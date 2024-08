Krmenčík o krásné trefě: Něco mi přepnulo v hlavě. Pokřikům se směju

„Jsem hlavně rád, že jsem dostal prostor od začátku,“ říkal Krmenčík, když na Letné dorazil mezi novináře. „Dal jsem gól, na druhý přihrál, tak jen škoda, že to pro nás tady neskončilo vítězně. Ale jinak spokojenost.“

Mohl jste si přát lepší debut v základní sestavě?

Takhle nějak jsem si to vysnil. Začít na Spartě takhle, to je paráda. Gól byl asi fakt krásný, ale popravdě, ještě jsem ho ze záznamu neviděl. Tuhle bránu mám hodně rád, pamatuju si, jak jsem do ní dával dva góly už kdysi za Plzeň.

Vybavíte si, jestli jste se někdy trefil z takové dálky? Já ne.

Já asi taky ne. Nebyl to můj klasický gól. Něco mi přepnulo v hlavě, říkal jsem si: Vystřel, zkus to... Koukal jsem na gólmana, že je docela daleko, jsem rád, že to takhle hezky vyšlo. Musím se na to hned jít podívat.

O2 TV Sport @O2TVSportCZ ⚽️ Přestřelka na Letné! 😱😮‍💨 Nejprve šlo do vedení Slovácko, domácí ale rychle zareagovali a srovnali. Ve 24. minutě se pak trefil Michael Krmenčík a hosté nyní vedou 2:1. 👇 #chanceliga https://t.co/T6rqASyAiB oblíbit odpovědět

Celkem brzy jste střídal, už deset minut po pauze. Došly síly?

Jo. Vydržel jsem necelou hodinu, chtělo by to příště víc. Doufám, že v dalším kole to bude třeba o patnáct minut lepší.

Vnímal jste, že na vás fanoušci párkrát pokřikovali?

Jasně, ale užil jsem si to. To víte, fanoušci v Česku a kór na Spartě... V Plzni to bude asi ještě horší. Jsem na to mentálně připravený, uvnitř se tomu směju. Lidi tu prostě mají asi rádi takové chlapy, jako jsem já.