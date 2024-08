Zírejte, tohle taky umím! Fotbalový tank jménem Krmenčík je zpět

„Ani já si nevybavuju, že bych někdy dal gól z takové dálky,“ zubil se, když v sobotu pomohl Slovácku zařídit ve fotbalové lize nečekanou remízu 2:2 na Spartě, která až v šestém kole poprvé ztratila body.

Byl to velkolepý comeback. Krmenčík po letním návratu z Kypru sice hrál už v minulém kole proti Ostravě, ale to naskočil až na poslední půlhodinu. Tentokrát ho trenér West nasadil od začátku, a když holohlavého bijce deset minut po pauze střídal, mohl si gratulovat, že tenhle tah na sparťany dokonale platil. I domácí kouč Friis uznal: „Byla to proti němu fuška.“

Jako rozjetý tank vlétl do každého souboje. Hladově se tlačil do zakončení. Vyhranou hlavičkou připravil první gól zápasu pro parťáka Sinjavského. A to, že Sparta bleskově vyrovnala, ho rozžhavilo ještě víc. Neuteklo ani čtyřiadvacet minut, když se mu povedla zázračná trefa.

Trhl se od nedůrazného stopera Sörensena, a když se k němu vracel míč, už skenoval prostor kolem sebe. Obránci ho nedostoupili. Brankář Vindahl udělal pár kroků dopředu a stál na malém vápně.

Tak co to zkusit? Míč lehce poskočil, Krmenčík švihl pravačkou a balon ze třiadvaceti metrů razantně a přitom elegantně plachtil do sítě. Lahůdka!

Nebyl by to on, kdyby si odpustil provokativní oslavu: ukazováček přiložil na rty, aby dal sparťanským fanouškům najevo, ať jsou zticha. Pak ještě rukou překryl ucho, aby ukázal, že pískot se mu poslouchat nechce. A když rozhodčí dlouze zkoumali u videa, jestli na začátku akce nestál v ofsajdu, kroutil hlavou a chtěl vysvětlení.

Michael Krmenčík ze Slovácka hlavičkuje míč, za ním Sparťan Asger Sörensen.

Takhle už si ho pamatujete? I v jedenatřiceti zůstává rebelem, který si s chutí rýpne. A který nikomu není lhostejný – zvlášť v Česku ne.

Po návratu do ligy musí počítat s tím, že mimo domácí stadion uslyší leckde pokřiky a nadávky.

Hlavně doma v Plzni, kde dlouho patřil k největším oblíbencům. Ale když před dvěma lety zamířil k rivalům do Slavie, fanoušky vytočil poprvé. Když po pár týdnech skandoval hanlivý pokřik na adresu Viktorie, už ho měli za nepřítele.

A když si chtěl šplhnout před nabitým Edenem a gól proti Plzni slavil jako o život, skoncovali s ním definitivně. Ale ani slávisté ho asi nadšeně vítat nebudou, protože nákladné hostování zdaleka nesplnilo efekt.

A Sparta? Na tu má pifku a celkem jí nasázel ve dvanácti zápasech pět gólů. Před osmi lety ještě coby neznámý náhradník slavně rozsekl na Letné pro Plzeň zápas o titul. Na hřiště vtrhl deset minut před koncem, dvakrát utekl a skóroval a po zápase téměř v slzách líčil novinářům: „Už jako kluk jsem snil o tom, že budu hrát za áčko a dám gól Spartě. Jsem dojatý a jsem z toho v pr...“

Nenajdete lepší ukázku toho, jak je Krmenčík vnitřně nastavený. S ničím se nepáře, rád nechá probublat emoce, v klidu by fotbal hrát nedokázal. Kdykoli v sobě zažehl oheň, góly dával: ať už kdysi na úspěšném hostování v Dukle, později v Plzni, v řecké Soluni, nebo při exotickém angažmá v Indonésii. Zato životní přestup do Belgie mu před čtyřmi lety štěstí nepřinesl.

„V Bruggách muselo být všechno pinktlich, pod kontrolou. Každý druhý den odevzdat moč, kontroly krve, doktoři nás sledovali. A já jsem živočich,“ vyprávěl, když poprvé zmizel na hostování. „Když manželka usmaží řízky, dám si s radostí dva. Po večeři malé pivo. Ať mám klidně ráno o půl kila víc, když se na hřišti cítím dobře. Pardon, ale takový jsem já.“

Ve Slovácku to dobře vědí: když Krmenčíka nesešněrujete moc, důvěru umí vrátit. Jako v sobotu.