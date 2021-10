Není mu co závidět. Z Plzně, kde by ho ještě nedávno samou láskou zulíbali, mu fanoušci posílají jedovaté vzkazy. Ostentativně pálí jeho fotky i dresy. Ve Slavii, která si ho letos vysnila jako zlatý dílek do vítězné mozaiky, mu zatím nic nevychází. Gól dal jediný. Fotbalový tygr Michael Krmenčík spí.