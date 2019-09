Jsem týmu prospěšný, těší Krmenčíka. Výhru v derby nepřeje nikomu

Viktoria vyhrála už ve čtvrtém utkání v řadě a dotáhla se na vedoucí Slavii Praha. A v neděli budou Západočeši sledovat, jak si jejich rival poradí v derby.

Dostali jste Slavii před nedělním derby pod tlak?

To nevím, netroufám si odhadovat.

Tak aspoň prozraďte, komu budete v utkání na Letné přát.

Já to nepřeju asi nikomu, takže ideální by byla remíza.

Vy jste svůj úkol v Českých Budějovicích zvládli. Po vítězství 3:0 musíte být spokojení.

Určitě ano. První poločas jsme hráli dobře a dominovali jsme na hřišti. Někdy v 55. minutě Budějovice začaly nakopávat, což nám nevyhovovalo, ale dá se říct, že jsme si to pohlídali a zaslouženě vyhráli.

Jak důležité utkání to bylo?

Důležité to je. Pro mě jsou tři body důležité ať už je to odkudkoli.

Váš gól nasměroval Plzeň k vítězství. Troufal jste si na akci levačkou?

Já jsem to už v Příbrami a minulý týden doma podobně zasekával a moc mi to nevyšlo a kluci si mě za to už dobírali. Tady jsem šel vlastně skoro sám na bránu, ale viděl jsem, že mám po levici stopera, tak jsem to zkusil potřetí. Udělal kličku do středu a pak si jen říkal: vystřel, vystřel, tref bránu. Spadlo to za tyč a jsem za to moc rád.

Ve druhém poločase jste šel znovu sám na brankáře, ale neuspěl jste.

Tam mi to dal Limba za obranu. Šel jsem prakticky sám na bránu, ale z úhlu. Chtěl jsem to dávat na zadní tyč, ale musím pochválit gólmana Budějovic. Chytal fakt výborně. Mě vychytal asi ve dvou nebo ve třech situacích. Myslím si, že zrovna při téhle tam měl Honza Kovařík dorážku a teď si sype popel na hlavu, že z tohohle musí dát góla.

V Budějovicích jste přidali už čtvrtou výhru v řadě. Dá se říct, že jste se oklepali z vyřazení z předkola Evropské ligy?

Oklepali. Pořád mě to štve, ale dá se říct, že už hrajeme v dobré formě.

V lize jste dal už čtyři góly, vracíte se zpátky do staré formy?

Už jo. Cítím se líp a líp a na hřišti už je to trošku vidět. Jsem prospěšný pro tým, což je dobře.