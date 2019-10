Ideální víkend. Ještě kdyby platil ten druhý gól, radoval se Krmenčík

Jednal jste před prvním gólem, kdy jste vystihl přihrávku sparťanské defenzivy, instinktivně?

Lischka špatně rozehrál, chtěl to dát Hečovi zpátky, ale mně nepřišlo, že míč poslal až tak zle. Najednou jsem se k balonu čím dál tím víc přibližoval a viděl, že u něj budu první. Měl jsem pravou stranu gólmana úplně odkrytou. Byl to těžký kop, ale naštěstí jsem to trefil tak, jak jsem chtěl a padlo to do brány.

Slavil jste i podruhé, sudí Pechanec si ale prohlédl videozáznam a kvůli faulu branku neuznal.

Abych pravdu řekl, tak mě to mrzí. Bylo tady video, ale Lischku jsem přeskočil a myslím si, že to faul asi nebyl. Škoda.

Ve třech z posledních čtyř zápasů jste skóroval. Vrací se vám stará forma?

Až přestanu mít křeče, které mě ke konci chytaly, tak to bude úplně ideální. Gólově to ale šlape a věřím, že to celému týmu takhle vydrží. S výkonem svým i mužstva jsem spokojený.

Prožil jste nejen z fotbalového hlediska naprosto ideální víkend?

Můžu to takhle brát. Ještě kdyby platil ten druhý gól... Ale narodila se mi v sobotu dcera, ještě k tomu na můj svátek.

Co obecně říkáte na problémy Sparty v obraně? Branku vám darovala.

Koukali jsme před utkáním na video a musím říct, že sparťanským stoperům to teď moc nelepí, dělají chyby. Naštěstí pro mě to tak vyšlo, jsem za to rád. Doufám ale, že se Sparta zvedne.

Zásah jste slavil po stylu Cristiana Ronalda. Plánoval jste to?

Vůbec! Nevím, co mi to proběhlo v hlavě. Ale co mě napadne, to já udělám. Takže jsem slavil jako Ronaldo a Kopic se mi smál.

Na Slavii ztrácíte tři body. Čím to, že se s hlavním adeptem na titul pořád držíte v kontaktu?

Měli jsme postoupit přes Antverpy. Po vypadnutí z evropských pohárů jsme se ale jako tým kousli a myslím, že podáváme slušné výkony. Hrajeme tak, jak po nás trenér chce. Semkli jsme se a šlape to.

Mají souboje se Spartou pořád náboj, i když zrovna nejde o první příčku?

Ano, Spartu beru jako jeden z top týmů, jen se jí teď nedaří. Je to prestižní. Už když jsem tady hrál proti ní za dorost, tak tam byla rivalita. Vždycky jí chci dát gól. Vím, jak se teď kluci ze Sparty asi cítí a upřímně bych nechtěl být v jejich kůži.

Trenér Vrba si vás u postranní čáry často diriguje. Spíš povzbuzuje, nebo kárá?

Je takový, že chce mít všechno pünktlich. Je jasné, že se mu občas něco nezdá, když se třeba nevrátím do správného postavení. Tak na mě zakřičí. Ale když se zase něco povede, tak je schopný pochválit. Nechci mu někam lézt, ale myslím, že je to nejlepší kouč, co kdy v Plzni byl.