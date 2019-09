Asi budu teď trénovat jen dva dny v týdnu, vtipkoval Krmenčík

Přitom kvůli problému se zadním stehenním svalem odstoupil z předchozího utkání proti Opavě a spekulovalo se, že by mohl být mimo hru i několik týdnů.

Jenže Krmenčík předvedl, že je bojovník.

„Vypadalo to, že to bude na dýl. Byl jsem pak na magnetické rezonanci a bál jsem se, aby tam něco nebylo. Náš pan doktor Zeman ale říkal, že není. Tak proč nehrát? A trenér se rozhodl mě nasadit. Asi budu teď trénovat jen dva dny v týdnu,“ usmíval se šťastný střelec.

Už ve 21. minutě zápasu si ve vápně zpracoval Řezníkovu přihrávku, prokázal svou buldočí zarputilost, prodral se k zakončení a i díky šťastnému odrazu od Treglera poslal Plzeň do vedení. Přestože jeho gól tím vítězným nebyl, odvezla si Viktoria od Litavky všechny body.



„Venku jsem nedal branku dlouho, takže jsem ji hodně chtěl. Řízek (Řezník) mi to dal fantasticky, já jsem to zasekl za patou a prostřelil gólmana,“ popisoval svoji trefu.

Bylo na něm vidět, že je při chuti. Ve druhém poločase až nečekaně kouzlil s míčem, kličkoval, a kdyby jeho individuální akce skončila gólem, asi by se o ní mluvilo dlouho. Svou následnou zadovkou ale nikoho ze svých parťáků v červenomodrém nenašel. „Nevím, co jsem tam při té šanci vymýšlel. Když jdu sám na bránu, musím vypálit. Chtěl jsem být asi jako Ronaldinho, to se mi ale vůbec nepovedlo. Ještě jsem dal tyč, ta mě mrzí ještě víc. Hlavní však je, že jsme vyhráli,“ konstatoval Krmenčík.

Souhrn 8. kola první ligy

O vítězství rozhodl v 81. minutě šťastnou trefou Kopic. Z rohu vápna vystřelil a díky Soldátově teči míč přeplachtil gólmana Boháče.



Teď si Krmenčík užije odpočinku. I když... Do reprezentační nominace pro kvalifikační duely na evropský šampionát proti Kosovu a Černé Hoře se nedostal, figuruje však na seznamu náhradníků.

„Pokud přijde pozvánka, tak jsem připraven,“ hlásí odhodlaně.