarském Szombathely Haladás už jste neměl?

To bylo tak, že já měl smlouvu na rok a půl s dvouletou opcí. Jenže bych musel odehrát určitý počet zápasů. A to nedopadlo, chyběly mi dva k tomu, aby se mi automaticky prodloužila smlouva.

Nestihl jste nasbírat potřebný počet startů kvůli zranění?

Ne, já byl zdravý, nic mi nebylo. Jen mě prostě přestali stavět. V posledních šesti zápasech jsem ani nebyl na střídačce. Byl to ze strany klubu kalkul.

Přitom zpočátku se zdálo, že vám angažmá v Haladási sedlo...

Co se týká zázemí, bylo všechno super. A je pravda, že začátek se mi povedl. Jenže pak mi frajer na půlce hřiště zlomil nohu a já byl celé jaro zraněný. To mě zastavilo.

A pak už jste se do sestavy neprobojoval?

Na začátku nové sezony jsem naskočil, ačkoliv jsem neměl ještě úplně natrénováno, ale chyběl nám útočník, tak jsem šel hrát. A nebylo to špatné. Bohužel pak vedení klubu odvolalo trenéra Hippa a nový kouč chtěl hrát hlavně s Maďary. Nás cizince moc nestavěl.

S jakou formou nyní přicházíte do Českých Budějovic?

Já doufám, že s dobrou. Od začátku července jsem trénoval s libereckým béčkem, takže kondičně jsem připravený dobře. Teď jde o to, abych nasbíral taky nějakou zápasovou kondici.

V minulém kole v Mladé Boleslavi jste ovšem ještě v sestavě chyběl...

Protože jsem neměl vyřízené papíry. Zadrhlo se to někde v Maďarsku na svazu. Ale věřím, že doma se Zlínem už teď v neděli připravený budu.

Co jste o svém novém působišti věděl?

Znal jsem samozřejmě město a stadion, mluvil jsem s trenérem a taky s manažerem Martinem Vozábalem. Musím říct, že mě jejich vize oslovila. Těším se, že zase budu hrát ligu, a doufám, že budu týmu prospěšný. Že si pomůžeme navzájem.

Fotbalista Michael Rabušic (vpravo) v dresu maďarského týmu Szombathely Haladás.

Je v týmu Dynama někdo, koho znáte víc?

Osobně moc ne, spíš jen tak, že jsme proti sobě hrávali. Všechny poznávám tak nějak za běhu, ale žádný problém s tím není.

V tabulce to zatím z pohledu Dynama není žádná sláva, aktuálně je předposlední...

Začátek nebyl úplně špatný, nějaké body se uhrály, ale teď bohužel děláme chyby, kvůli kterým nedotahujeme zápasy do konce, který bychom chtěli a potřebovali. Jako například minule v Mladé Boleslavi. Podle mě jsme měli vyhrát, jenže místo toho jsme dostali 2:4.

I z tohoto pohledu bude tedy nedělní zápas se Zlínem hodně důležitý. Souhlasíte?

Jasně. Jde o to, abychom nabrali zkušenosti, udělali nějaký dobrý výsledek, dvakrát po sobě vyhráli a bude to o něčem jiném.

V loňské sezoně bojovaly České Budějovice ve druhé lize o postup s Jihlavou, sledoval jste jejich souboj?

Jen okrajově. Podíval jsem se na výsledky, ale to bylo všechno. A pak jsem samozřejmě koukal i na výsledky baráže Jihlavy s Karvinou.

Takže osobně jste se v Jihlavě podívat nebyl?

Nebyl jsem tam prakticky od té doby, co jsem odešel do Maďarska. Na Vysočinu se dostanu jen tehdy, když jedu do Náměště za rodiči na návštěvu. Jinak bydlíme s rodinou v Liberci.

Ani nejste s někým z FC Vysočina v kontaktu?

Kádr se tam hodně změnil, vlastně jen Petr Tlustý je tam pořád, to je taková stálice. (usmívá se) A taky Váca.

Mimochodem, Lukáš Vaculík je nyní i členem vedení jihlavského klubu, nepřemlouval vás třeba, abyste se vrátil do kádru Vysočiny?

Ne, to ne. Jak už jsem říkal, já čekal na zajímavou nabídku ze zahraničí. A s Vácou jsme vůbec nebyli v kontaktu.

Jaká podoba letošní sezony by pro vás byla ideální?

Všechno jsou spojené nádoby, takže bych hlavně chtěl, aby se dařilo Budějovicím. Protože když se daří týmu, jsou vidět i jednotlivci. Já věřím, že půjdeme v tabulce nahoru a bude se nám dýchat lépe.